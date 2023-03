Στους κορυφαίους συνεργάτες της Google η Globe One Digital

Στη λίστα με τους κορυφαίους συνεργάτες (premier partners) της Google στην Ελλάδα βρίσκεται και για το 2023 η Globe One Digital, εκ των κορυφαίων digital marketing agencies στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, η Google ανακήρυξε την Globe One Digital ως Google Premier Partner 2023, αναγνωρίζοντας την ταχεία ανάπτυξη που έχει πετύχει η εταιρεία όσον αφορά στην προώθηση των υπηρεσιών της Google σε υφιστάμενους, αλλά και νέους πελάτες, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

«Η διάκριση αυτή αποδεικνύει το εξαιρετικό επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πελάτες μας και στις επιχειρήσεις, οι οποίες θέλουν να αξιοποιήσουν τα εργαλεία και τις πλατφόρμες της Google για την ψηφιακή επικοινωνία τους. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε περαιτέρω το επίπεδο εξυπηρέτησης που παρέχουμε και να αναπτύσσουμε διαρκώς καινοτόμες λύσεις για τους πελάτες μας», ανέφερε ο Δημήτρης Παπουτσής, Διευθύνων Σύμβουλος της Globe One Digital.

Τα κριτήρια επιλογής για τη λίστα με το top 3% των συνεργατών της Google περιλαμβάνουν την ανάπτυξη του υφιστάμενου πελατολογίου, την προσέλκυση νέων πελατών, τη διατήρηση της πελατειακής βάσης, το επίπεδο διαφοροποίησης των λύσεων που προσφέρονται στους πελάτες, καθώς και τις ετήσιες online διαφημιστικές δαπάνες που διαχειρίζεται ο συνεργάτης.

H Globe One Digital είναι Google Partner από το 2013 και τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να εξελιχθεί σε ένα από τα πλέον δραστήρια και καινοτόμα digital agencies στη ΝΑ Ευρώπη, έχοντας παρουσία στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Σερβία και τη Ρουμανία, διατηρώντας γραφεία και στις 4 χώρες, ενώ από την Αθήνα καλύπτει και τις ανάγκες των πελατών της στην Κύπρο. Η εταιρεία επενδύει στην πλατφόρμα της Google, έχοντας αναπτύξει την Consolytics, ένα καινοτόμο Google Analytics Add On, το οποίο έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών πελατών της Globe Digital One, καταλήγει η ανακοίνωση.