Notos: Βλέπει τζίρο πάνω από τα 112 εκατ. ευρώ μετά την αναδιάρθρωση

Αύξηση πωλήσεων 20%, με EBITDA 15 εκατ. ευρώ περιμένει το 2022 η Notos Com, για την οποία διαμορφώνονται καλύτερες προοπτικές λόγω της ισχυροποίησης της χρηματοοικονομικής της θέσης με την κεφαλαιοποίηση μέρους των τραπεζικών δανείων της.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας με τις τράπεζες μετά από μακρύ χρονικό διάστημα, καθώς ξεκίνησε στα τέλη του 2016, συνεισφέρει στη βελτίωση τόσο της εικόνας της εταιρείας όσο και των σχέσεων με τους προμηθευτές της. Υπενθυμίζεται ότι τα δάνεια της Notos μειώνονται κατά 140,75 εκατ. ευρώ με αντίστοιχη αύξηση της καθαρής θέσης.

Δηλαδή το βάρος μειώνεται στα 50 εκατ. ευρώ περίπου, καθώς ο καθαρός δανεισμός το 2021 ανήλθε σε 190,8 εκατ. ευρώ. Είναι αυξημένος κατά 14,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2020 λόγω κυρίως της αύξησης του βραχυπρόθεσμου δανεισμού (χρηματοδοτήσεις έναντι επιταγών πελατείας) κατά 2,6 εκατ. ευρώ και του νέου ομολογιακού 3,8 εκατ. ευρώ που χορηγήθηκε από την Optima Bank στο πλαίσιο της μεταβίβασης της συμμετοχής της Notos (35%) στην One Outlet του ομίλου Φάις, βάσει της συμφωνίας των τραπεζών.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία τo 2021 δεν είχε συμμετοχή στη συγγενή εταιρεία Sofia Department Stores Ltd (50%) διατηρώντας ωστόσο τη συμμετοχή της στην Ecco Shoes Hellas (49%).

Στο πλαίσιο της συμφωνίας εξυγίανσης, με στρατηγικό επενδυτή την Optima bank, μπήκαν νέα κεφάλαια στη Notos στο τέλος του 2021 από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και νέο δανεισμό 4,6 εκατ. ευρώ, που βοήθησαν ώστε να ομαλοποιηθούν οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές και να εξομαλυνθεί η τροφοδοσία σε εμπορεύματα.

Ο κύκλος εργασιών της Notos Com Holdings τo 2021 ανήλθε σε 93,9 εκατ. ευρώ με αύξηση περίπου 13% απέχοντας πάντως από το στόχο που είχε θέσει η διοίκηση (105 εκατ. ευρώ). Έλαβε ώθηση από τον κλάδο καλλυντικών και ένδυσης, όπου ο τζίρος ενισχύθηκε κατά 24,4% και 22,6 αντίστοιχα. Στον τομέα πολυκαταστημάτων σημειώθηκε πτώση 9% λόγω της διακοπής της δραστηριότητας του notos home, με τζίρο που το 2020 έφτανε τα 2,5 εκατ. ευρώ.

Σε συγκρίσιμα πολυκαταστήματα παρουσιάζεται αύξηση 7,6%. Επίσης στην δραστηριότητα ένδυσης εξωτερικού σημειώθηκαν απώλειες 10,9%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 14,3 εκατ. ευρώ από 6,7 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση ενώ η εταιρεία βελτίωσε τα περιθώρια μικτού κέρδους σε επίπεδα προ κρίσης (περιθώριο μικτού κέρδους 42,8% και περιθώριο EBITDA 15,2%). Ωστόσο το καθαρό αποτέλεσμα είναι αρνητικό, ήτοι ζημιές 11,9 εκατ. ευρώ από ζημιές 11,4 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι η Notos Com περιόρισε περαιτέρω πέρυσι ζημιογόνες δραστηριότητες, στρατηγική που ξεκίνησε το 2009, σε επίπεδο brands και καταστημάτων. Εκτός από το notos home στο Golden Hall που έκλεισε στις αρχές του 2021, η εταιρεία διέκοψε συνεργασία με τον οίκο καλλυντικών Sisley, που αναπτύσσεται αυτόνομα μέσω θυγατρικής, καθώς και με τον οίκο Barbour που πέρασε στο χαρτοφυλάκιο των attica.

Οι προβλέψεις για το 2022

Το 2022, οι πωλήσεις της Notos Com αναπτύσσονται με διψήφιο ρυθμό και στο εννεάμηνο διαμορφώθηκαν σε 76,5 εκατ. ευρώ με αύξηση 19% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021. Η διοίκηση προβλέπει πωλήσεις 112-115 εκατ. ευρώ στο σύνολο της οικονομικής χρήσης, με αύξηση δηλαδή σε σχέση με το 2021 γύρω στο 20%. Λαμβάνοντας υπόψη την καθυστέρηση υλοποίησης της αναδιάρθρωσης, τη συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση και επί πλέον την αρνητική εξέλιξη της ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου, εκτιμά ότι το EBITDA, με τον επηρεασμό του IFRS 16, θα διαμορφωθεί σε 15 εκατ. ευρώ.

Το χαρτοφυλάκιο brands και τα καταστήματα

Η Νοtos Com δραστηριοποιείται σε τρεις κλάδους: καλλυντικά, ένδυση και πολυκαταστήματα. Ο τομέας καλλυντικών περιλαμβάνει κυρίως χονδρική διανομή προϊόντων διεθνών οίκων, όπως Shiseido και Dolce & Gabbana (συμφωνία που έκλεισε το 2019) και την αποκλειστική διανομή των γραφικών ειδών Faber Castell.

O κλάδος ένδυσης περιλαμβάνει χονδρική και λιανική διάθεση brands όπως Lacoste, Gant, Nautica, The Bostonians, La Martina, Paul&Shark αλλά και American Eagle, καθώς και χονδρική διανομή των Nautica, Lacoste shoes, La Martina, American Eagle σε Κύπρο και Βουλγαρία. Παράλληλα αναπτύσσει και δίκτυα καταστημάτων των brands. Στο τέλος του 2021 διαχειριζόταν 55 καταστήματα στην Ελλάδα εκ των οποίων 43 εταιρικά και 12 μέσω συνεργατών. Μάλιστα η American Eagle Outfitters, την οποία η Notos Com έφερε στην Ελλάδα το 2014 διαθέτει πλέον πέντε αποκλειστικά καταστήματα και ένα outlet στο One Outlet στη Θεσσαλονίκη. Επιπλέον διαθέτει corners εντός των 4 πολυκαταστημάτων notos και από τον Ιούλιο του 2022 λειτουργεί και νέο outlet στο εκπτωτικό χωριό McArthur Glen.

Τέλος, στον τομέα πολυκαταστημάτων, πέρα από τα τέσσερα καταστήματα notos σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά και Καλαμάτα, εντάσσονται και ένα outlet notos και ένα κατάστημα καλλυντικών Perfume bar στην Κηφισιά.

Ας σημειωθεί ότι η διοίκηση πιέζει για μείωση των ενοικίων τόσο των πολυκαταστημάτων όσο και των καταστημάτων λιανικής ενώ αποχωρεί από καταστήματα όπου η μείωση των ενοικίων δεν είναι ικανοποιητική.