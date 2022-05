Β. Φουρλής: Τέλος στις παχιές αγελάδες

«Οι εποχές των παχιών αγελάδων έχουν τελειώσει και πλέον οι επενδύσεις απαιτούν περισσότερες βαλβίδες ασφαλείας», τόνισε ο Βασίλης Φoυρλής, πρόεδρος του ομίλου Fourlis, κατά την παρουσίαση του Logistic Center της Intersport στα Οινόφυτα, που μαζί με τις συμπληρωματικές υποδομές logistics που αναπτύσσονται για την ΙΚΕΑ στο Σχηματάρι, αποτελούν συνολική επένδυση 18 εκατ. ευρώ.

Στην εποχή μας, το επιχειρηματικό ρίσκο και ο προγραμματισμός, οι ασφαλείς προβλέψεις και τα πενταετή επενδυτικά πλάνα είναι έννοιες που δεν καθορίζονται τόσο από την οικονομική επιστήμη όσο από την τεχνολογία, τη γεωπολιτική ή ακόμα και από τη φιλοσοφία, ανέφερε ο κ. Φoυρλής. Μίλησε μεταξύ άλλων για τις προκλήσεις που ανέδειξε η πανδημία, αποσυντονίζοντας τη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα και επανακαθορίζοντας τη σημασία των αποθεμάτων ασφαλείας. Στο νέο περιβάλλον, όπως είπε, οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν τα δεδομένα και ο εθνικισμός αντί να ανοίγει τα σύνορα προς την κατεύθυνση της παγκοσμιοποίησης, τα κλείνει δημιουργώντας νέα γεωπολιτικά blocks. Κατέληξε ότι το νέο περιβάλλον προτρέπει στην υιοθέτηση νέων κριτηρίων για τη στρατηγική και τις επενδύσεις, πολυπλοκότερα και με πολύ περισσότερες βαλβίδες ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον Β. Φουρλή και τα ηγετικά στελέχη του Fοurlis Group, τα δύο logistic centers για την Intersport και την ΙΚΕΑ (25.000 τ.μ. και 42.000 τ.μ. αντίστοιχα) θα βοηθήσουν τον όμιλο να ανταποκριθεί στις νέες απαιτητικές συνθήκες της αγοράς, αναπτύσσοντας πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού και εξυπηρετώντας παράλληλα τις ανάγκες που θα προκύψουν από τη μεγέθυνσή του τα επόμενα 6-7 χρόνια. Ειδικότερα το Logistic Center της Intersport διαθέτει δυνατότητες επέκτασης περίπου 10.000 τ.μ. ή 40% με όρους δυναμικότητας. Εξάλλου, οι υπάρχουσες υποδομές θα υποστηρίξουν και τις νέες ανάγκες ανάπτυξης της Holland & Barrett (Η&Β), στο πλαίσιο της νέας δραστηριότητας του ομίλου στον χώρο υγείας και ευεξίας.

Η απόδοση των ρομπότ

Όπως αναφέρθηκε στην παρουσίαση, η Trade Logistics έχει αναπτύξει τη μεγαλύτερη επένδυση στη χώρα σε αυτοματισμό, με σύγχρονη τεχνολογία ρομποτικής που υποστηρίζεται από τεχνητή νοημοσύνη. Το ανακαινισμένο κέντρο διαθέτει 5 σταθμούς συλλογής παραγγελιών, δυναμικότητας 500 τεμαχίων ανά ώρα, με επιπλέον ετικετοκόλληση στα προϊόντα, όταν συμβατικά, ένας εργαζόμενος σε αποθήκη διεκπεραιώνει 300-350 τεμάχια στη βάρδια. Σήμερα 90 ρομποτάκια διακινούν 38.000 κιβώτια και αποφασίζουν με ποια προτεραιότητα θα διαθέσουν το διακινούμενο εμπόρευμα για να επιταχύνουν τις αποστολές στους πελάτες. Οι άνθρωποι το μόνο που κάνουν είναι να ρίχνουν την παραγγελία στο σύστημα. Πρακτικά η παραγγελία μπορεί πλέον να ετοιμάζεται για το courier μέσα σε μία ώρα.

«Με 70 άτομα προσωπικό, το Logistic Center της Intersport είναι σε θέση να βγάλει σε 2 βάρδιες 40.000 τεμάχια, με ετικετοκόλληση στη γλώσσα της χώρας για την οποία προορίζονται τα δέματα και με τεχνολογία RFID», σημείωσε ο Ανέστης Παρταλίδης, CEO της Trade Logistics. Τόνισε ότι ο όμιλος επενδύει 15 χρόνια σε υποδομές και συστήματα αυτοματισμού logistics. Μάλιστα η πρώτη επένδυση ξεκίνησε το 2008, για την προετοιμασία των καταστημάτων ΙΚΕΑ, η οποία βραβεύτηκε στο Λονδίνο ως η καλύτερη εγκατάσταση τότε στην Ευρώπη. Μετέπειτα, το 2015, η Intersport αποφάσισε να κεντρικοποιήσει τις αποθήκες της στις 4 χώρες που δραστηριοποιείται, Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Κύπρο, με στόχο καλύτερη διαθεσιμότητα και εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών της. Τον ίδιο στόχο εξυπηρετεί η τελευταία επένδυση, που έρχεται να δώσει νέα ώθηση στις δυνατότητες του εξοπλισμού, που την περίοδο της πανδημίας -και κυρίως του lockdown- κατάφερε να υποστηρίξει 3-4 φορές μεγαλύτερους όγκους ηλεκτρονικών παραγγελιών.

