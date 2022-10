Επιβραβεύει τους φοιτητές που κάνουν «check in» στην τάξη τους η Πειραιώς

Με το ανανεωμένο «Check In Class» app συνεχίζεται και τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά το πρωτοποριακό πρόγραμμα «Check In Class» της Τράπεζας Πειραιώς για τους φοιτητές και τους σπουδαστές σε Ιδιωτικά Κολέγια, το οποίο προσφέρει και τη λειτουργία «Check In Class Notes».

Στο πρόγραμμα, στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν σπουδαστές όλων των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων καθώς και εγγεγραμμένοι στα Ιδιωτικά Κολέγια για το σύνολο των προγραμμάτων σπουδών, έχουν ήδη λάβει μέρος περισσότεροι από 100.000 χιλιάδες φοιτητές από 80 πόλεις, αγκαλιάζοντας το μήνυμα «Όσα περισσότερα Check In Class κάνεις, τόσο περισσότερο κερδίζεις».

Κάθε φοιτητής και φοιτήτρια που θέλει να συμμετέχει στο πρόγραμμα, κατεβάζει την εφαρμογή «Check In Class» app στο smartphone, κάνει «check in» και μαθαίνει την ίδια στιγμή αν κέρδισε μια Πειραιώς Prepaid Gift Mastercard αξίας €10. Aποκτώντας δε, ένα προϊόν της Τράπεζας ενεργοποιεί τη συμμετοχή του σε κληρώσεις με μεγαλύτερα δώρα: tablets και Prepaid Gift Cards αξίας 50€.

Μια ακόμη λειτουργία της εφαρμογής είναι το «Check In Class Notes», που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να ανταλλάσσουν μεταξύ τους τις σημειώσεις από τα μαθήματα αλλά και τις γνώσεις τους και να κερδίζουν.

Στη Μεγάλη Κλήρωση που πραγματοποιήθηκε για το Εαρινό Εξάμηνο της προηγούμενης χρονιάς, τυχεροί φοιτητές, ως επιβράβευση για τη συνέπειά τους στη μάθηση και τη γνώση, κέρδισαν Tablets και Prepaid Gift Card. Συνολικά, περίπου 30.000 φοιτητές έχουν κερδίσει το instant δώρο και 420 τα μεγαλύτερα δώρα.

Στην εφαρμογή παρουσιάζεται επίσης το Project Future, το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας της Tράπεζας Πειραιώς που συνδέει την εκπαίδευση των νέων με την αγορά εργασίας, ώστε να ενημερωθούν οι φοιτητές και ειδικά οι τελειόφοιτοι για τη δυνατότητα που υπάρχει, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα, να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις σε τομείς αιχμής που θα τους βοηθήσουν να βρουν εργασία.