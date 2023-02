Στον δείκτη Bloomberg για την ισότητα η LOreal

Για 6η συνεχόμενη χρονιά, η L'Oréal αναγνωρίστηκε από το Δείκτη Ισότητας των Φύλων του Bloomberg 2023 (GEI) για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, με στόχο την ισότητα. Ο συγκεκριμένος δείκτης αξιολογεί την ισότητα των φύλων, εστιάζοντας σε πέντε πυλώνες: την εκπροσώπηση των γυναικών σε θέσεις ηγεσίας και διαχείρισης ταλέντου, την ισότητα στις αμοιβές ανάμεσα στα δύο φύλα, την κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς, τις πολιτικές ενάντια στη σεξουαλική παρενόχληση, καθώς και την εταιρική φήμη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η L'Oréal είναι μία από τις 484 εταιρείες σε 45 χώρες και περιοχές που συμμετέχουν στον Δείκτη Ισότητας των Φύλων του Bloomberg 2023. Ο δείκτης είναι ένας από τους εγκυρότερους δείκτες σε θέματα διαφάνειας και ισότητας των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον.

Ο Nicolas Hieronimus, Διευθύνων Σύμβουλος της L’Oréal, δήλωσε:

«Είναι τιμή μας που αναγνωριστήκαμε από τον Δείκτη Ισότητας των Φύλων του Bloomberg 2023. Η αναγνώριση για 6η συνεχή χρονιά αποτελεί απόδειξη της ανθρωποκεντρικής και συμπεριληπτικής κουλτούρας μας. Στη L'Oréal, προσπαθούμε να διατηρήσουμε ένα δίκαιο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας όπου οι άνθρωποι ανεξαρτήτως φύλου να μπορούν να ευδοκιμήσουν, να αισθάνονται ενδυναμωμένοι και να έχουν αντίκτυπο με τις πράξεις τους».

Η Margaret Johnston-Clarke, Global Chief Diversity, Equity & Inclusion Officer της L’Oréal, δήλωσε:

«Η ενδυνάμωση όλων των φύλων, η ενίσχυση ενός συμπεριληπτικού περιβάλλοντος, η παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης στους γονείς και η προσφορά ειδικής εκπαίδευσης στις γυναίκες σε θέσεις ευθύνης είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του οράματός μας ότι μια ακμάζουσα και συμπεριληπτική κουλτούρα αποτελεί ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα».

«Συγχαρητήρια σε όλες τις εταιρείες που συμπεριλήφθηκαν στον Δείκτη GEI 2023» ανέφερε ο Peter T. Grauer, Chairman of Bloomberg and Founding Chairman of the U.S. 30% Club. «Συνεχίζουμε να βλέπουμε αύξηση τόσο του ενδιαφέροντος όσο και των μελών παγκοσμίως, που αντικατοπτρίζει έναν κοινό στόχο διαφάνειας στις μετρήσεις που σχετίζονται με το φύλο.»