Συνεργασίες με courier

Ο όμιλος έχει αναπτύξει συνεργασίες με εταιρείες courier, ενσωματώνοντας μάλιστα software-πύργο ελέγχου στα συστήματά του, μεταξύ e-shop και courier, ώστε αυτόματα να επιλέγεται η διαδρομή της παραγγελίας. Πρόκειται για τεχνολογία ρουμανικής startup που έχει ήδη δοκιμαστεί. Επιπλέον ο όμιλος θα τρέξει τη διανομή με πολλαπλούς couriers και πολλαπλά delivery points. Έχει ήδη συμφωνήσει με την Box Now για να παραδίδει σε 300 σημεία ανά την Ελλάδα, διαθέτοντας παράλληλα 55 σημεία click & collect. Σήμερα, περίπου 30% των παραγγελιών διεκπεραιώνεται σε 24 ώρες αλλά στόχος είναι αυτό το ποσοστό να αυξηθεί σε 60-70%.

Η επένδυση στην ΙΚΕΑ

Η αντίστοιχη επένδυση που είναι σε εξέλιξη στην ΙΚΕΑ αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο και θα εξυπηρετήσει αφενός τις ηλεκτρονικές πωλήσεις και αφετέρου το νέο concept μικρότερων καταστημάτων του δικτύου, που δεν τροφοδοτούνται πλέον με παλέτες αλλά με συσκευασίες και τεμάχια.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με την αυτοματοποίηση, ο όμιλος εξοικονομεί κόστος σε μια περίοδο που δέχεται πιέσεις από τη διαταραχή στην εφοδιαστική αλυσίδα, λόγω των προκλήσεων στην Κίνα και τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία. Ειδικά η ΙΚΕΑ έχει πληγεί σημαντικά, αν ληφθεί υπόψη ότι η πολυεθνική διαθέτει logistic centers στην Ανατολική Ευρώπη. Οπότε παρότι οι πωλήσεις αναπτύσσονται -πάνω από τα επίπεδα του 2021 αλλά και του 2019-, το ελληνικό δίκτυο χάνει περίπου 15-20% των πωλήσεων λόγω των προβλημάτων της εφοδιαστικής αλυσίδας, την ώρα που οι αυξήσεις τιμών κυμαίνονται σε 5-6%.

Τα μηνύματα για την αγορά αθλητικών και τα νέα project

Πάντως η Intersport δεν έχει αντιμετωπίσει προκλήσεις με τα αποθέματά της χάρη στις στρατηγικές συνεργασίες με σήματα όπως Nike, Adidas, Under Armour και Puma, των οποίων αποτελεί τον καλύτερο πελάτη στην Ευρώπη, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Βαγγέλης Μπάτρης, CEO Intersport και The Athlete's Foot. Είναι ενδεικτικό ότι οι πωλήσεις τον Απρίλιο και τον Μάιο αναπτύχθηκαν με ρυθμό πάνω από τους στόχους.

Ο κ. Μπάτρης ανέλυσε το πλεονέκτημα της κεντρικής αποθήκης στο σύστημα omnichannel του δικτύου με αθλητικούς όρους, παρομοιάζοντας την κεντρική αποθήκη με την καρδιά ενός αθλητή, που δίνει παλμό και ενέργεια στο δίκτυο. Τόνισε ότι οι νέες επενδύσεις θα υποστηρίξουν τις καλές επιδόσεις του κλάδου αθλητικών ειδών σε συνδυασμό με τις ανακαινίσεις καταστημάτων, με στόχο την προσαρμογή τους στο νέο concept που υιοθετήθηκε με το flagship κατάστημα στην Ερμού. Ήδη έχει ανακαινιστεί το 60% του δικτύου και στόχος είναι να φτάσει το 100% στην 3ετία. Δήλωσε αισιόδοξος προβλέποντας ότι το περιβάλλον στην αγορά θα είναι ευνοϊκό στο επόμενο διάστημα, βασίζοντας την εκτίμησή του στις τάσεις που αναδύθηκαν από την πανδημία, well being και work from home, καθώς και στη ζήτηση από τη νέα γενιά.

Εν κατακλείδι, με τις επενδύσεις και την τεχνογνωσία που συσσωρεύει ο όμιλος Fοurlis είναι σε θέση να εξυπηρετήσει πέρα από τις ανάγκες των δικών του δικτύων και τη ζήτηση εγχώριων και ξένων παικτών του λιανεμπορίου. Στο πλαίσιο αυτό, η πολωνική Pepco εγκαινιάζει την παρουσία της σε κατάστημα του ομίλου στην Πειραιώς, χωρίς να αποκλείεται συνεργασία και στον τομέα των logistics.