Tράπεζα Πειραιώς: Άνοιξαν οι αιτήσεις για δράσεις του προγράμματος EQUALL

Η Tράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει την έναρξη των νέων κύκλων για τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Βack to Work, Women in Agriculture και Profession has no Gender που εντάσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος EQUALL.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας EQUALL, δημιουργήθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς τον Μάρτιο 2022 και περιλαμβάνει δράσεις για τη διαμόρφωση μιας κοινωνίας ισότιμων ανθρώπων. Ειδικότερα, οι δράσεις στοχεύουν να συμβάλλουν στην ισότητα των φύλων, την εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων, την υποστήριξη των νέων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Παράλληλα, αποτυπώνουν τη συνεπή δέσμευση της Τράπεζας να συμβάλλει έμπρακτα στην προσπάθεια της ελληνικής κοινωνίας για βιώσιμη ανάπτυξη, πρόοδο και ευημερία.

Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στον 4ο κύκλο των δράσεων Women Founders and Makers και Women Βack to Work και στον 3ο κύκλο του Women in Agriculture, που υλοποιούνται σε συνεργασία με τους 100mentors, ξεκινούν στις 25 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσουν μέχρι και τις 16 Οκτωβρίου 2023. Επιπρόσθετα, η δράση Profession has no Gender, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το The Tipping Point, συνεχίζεται και για τη νέα σχολική χρονιά 2023-2024.

Ειδικότερα, οι συγκεκριμένες δράσεις του EQUALL συμβάλλουν στην Ισότητα των Φύλων και έχουν ως εξής:

Women Founders and Makers

Απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες που έχουν δημιουργήσει ή επιθυμούν να αναπτύξουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα και αναζητούν σχετική επιμόρφωση και εξειδικευμένη υποστήριξη.

Το πρόγραμμα είναι τρίμηνης διάρκειας και αποτελείται από δύο σκέλη:

Επιμόρφωση (training) συνολικής διάρκειας 38 ωρών, η οποία χωρίζεται σε 5 ενότητες, διαμορφωμένες από το Κέντρο Επιχειρηματικότητας AHEAD – Alba Hub for Entrepreneurship and Development του Alba Graduate Business School, The American College of Greece και

(training) συνολικής διάρκειας 38 ωρών, η οποία χωρίζεται σε 5 ενότητες, διαμορφωμένες από το Κέντρο Επιχειρηματικότητας AHEAD – Alba Hub for Entrepreneurship and Development του Alba Graduate Business School, The American College of Greece και Mentoring και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων, ειδικά σχεδιασμένο από την ομάδα των 100mentors για την ανάπτυξη των οριζόντιων δεξιοτήτων των συμμετεχουσών, την προσωποποιημένη καθοδήγηση και την εμβάθυνση των γνώσεών τους, τόσο μέσω της επικοινωνίας τους με έμπειρους μέντορες που εκπροσωπούν κορυφαίες επιχειρήσεις, όσο και με μηχανές παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (GenAI), που έχουν εισέλθει δυναμικά στη ζωή μας.

Επιπρόσθετα, με γνώμονα την προώθηση της ισότιμης πρόσβασης των γυναικών στην επιχειρηματική δραστηριότητα, η Τράπεζα προσφέρει το «Πειραιώς EQUALL 360°», μία ολοκληρωμένη πρόταση προϊόντων και υπηρεσιών, με ειδική τιμολόγηση και προνόμια, αποκλειστικά για γυναίκες επιχειρηματίες.

Women Back to Work

Απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες που επιθυμούν να επιστρέψουν δυναμικά στην αγορά εργασίας, είναι τρίμηνης διάρκειας και αποτελείται από δύο σκέλη:

Επιμόρφωση (training) συνολικής διάρκειας 32 ωρών, η οποία χωρίζεται σε 4 ενότητες, διαμορφωμένες ειδικά από το Alba Graduate Business School, The American College of Greece και

(training) συνολικής διάρκειας 32 ωρών, η οποία χωρίζεται σε 4 ενότητες, διαμορφωμένες ειδικά από το Alba Graduate Business School, The American College of Greece και Μentoring και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων, ειδικά σχεδιασμένο από την ομάδα των 100mentors για την ανάπτυξη των οριζόντιων δεξιοτήτων των συμμετεχουσών, την προσωποποιημένη καθοδήγηση και την εμβάθυνση των γνώσεών τους, τόσο μέσω της επικοινωνίας τους με έμπειρους και εξειδικευμένους μέντορες που εκπροσωπούν κορυφαίες επιχειρήσεις, όσο και με μηχανές παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (GenAI).

