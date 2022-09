Advent Technologies: Συνεργασία για ίδρυση κόμβου πράσινου υδρογόνου στις ΗΠΑ

Η Advent Technologies, εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της τεχνολογίας κυψελών καυσίμου (fuel cells) υδρογόνου, συνυπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τη New York State Energy Research and Development Authority (“NYSERDA”) και περισσότερους από 60 εταίρους που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πράσινου υδρογόνου.

Σύμφωνα με το μνημόνιο συνεργασίας, τα συνεργαζόμενα μέρη θα συνεργαστούν για να μετατρέψουν 6 Βορειοανατολικές Πολιτείες των ΗΠΑ σε έναν από τους κατ’ ελάχιστον τέσσερις περιφερειακούς κόμβους πράσινου υδρογόνου, που ορίζονται μέσω του ομοσπονδιακού προγράμματος «Regional Clean Hydrogen Hubs», το οποίο περιλαμβάνεται σε ειδικό νόμο για τις επενδύσεις στις υποδομές και τις θέσεις εργασίας.

Η συμμαχία έξι Πολιτειών (Κονέκτικατ, Μασαχουσέτη, Μέιν, Νιου Τζέρσεϊ, Νέα Υόρκη και Ρόουντ Άιλαντ), μαζί με περισσότερους από 60 εταίρους που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πράσινου υδρογόνου, θέτει τις βάσεις για τη δημιουργία και κατάθεση πρότασης με στόχο την αξιοποίηση χρηματοδότησης από το Υπουργείο Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί έως τον Οκτώβριο του 2022, και αγγίζει έως και τα 8 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Έπειτα από την αρχική ανακοίνωση τον Μάρτιο του 2022, η Νέα Υόρκη συνεχίζει να προσθέτει στρατηγικούς εταίρους που περιλαμβάνουν πλέον 14 κορυφαίες εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, 12 εταιρίες υποδομών και κοινής ωφέλειας, 20 κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού τεχνολογίας υδρογόνου, 10 πανεπιστήμια, επτά μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, πέντε άλλες Πολιτείες, δύο μεταφορικές εταιρείες και τρεις Πολιτειακούς οργανισμούς, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Οι νέοι στρατηγικοί εταίροι περιλαμβάνουν:

Advent Technologies

Air Liquide

Ambient Fuels

Amogy, Inc.

Avangrid, Inc.

Charbone Hydrogen Corporation

Connecticut Green Bank

Constellation Energy Generation, LLC

Edgewise Energy

EDP Renewables North America

Equinor

Eversource Energy Co.

General Electric

H2/HPA Sonics

Holcim US

Hyzon Motors Inc.

Infinity Fuel Cell and Hydrogen, Inc.

Linde

National Fuel Gas Distribution Corporation

Nel Hydrogen

New Jersey Clean Cities Coalition

NECEC (Northeast Clean Energy Council and NECEC Institute)

Northville Industries Corp.

NovoHydrogen, Inc.

Ørsted

Pratt & Whitney

Precision Combustion, Inc.

Rensselaer Polytechnic Institute

Rhode Island Energy

Siena College

Skyre, Inc.

Peaks Renewables and Summit Utilities, Inc.

University of Connecticut

Οι εταίροι της κοινοπραξίας έχουν δεσμευτεί να συνεργαστούν με τους οργανισμούς NYSERDA, τη New York Power Authority και την Empire State Development για την ανάπτυξη πρότασης με στόχο την προώθηση έργων πράσινου υδρογόνου. Ταυτόχρονα, οι Πολιτείες-εταίροι θα συντονιστούν επίσης με τους αντίστοιχους πολιτειακούς θεσμούς για να συμβάλλουν στην ευθυγράμμιση των προσπαθειών της κοινοπραξίας με τους στόχους κάθε Πολιτείας για την κλιματική αλλαγή και την καθαρή ενέργεια, όπως π.χ., είναι ο στόχος της Πολιτείας της Μασαχουσέτης για επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών άνθρακα έως το 2050.

Με την εκτέλεση αυτών των συμφωνιών, οι στρατηγικοί εταίροι θα συνεργαστούν για:

Τον καθορισμό κοινού οράματος και σχεδίων για τον περιφερειακό κόμβο πράσινου υδρογόνου, με έμφαση στην καινοτομία και τις επενδύσεις σε ασφαλή, καθαρή ενέργεια υδρογόνου. Επιπλέον, θα στοχεύουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, βελτιώνοντας παράλληλα την υγεία και την οικονομική ανάπτυξη των κατοίκων της περιφέρειας.

Την προώθηση πρότασης για τη δημιουργία κόμβου υδρογόνου που θα καθιστά τις κλιματικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στο επίκεντρο της στρατηγικής της, και η οποία θα προσφέρει ευκαιρίες και βελτίωση της ποιότητας ζωής σε περιοχές με ανεπαρκείς πόρους.

Την διεξαγωγή ερευνών και αναλύσεων απαραίτητων για την υποστήριξη της πρότασης κόμβου υδρογόνου και τον ποσοτικό προσδιορισμό σχετικά με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που θα προκύψουν από το συγκεκριμένο έργο.

Την ανάπτυξη ενός πλαισίου που θα διασφαλίζει ότι το οικοσύστημα για την καινοτομία, την παραγωγή, τις υποδομές και την ανάπτυξη σχετικού εργατικού δυναμικού θα είναι κοινό σε όλες τις συμμετέχουσες Πολιτείες.

Την υποστήριξη περιβαλλοντικά υπεύθυνων ευκαιριών για την ανάπτυξη πράσινου υδρογόνου, σύμφωνα με τις πολιτικές των συμμετεχουσών Πολιτειών.

Η εν λόγω βιομηχανική συνεργασία θα συνεχίσει να εστιάζει στην ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας -όπως χερσαία και υπεράκτια αιολική ενέργεια, υδροηλεκτρική ενέργεια και φωτοβολταϊκή ηλιακή ενέργεια- και πυρηνικής ενέργειας στην παραγωγή πράσινου υδρογόνου, αλλά και στην αξιολόγηση του πράσινου υδρογόνου για χρήση στον κλάδο των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των μεσαίων και βαρέων τύπου οχημάτων, τη βαριά βιομηχανία, εφαρμογές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες κατάλληλες χρήσεις που συνάδουν με τις προσπάθειες απανθρακοποίησης.

Ο Δρ. Βασίλης Γρηγορίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Advent Technologies, δήλωσε:

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που συμμετέχουμε σε αυτή τη βιομηχανική συνεργασία σε μια τόσο σημαντική περίοδο για τη μετάβαση των ΗΠΑ στις τεχνολογίες καθαρής ενέργειας. Όλοι εμείς στην Advent πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο κόσμος μπορεί να απαλλαχθεί από τις ανθρακούχες εκπομπές ταχύτερα, αξιοποιώντας τις κυψέλες καυσίμου και το πράσινο υδρογόνο για την αντικατάσταση συμβατικών και ρυπογόνων πηγών ενέργειας που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα. Προσβλέπουμε σε μια επιτυχημένη συνεργασία με τους εταίρους της κοινοπραξίας, καθώς και με τη New York State Energy Research and Development Authority, τη New York Power Authority και την Empire State Development.»