Βλαχόπουλος (Πειραιώς): Επιτακτική ανάγκη αλλά και ευκαιρία το sustainability

Τη διαχρονική συνέπεια με την οποία η Τράπεζα Πειραιώς καλύπτει τις ανάγκες Συναλλακτικής Τραπεζικής των πελατών της που συνδέονται με επενδύσεις σε έργα που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, υπογράμμισε ο κ. Θάνος Βλαχόπουλος, Επικεφαλής Εταιρικής Τραπεζικής και Προϊόντων της Τράπεζας Πειραιώς, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Pathways to Paris» που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) στη Βιέννη.

Η Τράπεζα Πειραιώς ήταν η μόνη ελληνική τράπεζα που συμμετείχε στο συνέδριο, σε συνέχεια των τριών βραβείων που απέσπασε τον Μάϊο στο πλαίσιο του Trade Facilitation Programme της EBRD. Πρόκειται για τα βραβεία της «Most Active Issuing Bank in 2022 – Green Trade» και του «Deal of the Year in 2022 – Green Trade», όπως και της «Most Active Issuing Bank in Greece in 2022», τα οποία απέσπασε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Τράπεζα, επισφραγίζοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο που κατέχει στον κλάδο του Green Trade Finance στην Ελλάδα.

Ο κ. Βλαχόπουλος έλαβε μέρος σε συζήτηση με θέμα «Green Trade Finance» μαζί με εκπροσώπους μεγάλων τραπεζών, όπως η JP Morgan και η Commerzbank AG, και υπογράμμισε ότι η Τράπεζα Πειραιώς αντιμετωπίζει τo sustainability ως επιτακτική ανάγκη και ευκαιρία ταυτόχρονα, και για το λόγο αυτό έχει επενδύσει σημαντικά από το 2004. «Δίνουμε έμφαση στο εσωτερικό μας περιβάλλον», πρόσθεσε, «και δείχνουμε το δρόμο για τη θετική αλλαγή, ξεκινώντας με εμάς τους ίδιους». Εδώ και 10 χρόνια, η Τράπεζα υλοποιεί προγράμματα που έχουν στόχο τη διαρκή μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που προέρχεται από την καθημερινή λειτουργία της, έχοντας καταφέρει να μειώσει κατά 42,5% τις συνολικές εκπομπές CO2 ανά εργαζόμενο από το 2016.

Σε ερώτηση σχετικά με την εξέλιξη του κλάδου του Green Trade Finance, ο κ. Βλαχόπουλος ανέφερε ότι λόγω της αυξημένης ευαισθητοποίησης των εταιρειών σε θέματα ESG, παρατηρείται μια μετατόπιση από τον «πράσινο» στον «βιώσιμο» προσανατολισμό των συναλλαγών Trade Finance. Αντίστοιχα, ανέφερε, ότι παρατηρείται μετατόπιση από τις χρηματοδοτήσεις συγκεκριμένων «πράσινων» συναλλαγών στις βιώσιμες χρηματοδοτήσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Παρόλα αυτά, η έλλειψη ενός κοινά αποδεκτού προτύπου ως προς τα βιώσιμα χαρακτηριστικά των συναλλαγών αποτελεί τροχοπέδη για αυτήν την αλλαγή προσανατολισμού.

Κλείνοντας, ο κ. Βλαχόπουλος, σημείωσε ότι οργανισμοί, όπως η EBRD, μπορούν να παράσχουν σημαντική υποστήριξη στις Τράπεζες, τόσο στη προσπάθεια τους να εκπαιδεύσουν τους πελάτες τους σε θέματα ESG όσο και σε θέματα παροχής κινήτρων τιμολόγησης για συναλλαγές Trade Finance που χαρακτηρίζονται ως «πράσινες».