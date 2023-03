Σαράντης: Εξαγορά στη Ρουμανία, σήμα για κέρδη και «ανάσα» στα κόστη 

"Ξεπαγώνει" διαπραγματεύσεις για εξαγορά στη Ρουμανία η Σαράντης, μετά την απόκτηση της πολωνικής Stella Pack που ολοκληρώνεται σύντομα ενώ ώθηση στα σχέδια του ομίλου δίνει η σταθεροποίηση των τιμών πρώτων υλών που ευνοεί την κερδοφορία δεδομένου ότι αποκλιμακώνονται οι πιέσεις στα κόστη παραγωγής, ειδικά στα προϊόντα οικιακής χρήσης όπου ο ανταγωνισμός από τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας δεν αφήνει πολλά περιθώρια για μετακύλιση κόστους στις τιμές.

Ειδικότερα, σε μια χρονιά που οι επενδύσεις θα είναι συντηρητικές -δεν προβλέπεται να ξεπεράσουν τα 3-4 εκατ. ευρώ- ο όμιλος Σαράντη εστιάζει στο μέτωπο των εξαγορών. Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στη Ρουμανία και αφορά ανταγωνιστή, εταιρεία με χαρτοφυλάκιο στον ίδιο τομέα που δραστηριοποιείται η πολωνική Stella Pack. Οι συζητήσεις είχαν αρχίσει στο παρελθόν αλλά "πάγωσαν" προκειμένου να προχωρήσει απρόσκοπτα η εξέταση του φακέλου της Stella Pack από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Πολωνίας.

Μέχρι το φθινόπωρο αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές συνομιλίες. Σε περίπου έξι μήνες θα υπάρχουν νέα όπως είπε o Κώστας Ροζακέας, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Οικονομικός Διευθυντής του ομίλου Σαράντη στο πλαίσιο conference call για την ενημέρωση των αναλυτών.

Μιλώντας για τις ευκαιρίες εξαγορών στις αγορές της ΝΑ Ευρώπης απέκλεισε ενδεχόμενο επέκτασης στην Ουκρανία και πέραν του ενδιαφέροντος στη Ρουμανία έδωσε έμφαση στην εξαγορά της Stella Pack στην Πολωνία, που έχει καθυστερήσει. Στην παρούσα φάση η τοπική Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει αποστείλει σε τρίτα μέρη, εταιρείες του ανταγωνισμού και λιανοπωλητές, ερωτηματολόγια προκειμένου να διασταυρώσουν τα στοιχεία του φακέλου και αναμένονται απαντήσεις την επόμενη εβδομάδα. Απόφαση εκτιμάται να εκδοθεί σε 1-1,5 μήνα.

Σχετικά με τις συνέργειες που αναπτύσσονται στον όμιλο με την προσάρτηση της Stella Pack, ορισμένες αναμένεται να αποτυπωθούν στην τρέχουσα χρήση. Ωστόσο οι προσδοκίες για συνέργειες με όρους EBITDA της τάξης των 3,5 εκατ. ευρώ περικόπτονται κι από 30-40% που υπολογίζονταν υποβαθμίζονται σε περίπου 20% φέτος λόγω της χρονοκαθυστέρησης στις εγκρίσεις, με το υπόλοιπο να μεταφέρεται στο 2024.

Ανάπτυξη πωλήσεων και κερδοφορίας

Εν τω μεταξύ, ο όμιλος απολαμβάνει ισχυρές επιδόσεις στο α' τρίμηνο του 2023, με αύξηση πωλήσεων κατά 24%, αποτέλεσμα που τροφοδοτούν εποχιακές πωλήσεις λόγω του Πάσχα που πέφτει νωρίτερα φέτος. Εξαιρώντας τις εποχιακές πωλήσεις η ανάπτυξη like for like διαμορφώνεται σε 18% και αφορά κυρίως αύξηση όγκου, καθώς έχουν προηγηθεί αυξήσεις τιμών. Θα πρέπει δε να συνεκτιμηθεί ότι το αντίστοιχο διάστημα του 2022 επηρεάστηκε από τις παρενέργειες του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, μεταξύ των οποίων και η προσωρινή αναστολή της δραστηριότητας του εργοστασίου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον κ. Ροζακέα και οι δύο κατηγορίες, καλλυντικά και προϊόντα οικιακής χρήσης (90% του τζίρου), καθώς και όλες οι αγορές συνεισφέρουν στην οργανική ανάπτυξη των πωλήσεων το 2023. Η εταιρεία κερδίζει μερίδια αγοράς, καθώς έχει προβεί σε πολύ μικρές ανατιμήσεις, που δεν ξεπερνούν το 4%, φέτος. Επιπλέον απολαμβάνει αύξηση μικτού κέρδους.

