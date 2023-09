Με ζημιές έκλεισε το 2022 για την Grivalia Hospitality

Με αυξημένα έσοδα και ζημιές ολοκληρώθηκε για την Grivalia Hospitality η χρήση του 2022, έτους κατά την οποία η εταιρεία μετέφερε την έδρα της στην Ελλάδα. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, τον αποκλειστικό έλεγχο της οποίας έχει η Fairfax του Πρεμ Γουάτσα, διαμορφώθηκε στα 31,27 εκατ. ευρώ το 2022 έναντι 28,83 το 2021, με αύξηση 9,6%, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων του ξενοδοχείου της AZOE RESORT S.A., δηλαδή του Amanzoe στο Πόρτο Χέλι.

Ωστόσο, το 2022 η εταιρεία εμφάνισε λειτουργικές ζημιές προ φόρων και τόκων ύψους 28,546 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών ύψους 26,288 εκατ. ευρώ το 2021. Το αρνητικό πρόσημο οφείλεται στις ζημιές από την αποτίμηση των επενδυτικών ακινήτων. Αντίστοιχα, στην προηγούμενη χρήση το θετικό πρόσημο οφείλεται στα κέρδη από την αποτίμηση των επενδυτικών ακινήτων.

Μη λαμβανομένων υπόψη των κερδών και των ζημιών από την αποτίμηση των επενδυτικών ακινήτων για τη χρήση του 2022, η Grivalia εμφάνισε ζημιές προ φόρων και τόκων ύψους 10,521 εκατ. ευρώ, που αποδίδεται στο γεγονός ότι η πλειοψηφία των projects είναι στη φάση της ανάπτυξης και της κατασκευής, όπως επισημαίνεται στις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

Ως προς το Amanzoe στο Πόρτο Χέλι, αυτό αναπτύχθηκε από την Dolphin Capital Investors και πέρασε στην ιδιοκτησία της Grivalia Hospitality το 2018. Το α’ τρίμηνο του 2023 η εταιρεία προχώρησε στην εξαγορά του υπόλοιπου 5% του Amanzoe, που μέχρι τότε άνηκε στον Μίλτο Καμπουρίδη.

Αναφορικά με τις προοπτικές της εταιρείας, ο Γιώργος Χρυσικός, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, επισημαίνει ότι από πλευράς σύνθεσης του χαρτοφυλακίου, η Grivalia εστιάζει στην αύξηση των επενδύσεων στον κλάδο των εμπορικών αποθηκών (logistics), έναν στρατηγικό κλάδο ανάπτυξης της χώρας μας, λαμβανομένης υπόψη της κομβικής γεωγραφικής θέσης της. «Στρατηγική της εταιρείας, όπως επισημαίνεται, είναι η απόκτηση εμπορικών αποθηκών σύγχρονων προδιαγραφών, οι οποίες, όπως και στην περίπτωση των γραφείων, δεν είναι άμεσα διαθέσιμες και απαιτείται χρόνος για την ωρίμανσή τους, ο οποίος κυμαίνεται μεταξύ εννέα και δώδεκα μηνών», σημειώνει.

Αναφορικά με τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, ο Γ. Χρυσικός ανέφερε: «Αυτές οι ενέργειες απαιτούν ένα διάστημα ωρίμανσης, με τα συνεπαγόμενα έξοδα (σχετιζόμενα με ακίνητα και χρηματοοικονομικά), προκειμένου να αποδώσουν νέα έσοδα στον Όμιλο. Ήδη τα πρώτα έργα ανάπτυξης έχουν ολοκληρωθεί και σταδιακά ολοκληρώνονται και άλλα, με αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων από μισθώματα και τη βελτίωση της κερδοφορίας στις επόμενες χρήσεις».

Σε ό,τι αφορά το ξενοδοχειακό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το υπερπολυτελές ξενοδοχείο Amanzoe στο Πόρτο Χέλι, το ξενοδοχείο Avant Mar που λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2023 στην Πάρο και το ξενοδοχείο OnResidence που άνοιξε το 2022 στη Θεσσαλονίκη.

Στο portfolio της Grivalia Hospitality βρίσκονται ακόμη το υπερπολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα One & Only στη Γλυφάδα, το οποίο αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του στην ελληνική αγορά το δ’ τρίμηνο του 2023 και το Ελληνικό Παλάτι στην Κρήτη, το οποίο μισθώνεται στην Grecotel, ενώ αναμένονται στους Πεταλιούς η κατασκευή υπερπολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος και τουριστικών καταλυμάτων σε συνεργασία με την 6 Senses και η ανάπτυξη και λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων (glamping) και χώρων εστίασης στη Βούλα. Σχετικά με τη δραστηριότητά της στο εξωτερικό, η Grivalia Hospitality έχει δρομολογήσει την πώληση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος στο Pearl Island στον Παναμά.

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, εντός του 2022 η Grivalia Hospitality, μαζί με τις θυγατρικές της, «συνέχισε την αυξημένη επενδυτική δραστηριότητά της σε επενδύσεις οι οποίες εντάσσονται πλήρως στη στρατηγική της εταιρείας για ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της με επιλεγμένες επενδύσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, τα οποία θα λειτουργούν από διεθνούς φήμης ξενοδοχειακούς λειτουργούς».

Ως προς τις επιπτώσεις των πληθωριστικών πιέσεων, της ενεργειακής κρίσης, των αυξανόμενων επιτοκίων και της γεωπολιτικής αστάθειας στη λειτουργία της εταιρείας και αναφορικά με τις αυξήσεις των πρώτων υλών, η εταιρεία έχει συμβασιοποιήσει μεγάλο μέρος του κατασκευαστικού κόστους για τα ακίνητα που βρίσκονται υπό κατασκευή/ανάπτυξη, χωρίς να επηρεάζεται σημαντικά από τις περαιτέρω μελλοντικές αυξήσεις αυτών. Όσον αφορά στις αυξήσεις του κόστους που συνέβησαν εντός του 2022, η Grivalia απορρόφησε τα κόστη αυτά μέσω αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου και νέου δανεισμού για τα έργα που ήταν σε εξέλιξη (Πάρος - Avant Mar, Αττική - One and Only).