Τα outlet νέο πεδίο μάχης για την αγορά αθλητικών ειδών

Με έντονη κινητικότητα και μέσω του καναλιού των εκπτωτικών/outlet καταστημάτων εκδηλώνεται ο ισχυρός ανταγωνισμός μεταξύ των μεγάλων παικτών της αγοράς αθλητικών ειδών Nike, Adidas, Puma, Under Armour και των ισχυρών retailers όπως Intersport και JD (συμπεριλαμβανομένης της νεοαποκτηθείσας Cosmos Sport) αλλά και μικρότερων -ανερχόμενων- όπως η σερβική Sport Vision.

Είναι ενδεικτικό ότι στο Factory Outlet του ομίλου FF Group, στην οδό Πειραιώς, μόλις τοποθετήθηκε το multibrand concept της Sport Vision. Η σερβική αλυσίδα, που χαίρει υψηλής αναγνωρισιμότητας στις αγορές των Βαλκανίων, με παρουσία σε 12 χώρες, ήρθε στην Ελλάδα μόλις το 2020 εγκαινιάζοντας σε πρώτη φάση e-shop και πλέον διαθέτει δίκτυο 12 καταστημάτων με τα σήματα Sport Vision και Buzz.

Βλέποντας τις πωλήσεις της να αναπτύσσονται με υψηλούς ρυθμούς ετοιμάζεται να ανοίξει κατάστημα και στην Τσιμισκή, στη Θεσσαλονίκη, με το σήμα Sport Vision έχοντας ήδη εγκαινιάσει παρουσία στην συμπρωτεύουσα με το Buzz. Έχει ενδιαφέρον να αναπτυχθεί σε εμπορικά κέντρα και εμπορικές πιάτσες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και μεγάλες πόλεις όπως η Καλαμάτα και τα Ιωάννινα.

Η Sport Vision εξασφάλισε είσοδο στο εκπτωτικό πολυκατάστημα Factory Outlet αξιοποιώντας την αποχώρηση της Adidas που άνοιξε δικό της outlet στο Piraeus Retail Park του ομίλου Fourlis, λίγα χλμ. παρακάτω. Παρεμπιπτόντως στη Λεωφ. Αθηνών - Πειραιώς λειτουργεί και το Cosmos Sport Outlet. Στην ευρύτερη γειτονιά, στην Πέτρου Ράλλη (Εμπορικό Κέντρο Σκλαβενίτη) είναι το Intersport Bazaar ενώ η Intersport λειτουργεί και κατάστημα στην Πειραιώς και outlet στην Κηφισού στο Περιστέρι, όπου είναι και το outlet της Zakcret Sports.

Εν τω μεταξύ, αν και ο όμιλος Folli Follie έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα από τη λύση των συμβάσεων που είχε με τη Nike (το 2022 έχασε 6 εκατ. ευρώ εισπράξεις) φιλοξενεί τη μάρκα στα Factory Outlet μέσω άλλων συνεργατών. Τόσο η Sport Vision στο κατάστημα της Πειραιώς, όσο και η Intersport στο κατάστημα του εμπορικού πάρκου έξω από το Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος διατηρούν στρατηγική συνεργασία με τον ισχυρό παίκτη της παγκόσμιας αγοράς αθλητικών ειδών.

Αντίστοιχα, οι δύο retailers διαθέτουν και τα προϊόντα Adidas μέσα στα Factory. Αν και Nike και Adidas έχουν την πρωτοκαθεδρία ισχυρή ζήτηση στα εκπτωτικά πολυκαταστήματα έχει και η Under Armour που αναπτύσσει σταθερά και δίκτυο ομώνυμων boutique μέσω της Unlimited Sport του ομίλου Fais, όπως και η Puma, μέσω της Sportswind ενώ το ίδιο ισχύει για την Fila που αναπτύσσει η συνδεδεμένη εταιρεία ΒΕΤΟ. Το ευρύ χαρτοφυλάκιο αθλητικών σημάτων του ομίλου Fais (που περιλαμβάνει και brands όπως Technogym, E-tennis, New Era, Wilson κ.α.) έχει παρουσία και στα άλλα μεγάλα outlet όπου είναι τοποθετημένα όλα τα μεγάλα αθλητικά brands όπως π.χ. το Empoli Outlet, το Mega Outlet αλλά και το ιδιόκτητο One Salonica.

Αξιοσημείωτη παρουσία στα εκπτωτικά πολυκαταστήματα έχουν και η New Balance, η Champion αλλά και η Admiral του Παναγιώτη Παναγάκου, με διευρυμένο πανελλαδικό δίκτυο.

Ένας άλλος πόλος είναι το εκπτωτικό χωριό McArthurGlen στα Σπάτα, όπου οι αθλητικές φίρμες δίνουν ισχυρό παρόν. Ανάμεσα σε πάνω από 100 designer brands η Adidas σκοράρει ψηλά στις προτιμήσεις των καταναλωτών που αναζητούν δημοφιλείς μάρκες αθλητικών ειδών σε τιμές μειωμένες ως και 70-80%. Το ίδιο ισχύει για τη Nike.

Τα εκπτωτικά καταστήματα αθλητικών ειδών προσελκύουν αγοραστικό ενδιαφέρον καθόλη τη διάρκεια του έτους αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος της δραστηριότητας των εμπορικών σημάτων σε μια εποχή που ο κλάδος εξελίσσεται. Έχει καλύψει τη ζημιά της πανδημίας και αναπτύσσεται με ρυθμό που τείνει σε διψήφιο ποσοστό ενώ παγκοσμίως η αγορά αναμένεται αυξηθεί από 295 δισ. ευρώ το 2021 σε 395 δισ. ευρώ το 2025 (McKinsey).