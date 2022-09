Στις εταιρίες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ευρώπη η Epsilon Net

Ο Όμιλος EPSILON NET έλαβε μια από τις σημαντικότερες διακρίσεις στην ιστορία του, καθώς κατέκτησε την 10η θέση στην κατηγορία των μεγάλων επιχειρήσεων (500+ εργαζόμενοι) στα Europe’s Best Workplaces 2022, ανάμεσα σε χιλιάδες εταιρίες από όλη την Ευρώπη που διεκδίκησαν τη διάκριση. Με motto το #PeopleHaveThePower, o Όμιλος EPSILON NET συγκαταλέγεται για τρίτη φορά ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρίες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ευρώπη και μάλιστα με την υψηλότερη θέση Ελληνικής Εταιρίας στον θεσμό!

Η λαμπρή τελετή απονομής διοργανώθηκε από τον διεθνή οργανισμό Great Place to Work και διεξήχθη την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022 στη Βενετία. Το βραβείο παρέλαβε η Group HR Director, Νάσια Σκούντζου.

Ο οργανισμός Great Place to Work αξιολογεί και βραβεύει το υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον σε περισσότερες από 21 χώρες. Η λίστα κατάταξης των βραβείων Europe’s Best Workplaces συντάσσεται μετά από ανώνυμη έρευνα κατά την οποία οι εργαζόμενοι καλούνται να αξιολογήσουν την εταιρία στην οποία εργάζονται σε σχέση με τους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν έναν εξαιρετικό χώρο εργασίας για όλους. Η διάκριση αυτή αποτελεί αναγνώριση με ιδιαίτερη σημασία, καθώς στην ευρωπαϊκή έρευνα του Great Place to Work συμμετείχαν περισσότεροι από 1,4 εκ. εργαζόμενοι σε 3.000 εταιρίες στην Ευρώπη.

Οπως αναφέρει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση, το βραβείο αυτό, αποτελεί τη δικαίωση στη δέσμευση της Διοίκησης του Ομίλου απέναντι σε όλους τους εργαζόμενους για συνεχή βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος. Ο Όμιλος επενδύει διαχρονικά στην προσωπική ανάπτυξη των εργαζομένων του, στη διαρκή ενδυνάμωση των γνώσεων & των δεξιοτήτων τους, ενώ παράλληλα προσφέρει ολοκληρωμένο πλαίσιο επιβράβευσης. Η νέα διάκριση αποτελεί επιστέγασμα μιας σπουδαίας αναπτυξιακής πορείας για τον Όμιλο, κατά την οποία εδραίωσε την παρουσία του, ως ο μεγαλύτερος Όμιλος Business Software στην Ελλάδα με πάνω από 1.200 καταρτισμένα στελέχη. Ακόμα και με την ενσωμάτωση εκατοντάδων νέων στελεχών τα τελευταία χρόνια, ο Όμιλος διατηρεί την ανθρωποκεντρική προσέγγισή του, διαφυλάττει στο ακέραιο τη διατήρηση ενός κοινού οράματος και εξασφαλίζει προσωπική επαφή με τον κάθε εργαζόμενο για την επίτευξη των στόχων του.

O κ. Ιωάννης Μίχος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου EPSILON NET, δήλωσε: «Νιώθω ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια για την τόσο σημαντική διάκριση. Η 10η θέση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ανάμεσα σε πολλές και πολύ μεγάλες, διεθνείς εταιρίες, αποτελεί για εμάς σημαντική επιβράβευση και ταυτόχρονα, δέσμευση για τη συνέχεια της προσπάθειάς μας. Επιπλέον, είναι σημαντικό να αναφερθεί η συνεχή μας επιτυχημένη παρουσία στον θεσμό τα τελευταία χρόνια με την τρίτη κατά σειρά διάκριση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ακολουθώντας τις βραβεύσεις σε εθνικό επίπεδο για 8 συνεχόμενες χρονιές. Δέσμευσή μας στη βάση του εταιρικού μας οράματος αποτελεί η ανάπτυξη και καλλιέργεια μια εργασιακής κουλτούρας που σέβεται την καθημερινότητα, αλλά αποτελεί και πρόσφορο έδαφος για την επίτευξη στόχων των εργαζομένων. Η προσήλωσή μας στις εργασιακές αξίες αντανακλάται στο χαμόγελο, τη θέληση και την υπερηφάνεια των άνω των 1.200 εργαζομένων μας και μας κρατά μια ενωμένη ομάδα με κοινά όνειρα. Με μεγάλη μου χαρά και υπερηφάνεια αφιερώνω το βραβείο αυτό σε όλους τους εργαζόμενους μαζί και ξεχωριστά στον καθένα, ως τον ακρογωνιαίο λίθο της επιτυχίας μας. Συνεχίζουμε ακόμα πιο δυναμικά την αναπτυξιακή μας πορεία, με σεβασμό στις ανθρώπινες ανάγκες, σε μια δημιουργική τροχιά επιτυχίας και ευημερίας σε εταιρικό και ατομικό επίπεδο».