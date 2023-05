Διακρίσεις της Praktiker Hellas στα Promotional Marketing Awards

Η Praktiker Hellas, το No. 1 ελληνικό δίκτυο καταστημάτων Home Improvement & DIY, απέσπασε τρία χρυσά βραβεία και δυο ασημένια στην τελετή απονομής των Promotional Marketing Awards, τα οποία πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 17 Μαΐου στο Ploes, στο Φάληρο, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Αναλυτικά, η εταιρία έλαβε χρυσή διάκριση για το πρόγραμμα Συμπερίληψης και Προσβασιμότητας «Σπίτι Ανοιχτό», για την πράσινη καμπάνια της «Urban Kipos», την παρουσία της στην ετήσια έκθεση Xenia 2022 με τo σύνθημα «We Mind Your Business» ενώ για την Black Friday Campaign – «Αυτό είναι σωστό!» και την Home Campaign, απέσπασε ασημένιο βραβείο. Αντίστοιχα, και με την ίδια σειρά, οι κατηγορίες στις οποίες ξεχώρισε ήταν οι: Best Activation for Charity & CSR, Best Launch/Awareness Activation, Best in Tourism & Hospitality, Best Price Discount Promotion και Best Use of Social Media.

Το πρόγραμμα προσβασιμότητας και συμπερίληψης «Σπίτι Ανοιχτό» - The Accessibility Project, αφορά σε δομικές αλλαγές εντός κι εκτός των καταστημάτων της εταιρίας ούτως ώστε αυτά να καταστούν φιλικά σε ΑμεΑ και εμποδιζόμενα άτομα ,και σε προϊοντικές λύσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα αυτών των ατόμων, αλλά και σε δράσεις για την ενίσχυση τους. Η καμπάνια Urban Kipos είναι μια ολοκληρωμένη προϊοντική καμπάνια με προτάσεις που παροτρύνουν στη δημιουργία πράσινων χώρων στο σπίτι και το “We mind Your Business” αφορά σε B2B παροχή ολοκληρωμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών.

Με την Black Friday Campaign, η Praktiker δημιούργησε την πιο ξεσηκωτική καμπάνια, για την μεγαλύτερη εκπτωτική μέρα του χρόνου, αντλώντας έμπνευση από το μουντιάλ ενώ με τη Home Campaign και σε συνεργασία με δημοφιλείς influencers, παρουσίασε έναν πλούσιο κατάλογο σπιτιού ο οποίος περιελάμβανε προτάσεις για κάθε γωνιά του σπιτιού αλλά και μια σειρά αφιερωμένη στο φοιτητικό σπίτι για το οποίο προσέφερε και μοναδικές δωροεπιταγές.

Οι διακρίσεις αυτές επιβραβεύουν την προγραμματική ατζέντα της Praktiker και επιβεβαιώνουν την στοχοπροσήλωση της εταιρίας στην βέλτιστη παροχή υπηρεσιών, στην ανάπτυξη συμπεριληπτικών δράσεων αλλά και στην δημιουργία βάσεων για ένα καλύτερο και βιώσιμο μέλλον για όλους. Πρόκειται για έναν από του μεγαλύτερους retailers που δείχνει έμπρακτα την ευαισθητοποίηση του σε θέματα που αγγίζουν το σύνολο της κοινωνίας ενώ παράλληλα προσφέρει λύσεις και προτάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα όλων.