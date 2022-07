Polygreen: Συγχώνευση με Βασιλακόπουλο και νέα εξαγορά στα σκαριά

Σε συγχώνευση με απορρόφηση της Βασιλακόπουλος Ανακύκλωση Α.Ε. που εξαγόρασε πριν από λίγους μήνες προχωρά η Polygreen, η οποία φέρεται να βρίσκεται στην τελική ευθεία για μια ακόμη εξαγορά.

Στόχος, μέσω των εξαγορών, είναι η ενίσχυση του πελατολογίου και η διάθεση στην Ελλάδα ενός πλήρους πακέτου υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων. Εξάλλου, η Βασιλακόπουλος Ανακύκλωση Α.Ε. συμπληρώνει αυτό το portfolio, ως εταιρεία που δραστηριοποιείται στη συλλογή και διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών.

Αποκτήθηκε μέσω της Polygreen Ltd που ιδρύθηκε το 2019, με έδρα την Κύπρο. Η συγχώνευση πραγματοποιείται με απορρόφηση της Βασιλακόπουλος από ελεγχόμενη από την Polygreen Ltd εταιρεία (την Polygreen Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Αποβλήτων και Αντιμετώπισης Θαλάσσιων Ρυπάνσεων). Σχετική απόφαση ελήφθη πρόσφατα με στόχο να είναι ευκολότερη η χρηματοδότηση των επιχειρηματικών σχεδίων της Polygreen, που επιτυγχάνει επιπλέον οικονομίες κλίμακας λόγω της συγκέντρωσης των δραστηριοτήτων.

Η Polygreen Ltd, ως μοναδικός μέτοχος τόσο της απορροφώμενης όσο και της απορροφώσας εταιρείας θα αποκτήσει το σύνολο των μετοχών από την συγχώνευση και την αύξηση κεφαλαίου, συνολικής αξίας 3,936 εκατ. ευρώ.

Η Polygreen αναβαθμίζει έτσι τις εγκαταστάσεις της και ενισχύει τις υποδομές της στη χώρα προσθέτοντας στο δυναμικό της μία λειτουργική και κερδοφόρα μονάδα που διαθέτει ιδιόκτητο οικόπεδο στην βιομηχανική περιοχή Ασπροπύργου, σύγχρονο εξοπλισμό και αξιόλογο στόλο οχημάτων. Παράλληλα, καθετοποιεί τις προσφερόμενες υπηρεσίες της στον τομέα της ανακύκλωσης, αναλαμβάνοντας επιπλέον την συλλογή, διαλογή, μεταφορά και δεματοποίηση υλικών ενώ διευρύνει το υφιστάμενο πελατολόγιο της μέσα από το δίκτυο της αποκτηθείσας Βασιλακόπουλος Ανακύκλωση ΑΕ.

Το επιτελείο της Polygreen φέρεται να βρίσκεται προ των πυλών μιας ακόμη εξαγοράς που εξυπηρετεί τους στόχους του Ομίλου Εταιρειών Polygreen του Αθανάσιου Πολυχρονόπουλου, που αναπτύσσει δραστηριότητα σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική. Σημειώνεται ότι θυγατρική της Polygeen Ltd είναι η Polygreen DMCC στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Dubai Free Zone) με δραστηριότητες στη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων και την αντιμετώπιση θαλάσσιων ρυπάνσεων.

Τον Μάρτιο του 2021 ιδρύθηκε η Polygreen Ελλάδας, με κύριο τομέα δραστηριοποίησης στην τοπική αγορά τις λύσεις κυκλικής οικονομίας και με βασικό προϊόν/υπηρεσία το Just Go Zero, που στοχεύει να γίνει το one stop shop για την ανακύκλωση και ορθή διαχείριση όλων των ρευμάτων αποβλήτων (επικίνδυνα και μη), αρχικά από τις επιχειρήσεις και την βιομηχανία και σε δεύτερο χρόνο από κοινότητες και δήμους. Σημειώνεται μάλιστα ότι το πρόγραμμα εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία στην Τήλο.

Ως προς τα μεγέθη, ο τζίρος από τη δραστηριότητα στο εξωτερικό από 2 εκατ. ευρώ το 2019 φτάνει το 2020 στα 48 εκατ. ευρώ, με το καθαρό κέρδος να κυμαίνεται γύρω στο 27%.

Για το 2021 και ειδικότερα για την Ελλάδα, τα οικονομικά στοιχεία είναι υπό κατάρτιση και αναμένεται να ανακοινωθούν στο προσεχές διάστημα, οπότε και θα έχει ολοκληρωθεί ένας πρώτος γύρος εξαγορών. Πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι το 2022 ο τζίρος για την Polygreen Ελλάδας θα κυμανθεί στα 20-25 εκατ. ευρώ.