Για την εξαγωγική της δραστηριότητα βραβεύτηκε η Κρι Κρι

Στην κατηγορία «Εξωστρέφεια» των βραβείων «Ελληνική Αξία 2022» διακρίθηκε η Κρι Κρι κατά την 8η τελετή απονομής του θεσμού βράβευσης ελληνικών επιχειρήσεων που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η διάκριση αυτή έρχεται ως ανταμοιβή της αναπτυσσόμενης εξαγωγικής δραστηριότητας της εταιρείας, αλλά και των επιδόσεων της σε μια σειρά κριτηρίων εξωστρέφειας. Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό συμμετοχής των εξαγωγών στον συνολικό κύκλο εργασιών της Kρι Κρι παρουσιάζει σημαντική και συνεχή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, με τη φετινή χρονιά να φτάνει το 50% του συνολικού τζίρου της εταιρείας.

Ακόμη, σχεδόν το 90% της εξαγωγικής δράσης της Kρι Κρι αφορά το ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι η ελληνικότητα αποτελεί το βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Kρι Κρι αποτελεί το γεγονός ότι το brand στο εξωτερικό είναι το «Kri Kri – My Authentic Greek yogurt», ενώ το εταιρικό slogan είναι το “The art of the authentic Greek flavor”.

Αντίστοιχα, το παγωτό διαγράφει αξιοσημείωτη επιτυχία με την κατηγορία Greek Frozen Yogurt, κατά την παραγωγή του οποίου χρησιμοποιείται ελληνικό γιαούρτι με 2% λιπαρά. Το 2021, το 38% του τζίρου παγωτού των εξαγωγών προήλθε από το Greek Frozen Yogurt, υπογραμμίζοντας τη δυναμική της κατηγορίας αυτής και τη στρατηγική της σημασία για τις εξαγωγές της Kρι Κρι.

Ο αριθμός των διεθνών αγορών της Kρι Κρι κατά την τελευταία τριετία όλο και αυξάνεται φτάνοντας πλέον τις 40 χώρες.

Στο επίκεντρο όλων των παραπάνω βρίσκεται το όραμα της Kρι Κρι να προβάλλει τη διατροφική κληρονομιά της Ελλάδας παγκοσμίως, προωθώντας, κυρίως, την αξία του ελληνικού γιαουρτιού σε ολοένα και περισσότερες αγορές. Πέρα από την προώθηση των επώνυμων προϊόντων Kρι Κρι, είναι και η ανάπτυξη προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας για τις μεγαλύτερες αλυσίδες του εξωτερικού.