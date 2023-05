Στο επίκεντρο της EY Ελλάδος η ισότητα και η συμπερίληψη

Η EY Ελλάδος, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ενίσχυση της διαφορετικότητας, της ισότητας και της συμπερίληψης (Diversity, Equity & Inclusion – DE&I), γιορτάζει τον Ευρωπαϊκό Μήνα Διαφορετικότητας 2023.

Το DE&I στο επίκεντρο

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τον Μάιο του 2022, η ΕΥ Ελλάδος υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας για ελληνικές επιχειρήσεις, μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της διαφορετικότητας, που στόχο έχει να λειτουργήσει ως μέσο δέσμευσης για την προώθηση της ισότητας, των ίσων ευκαιριών και της διαφορετικότητας σε κάθε εργασιακό περιβάλλον.

Στο διάστημα που μεσολάβησε, η ΕΥ εντατικοποίησε τις DE&I δράσεις της, επιβεβαιώνοντας καθημερινά, στην πράξη, τη δέσμευσή της στις αρχές αυτές. Ενδεικτικά, τον Οκτώβριο του 2022 και τον Μάρτιο του 2023, οργάνωσε συνολικά τρία virtual breakfasts για γυναίκες, ενώ 168 εργαζόμενοι της ΕΥ συμμετείχαν, τον Οκτώβριο του 2022, στο Race for the Cure, τρέχοντας εθελοντικά στον ετήσιο αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού.

Παράλληλα με τέτοιες δράσεις, η ΕΥ προωθεί την αλλαγή κουλτούρας, ενισχύοντας τις συμπεριφορές και τις πρακτικές που προάγουν την συμπερίληψη, την ισότητα και τη διαφορετικότητα σε όλα τα επίπεδα τα οργανισμού.

Η μέτρηση της προόδου σε θέματα συμπερίληψης, γίνεται τα τελευταία χρόνια με τον δείκτη Global D&I Tracker.

Με σύνθημα “It’s yours to build”, η ΕΥ έχει παρουσιάσει ένα ανανεωμένο Employee Value Proposition, παροτρύνοντας όλους τους ανθρώπους της, καθώς και τους υποψήφιους εργαζόμενούς της, να «δημιουργήσουν» οι ίδιοι την ιδανική εργασιακή εμπειρία – από την εκπαίδευση, την ανάπτυξη, την καριέρα, την καθημερινότητά τους στη δουλειά, ακόμη και το πακέτο παροχών τους. Το υβριδικό μοντέλο εργασίας, που τέθηκε σε εφαρμογή ήδη πολύ πριν την πανδημία, εστιάζει στους στόχους και τα αποτελέσματα, και όχι στην παρουσία στο γραφείο, ενισχύοντας την ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής, και ενθαρρύνοντας την ομαδικότητα και τον σεβασμό στις ανάγκες και τις προτεραιότητες του κάθε εργαζόμενου.

Τα “EY Circles” – ομάδες συζήτησης (focus groups) – υπό την καθοδήγηση 80 senior leaders, που έχουν ήδη εκπαιδευτεί κατάλληλα, επιδιώκουν να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή και την υπευθυνότητα που αναλογεί στον καθένα για να βελτιώσει τον ρόλο του σε μία καλύτερη καθημερινότητα και να συμβάλει στον σκοπό της ΕΥ για τη δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου.

Το πρόγραμμα ΕΥ “Neurodiversity Champions” ενθαρρύνει τους εργαζόμενους με νεύρο-αναπτυξιακές διαφορές, να μοιραστούν την προσωπική τους ιστορία με την κατάλληλη υποστήριξη και προστασία και στον κατάλληλο χρόνο.

Επιπλέον, με την ευκαιρία του Ευρωπαϊκού Μήνα Διαφορετικότητας, η ΕΥ Ελλάδος, έχει ήδη ολοκληρώσει ή θα υλοποιήσει, τις ακόλουθες πρωτοβουλίες και δράσεις:

Στις 27 Απριλίου, υποστήριξε και συμμετείχε στην εκδήλωση «Σκεφτόμαστε Διαφορετικά: Η Αθήνα Αγκαλιάζει τη Διαφορετικότητα», με θέμα τη νευροποικιλότητα και τις νεύρο-αναπτυξιακές διαφορές στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων.

Συμμετείχε στο European Diversity Forum, που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες στις 27 και 28 Απριλίου.

Διοργανώνει Cyber Talks με αφορμή την Ημέρα της Μητέρας και την Παγκόσμια Ημέρα της Οικογένειας.

Δρομολογεί εσωτερικά, την «Εκστρατεία κατά της Ασυνείδητης Μεροληψίας» (Unconscious Biases Campaign), με στόχο να ευαισθητοποιήσει περίπου 220 στελέχη της εταιρείας που πραγματοποιούν συνεντεύξεις πρόσληψης με υποψηφίους ώστε να αναγνωριστούν, να αντιμετωπιστούν και να καταρριφθούν τα ενδεχόμενα υποσυνείδητα στερεότυπα και προκαταλήψεις. Η εκστρατεία βασίζεται στο χιούμορ, χρησιμοποιώντας σκετς, stand up events και εκπαιδεύσεις δεξιοτήτων συνέντευξης, με τη συνεργασία της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης Mexoxo.

Με αφορμή τον Ευρωπαϊκό Μήνα Διαφορετικότητας, ο κ. Γιώργος Παπαδημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε:

«Ο σεβασμός προς τη διαφορετικότητα δεν αποτελεί υποχρέωση, αλλά προϋπόθεση για να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε και να ξεχωρίζουμε σαν εταιρεία και σαν οργανισμός. Ίσως ακούγεται τετριμμένο, αλλά, στην ΕΥ, οι άνθρωποί μας είναι το πιο δυνατό μας κεφάλαιο, και το wellbeing τους δεν θα μπορούσε παρά να βρίσκεται στο επίκεντρο όλων όσων κάνουμε. Μέσα από τη στρατηγική μας για το DE&I, αναγνωρίζουμε την αξία της διαφορετικότητας ως ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και την αναδεικνύουμε ως προτεραιότητα. Είναι, παράλληλα, ο τρόπος μας να επικοινωνήσουμε το μοναδικό Employee Value Proposition μας στους νέους ανθρώπους και να προσεγγίσουμε επαγγελματίες με ποικίλα πλέγματα δεξιοτήτων, ενθουσιασμό, και διαφορετικές προσεγγίσεις και προοπτικές γύρω από κάθε πρόκληση, γεγονός που μας επιτρέπει να συνεχίζουμε να καινοτομούμε, και, τελικά, να δίνουμε τις καλύτερες λύσεις στα προβλήματα των πελατών μας, δημιουργώντας έναν καλύτερο εργασιακό κόσμο».