Όπως εξήγησε ο κ. Ροζακέας αναφορικά με τη δομή του κόστους, η σταθεροποίηση που έχει επέλθει τους τελευταίους μήνες στις τιμές πρώτων υλών σε συνδυασμό με τις καλύτερες επιδόσεις των πωλήσεων και τις αυξήσεις τιμών που έχουν προηγηθεί, έχουν ως αποτέλεσμα βελτίωση του περιθωρίου EBIT. Αυτή η τάση αναμένεται να επιβεβαιωθεί στις 11 Απριλίου, με το guidance για το 2023 που προανήγγειλε η διοίκηση του ομίλου.

Αυξήσεις τιμών με «ρέγουλα» απέναντι στον ανταγωνιστή PL

Διευκρινίζεται ότι οι αυξήσεις τιμών στις πρώτες ύλες δημιούργησαν μεγαλύτερη πίεση στα κόστη παραγωγής των προϊόντων οικιακής χρήσης (αλουμίνιο, πλαστικό, συσκευασία κ.α.), αυτά δηλαδή που δέχονται μεγαλύτερο ανταγωνισμό από το private label, ειδικά στην Ελλάδα. Εκεί χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο περιθώριο αύξησης τιμών, σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου, καθώς δεν είναι δυνατόν να απορροφηθεί 100% η πίεση των πρώτων υλών όταν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας είναι σε χαμηλότερη τιμή. Πάντως, με τη σταθεροποίηση που παρατηρείται πλέον στο κόστος πρώτων υλών σημειώνεται βελτίωση και στις δύο κατηγορίες, καλλυντικά και είδη οικιακής χρήσης τόσο με όρους ανάπτυξης πωλήσεων όσο και με όρους κερδοφορίας.

Οι κανόνες του παιχνιδιού στο deal με την Estee

Αναφορικά τέλος με τις επιδόσεις του 2022 και συνεργασίες που διακόπηκαν η διοίκηση του ομίλου αναφέρθηκε στην Estée Lauder και στη Wella.

Εξήγησε μεταξύ άλλων γιατί δεν πήρε από την Estée Lauder το σύνολο του τιμήματος για την μεταβίβαση του μεριδίου της στο joint venture, ήτοι 49% στην κοινή εταιρεία ELCA. Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία (shareholding agreement) είχε επεκταθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2028 και βάσει του συμφωνητικού η The Estée Lauder Companies Inc. είχε το δικαίωμα εξαγοράς των μετοχών της Σαράντης τμηματικά σε αυτό το διάστημα, με πρώτο δικαίωμα το 2021 και κατόπιν το 2025 και το 2028. Ωστόσο με την λύση της κοινοπραξίας και το deal για την μεταβίβαση του συνολικού μεριδίου της εισηγμένης στα 55,2 εκατ. ευρώ, έξι χρόνια νωρίτερα από τα προβλεπόμενα στη συμφωνία, δεν εισπράχθηκε το συνολικό τίμημα.

Η ελληνική πλευρά απέρριψε προσφορά της ELCA να λάβει προκαταβολικά το ποσό διότι το προεξοφλητικό επιτόκιο δεν ήταν προς όφελός της αλλά προς όφελος της άλλης πλευράς. Έχοντας λοιπόν κατά νου ότι διαθέτει ισχυρές ταμειακές ροές και ρευστότητα, αποφάσισε να ακολουθήσει το αρχικό πλάνο και να εισπράξει το τίμημα τμηματικά, λαμβάνοντας προκαταβολή και τις επόμενες καταβολές το 2025 και το 2028.

Εν τω μεταξύ, η πραγματική προοπτική πίσω από την έξοδο της Σαράντης από το joint venture είναι ότι είναι πλέον ελεύθερη να συνεργαστεί με άλλα brands που πριν -επειδή ήταν ανταγωνιστικά με τα brands του χαρτοφυλακίου της Estee Lauder- αυτό δεν της επιτρεπόταν.

Αυτή είναι η ευκαιρία, σύμφωνα με τον κ. Ροζακέα που επανέλαβε ότι έχουν ανοίξει συζητήσεις από τις οποίες θα υπάρχουν νέα στο κοντινό μέλλον.

Σχετικά τέλος με την διακοπή της συνεργασίας με τη Wella δεν προβλέπεται κάποια κίνηση για υποκατάσταση από άλλη συνεργασία στο κανάλι της ευρείας διανομής καλλυντικών πέραν των σχεδίων στην επιλεκτική διανομή μετά τη λύση της συνεργασίας με την Estée Lauder.