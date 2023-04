Αναβαθμίζεται τo My Drive της Generali

«Το My Drive υπηρεσία που προσφέρεται μέσω των ευέλικτων και προσωποποιημένων προγραμμάτων ασφάλισης αυτοκινήτου Speed On, ενσωματώνεται στην πολυδιάστατη πλατφόρμα εξυπηρέτησης MyGenerali επεκτείνοντας την ολιστική εμπειρία των ασφαλισμένων της εταιρείας. Η αναβαθμισμένη έκδοση της υπηρεσίας, πραγματοποιείται σε συνεργασία με την OSeven Telematics, μία πρωτοπόρο εταιρεία στον χώρο της τηλεματικής και της ανάλυσης οδηγικής συμπεριφοράς», αναφέρει ανακοίνωση της Generali.

To My Drive, η επιτυχημένη υπηρεσία που προσφέρεται μέσω των ευέλικτων και προσωποποιημένων προγραμμάτων ασφάλισης αυτοκινήτου Speed On, ανανεώνεται και συστήνεται ξανά στο ευρύ κοινό.

Καταγράφοντας τις διαδρομές του χρήστη, το My Drive συμβάλλει στη βελτίωση της οδηγικής του συμπεριφοράς προσφέροντας χρήσιμες συμβουλές για άνετες και ασφαλείς διαδρομές.

Με τη συνεχή χρήση της εφαρμογής, ο κάθε οδηγός διαμορφώνει το προσωπικό του Σκορ Ασφαλούς Οδήγησης και παράλληλα απολαμβάνει μηνιαίες επιβραβεύσεις και εκπτώσεις στα ασφάλιστρά του. Η υπηρεσία, που συνδυάζει τη σύγχρονη τεχνολογία της τηλεματικής, την υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία και την ανθρωποκεντρική φιλοσοφία του οργανισμού, δίνει υπόσταση στη στρατηγική της Generali να αποτελεί τον Lifetime Partner των ασφαλισμένων της παρέχοντας κάτι παραπάνω από ασφάλιση αυτοκινήτου.

Από σήμερα, το My Drive ενσωματώνεται στην πολυδιάστατη πλατφόρμα εξυπηρέτησης MyGenerali επεκτείνοντας την ολιστική εμπειρία των ασφαλισμένων της εταιρείας. Η αναβαθμισμένη έκδοση της υπηρεσίας, πραγματοποιείται σε συνεργασία με την OSeven Telematics, μία πρωτοπόρο εταιρεία στον χώρο της τηλεματικής και της ανάλυσης οδηγικής συμπεριφοράς.

Ο νέος σχεδιασμός, στοχεύει στην παροχή μίας σειράς προνομίων στους χρήστες με έναν έξυπνο και διασκεδαστικό τρόπο, κατευθύνοντάς τους -ταυτόχρονα- στην υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών μέσα από την αξιολόγηση της απόδοσης συγκεκριμένων παραγόντων όπως η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, το φρενάρισμα, η χρήση κινητού τηλεφώνου και η επιτάχυνση.

Η υψηλή, συνδυαστική επίδοση των στοιχείων αυτών δημιουργεί ασφαλέστερες συνθήκες οδήγησης, μειώνοντας έτσι σημαντικά τον κίνδυνο ενός τροχαίου καθώς και την κατανάλωση καυσίμων, ενώ οι χρήστες που επιδεικνύουν υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά και κάνουν σταθερή χρήση της εφαρμογής, απολαμβάνουν μια σειρά μοναδικών προνομίων ως επιβράβευση από την Generali.

Ο κ. Παναγιώτης Βασιλόπουλος, Chief Ιnsurance Officer της Generali δήλωσε: «Στην Generali αντιλαμβανόμαστε ότι οι σύγχρονες ανάγκες των πολιτών απαιτούν προσωποποιημένες λύσεις και υπηρεσίες. Ως οργανισμός που ακολουθεί τις εξελίξεις, εργαζόμαστε συνεχώς προκειμένου να προσφέρουμε στους ασφαλισμένους μας καινοτόμες και στοχευμένες υπηρεσίες οι οποίες θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους και θα διαφοροποιήσουν την εταιρεία μας από τον ανταγωνισμό. Αναζητούμε τρόπους προκειμένου να συνδεόμαστε μαζί τους άμεσα και καθημερινά, επιβεβαιώνοντας την υπόσχεση του Lifetime Partner που τους έχουμε δώσει.»

Στην ίδια κατεύθυνση η κ. Μαρία Λαμπροπούλου, Chief Marketing & Communications Officer της Generali, προσέθεσε: Η αξία του θετικού κοινωνικού αποτυπώματος είναι κομβική στην φιλοσοφία της Generali. Κάθε μας ενέργεια αποσκοπεί -όχι μόνο- στην κάλυψη των αναγκών των ασφαλισμένων μας, αλλά και στη προσφορά μιας διαφορετικής ασφαλιστικής εμπειρίας. Η υλοποίηση του My Drive είναι για εμάς ένα στοίχημα που δεν εξαντλείται στην ενεργοποίηση του χρήστη αλλά στοχεύει σε μια ουσιαστικότερη αλλαγή που θα κάνει την οδήγησή μας πιο υπεύθυνη και ασφαλέστερη».