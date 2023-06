Intralot: Υπέγραψε νέα δεκαετή σύμβαση στην Ταϊβάν

Η INTRALOT ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς που προκήρυξε η CTBC Bank Co. στην Ταϊβάν, η LotRich Information Co., Ltd. μια κοινοπραξία με έδρα την Ταϊβάν της οποίας βασικός μέτοχος είναι η INTRALOT, υπέγραψε δεκαετές συμβόλαιο για την προμήθεια του συστήματος τυχερών παιχνιδιών της CTBC Bank Co., η οποία έχει λάβει αδειοδότηση από την κυβέρνηση της Ταϊβάν για τη διοργάνωση και λειτουργία της λοταρίας Public Welfare Lottery.

Η INTRALOT είναι προμηθευτής τεχνολογίας της CTBC Bank Co. από το 2007, όταν εκείνη έλαβε την πρώτη άδεια για τη διοργάνωση και λειτουργία της λοταρίας στην Ταϊβάν.

Στο πλαίσιο του συμβολαίου, η INTRALOT θα παράσχει στην CTBC Bank Co. και τη θυγατρική της εταιρεία διοργάνωσης τυχερών παιχνιδιών, Taiwan Lottery Co. (TLC), την πλατφόρμα τυχερών παιχνιδιών LotosX που περιλαμβάνει το Σύστημα Διαχείρισης Στιγμιαίων Παιχνιδιών (IGMSInstant Games Management System), το Σύστημα Διαχείρισης Πρακτόρων, RetailerX, το Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου, Canvas Signage και 5.500 τερματικά PhotonX που θα εγκατασταθούν σε σημεία πώλησης σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και τις απαραίτητες υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης για τη λειτουργία της Public Welfare Lottery.