Women in Agriculture

Απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες που διατηρούν επιχείρηση ή σκοπεύουν να ξεκινήσουν δική τους επιχείρηση στον αγροτικό τομέα. Υλοποιείται σε συνεργασία με τους 100mentors, την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή και το Alba Graduate Business School, The American College of Greece.

Το πρόγραμμα είναι τρίμηνης διάρκειας και αποτελείται από δύο σκέλη:

Eπιμόρφωση (training) και βιωματική μάθηση, συνολικής διάρκειας 12-14 ωρών, από καθηγητές της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και του Alba Graduate Business School, The American College of Greece. Οι θεματικές που θα καλυφθούν αφορούν την ψηφιοποίηση του αγρού, θέματα επιχειρηματικότητας και τη μετάβαση προς την πράσινη γεωργία. Επιπλέον, θα διεξαχθεί και τομεακή επιμόρφωση με θεματολογία ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τον τομέα δραστηριότητας των συμμετεχουσών (4-6 ώρες). Στo πλαίσιo της επιμόρφωσης, θα πραγματοποιηθούν επίσης ζωντανές συνεδρίες (βιωματική μάθηση) με αγρότισσες/αγρότες που θα παρουσιάσουν βέλτιστες πρακτικές της καλλιέργειας/επιχείρησής τους σε συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή.

(training) και βιωματική μάθηση, συνολικής διάρκειας 12-14 ωρών, από καθηγητές της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και του Alba Graduate Business School, The American College of Greece. Οι θεματικές που θα καλυφθούν αφορούν την ψηφιοποίηση του αγρού, θέματα επιχειρηματικότητας και τη μετάβαση προς την πράσινη γεωργία. Επιπλέον, θα διεξαχθεί και τομεακή επιμόρφωση με θεματολογία ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τον τομέα δραστηριότητας των συμμετεχουσών (4-6 ώρες). Στo πλαίσιo της επιμόρφωσης, θα πραγματοποιηθούν επίσης ζωντανές συνεδρίες (βιωματική μάθηση) με αγρότισσες/αγρότες που θα παρουσιάσουν βέλτιστες πρακτικές της καλλιέργειας/επιχείρησής τους σε συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Mentoring και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων, ίσης διάρκειας με την επιμόρφωση, ειδικά σχεδιασμένο από την ομάδα των 100mentors για την ανάπτυξη των οριζόντιων δεξιοτήτων (soft skills) των συμμετεχουσών, την προσωποποιημένη καθοδήγηση και την εμβάθυνση των γνώσεών τους, τόσο

ίσης διάρκειας με την επιμόρφωση, ειδικά σχεδιασμένο από την ομάδα των 100mentors για την ανάπτυξη των οριζόντιων δεξιοτήτων (soft skills) των συμμετεχουσών, την προσωποποιημένη καθοδήγηση και την εμβάθυνση των γνώσεών τους, τόσο μέσω της επικοινωνίας τους με έμπειρους μέντορες, καθηγητές και έμπειρους επαγγελματίες στον αγροδιατροφικό τομέα, όσο και με μηχανές παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (GenAI).

Profession has no Gender

Και για τη νέα σχολική χρονιά 2023-2024, συνεχίζεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Profession has no Gender που απευθύνεται στους μαθητές και τις μαθήτριες δημόσιων Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων ανά την Ελλάδα. Στόχος του προγράμματος είναι να ευαισθητοποιήσει τη νέα γενιά όσον αφορά στην επιλογή επαγγέλματος και να καταρρίψει τα κοινωνικά στερεότυπα που αναπαράγονται και λειτουργούν ως τροχοπέδη στις επιλογές των νέων για το επάγγελμα που επιθυμούν να ακολουθήσουν. Στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές και οι μαθήτριες διασυνδέονται με μέντορες από την Ελλάδα και το εξωτερικό που δραστηριοποιούνται σε επαγγέλματα που είναι στερεοτυπικά συνυφασμένα με το διαφορετικό φύλο.

Μάθετε περισσότερα στο https://www.equall.gr/