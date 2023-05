Ξενοδοχεία: Τον Ιούνιο ντεμπούτο για το Avant Mar στην Πάρο

Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα (soft opening) το νέο ξενοδοχείο της Grivalia Hospitality, το Avant Mar, στη Νάουσα της Πάρου και συγκεκριμένα στην παραλία Πιπέρι. Το νέο project της εταιρείας, μία επένδυση 30 εκατ. ευρώ, αναμένεται να αναβαθμίσει το τουριστικό και γαστρονομικό προϊόν των Κυκλάδων, με την Grivalia να «τρέχει» παράλληλα τουριστικές επενδύσεις που ξεπερνούν τα 700 εκατ. ευρώ.

Το Avant Mar, το οποίο έχει επανασχεδιαστεί ως ένα υψηλής ποιότητας τουριστικό προϊόν σε μια έκταση 6,1 στρεμμάτων -δεδομένου ότι στον χώρο προϋπήρχαν ένα ξενοδοχείο κι ένα αδόμητο οικόπεδο-, είναι δυναμικότητας 38 δωματίων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται επτά πολυτελείς σουίτες με ιδιωτική plunge pool. «Χρειάστηκε αρκετός χρόνος για να υλοποιηθεί το project. Είναι δύσκολο να δημιουργηθεί ένα τέτοιου είδους κατάλυμα στις Κυκλάδες. Αρχικά υπήρξε ανταγωνισμός από τους ντόπιους», τόνισε στο πλαίσιο της παρουσίασης του Avant Mar ο Γιώργος Χρυσικός, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Grivalia Hospitality.

Από την 1η Αυγούστου θα λειτουργήσει δοκιμαστικά (soft opening) και το νέο θέρετρο One & Only Aesthesis, που αναπτύσσεται στη θέση των εμβληματικών «Αστεριών» στη Γλυφάδα, με την επίσημη έναρξη λειτουργίας του resort να τοποθετείται το αργότερο μέχρι την 1η Οκτωβρίου. Το One & Only Aesthesis, μία επένδυση 300 εκατ. ευρώ, θα είναι δυναμικότητας 120 δωματίων, πλέον των βιλών. «Στόχος μας είναι το One & Only Aesthesis να αποτελέσει το καλύτερο urban resort στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στη Μεσόγειο, αλλά παράλληλα να αναδειχθεί και ως ένα από τα καλύτερα στον κόσμο», επεσήμανε ο Γ. Χρυσικός. Μάλιστα, όπως τόνισε, ο αρχικός προϋπολογισμός όσον αφορά το κατασκευαστικό κόστος από τα 80 εκατ. ευρώ έχει πλέον ανέλθει στα 170 εκατ. ευρώ, με το κόστος κατασκευής ανά κλειδί να διαμορφώνεται σε 1,2 εκατ. ευρώ.

Τον Φεβρουάριο στου 2024 θα παραδοθεί ένα ακόμη project που υλοποιεί η Grivalia Hospitality, το πολυτελές glamping στη Βούλα, στο οποίο θα μπορούν να φιλοξενούνται 70 - 80 άτομα. Εντός της έκτασης του glamping, ενός project 50 εκατ. ευρώ, θα αναπτυχθεί και ένα Member’s Club, στα πρότυπα του Tatoi Club και του Ecali Club των βορείων προαστίων.

Στον «πάγο» βρίσκεται για την ώρα το Project Blue, η επένδυση που έχει δρομολογήσει η Grivalia Hospitality στην Μύκονο. «Στη Μύκονο όποιος επιχειρεί αυθαίρετα μπορεί να αναπτύξει μέσα σε έναν χρόνο αυτό που θέλει. Θα δούμε αν τελικά αυτά που ήρθαν στην επιφάνεια θα ολοκληρωθούν. Το νησί χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή γιατί αν χτίσεις κάτι χωρίς Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και χωρίς να υπάρχει εναρμόνιση με το περιβάλλον, θα δημιουργηθεί ένα τερατούργημα», τόνισε ο επικεφαλής της Grivalia Hospitality. «Η Grivalia Hospitality είναι 100% ιδιοκτήτρια μιας έκτασης στο Καλό Λιβάδι. Επιλέξαμε να υλοποιήσουμε αυτό το έργο μέσω της οδού των Στρατηγικών Επενδύσεων. Το project σχεδιάστηκε από έμπειρους αρχιτέκτονες, ωστόσο, καλά έκανε το Συμβούλιο της Επικρατείας και σήκωσε κίτρινη κάρτα», συμπλήρωσε.

Σε αυτό το πλαίσιο, αυτή την περίοδο πραγματοποιείται επανασχεδιασμός του έργου, προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με την απόφαση του ΣτΕ. Ως εκ τούτου, ο νέος σχεδιασμός προβλέπει μείωση των δωματίων από τα 150 στα 80 και ειδική σήμανση σε κάποια σημεία προκειμένου να διευκολυνθεί η προσβασιμότητα στο συγκρότημα, με το συνολικό ύψος της επένδυσης να ανέρχεται τελικά στα 120 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 40 εκατ. ευρώ λόγω του αυξημένου κατασκευαστικού κόστους. «Πρόκειται για ένα απαιτητικό έργο, το οποίο εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί τρία χρόνια μετά την εκκίνηση των κατασκευαστικών εργασιών». Βέβαια, όπως τόνισε ο Γ. Χρυσικός, για την εκκίνηση του project, εκκρεμεί το νέο Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο των Κυκλάδων, αφού υπάρχει σχετική σύσταση από το ΣτΕ.

Όσον αφορά το project στους Πεταλιούς, ο Γ. Χρυσικός τόνισε ότι αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη ο σχεδιασμός του έργου, επισημαίνοντας πως η άφιξη της Six Senses στην Ελλάδα αποτελεί ένα μεγάλο ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό.

Ως προς το Pearl Island στον Παναμά, ένα project ύψους 35 εκατ. ευρώ, όπως τόνισε ο Γ. Χρυσικός, η Grivalia Hospitality έχει μπει σε τροχιά αποεπένδυσης και βρίσκεται σε προκαταρκτικές συζητήσεις με μεγάλο αμερικανικό όμιλο προκειμένου να ολοκληρωθεί η συναλλαγή, δεδομένου ότι πλέον στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος της εταιρείας έχει τεθεί η Ελλάδα.