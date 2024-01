Δεκατρείς τιμητικές διακρίσεις για τη Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ

13 βραβεία έλαβε η Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ στο πλαίσιο της τελετής απονομής των Healthy Food & Beverage Awards και Bio Food Awards, Plant Based Awards και Vegan Awards, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2023 σε μια λαμπερή τελετή, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Οι δυο μεγαλύτερες διακρίσεις για την εταιρία ήρθαν με το Vegan food & beverage Βrand of the Υear για την υψηλή βαθμολογία της στα Vegan Awards 2024 και τη στιγμή που ανακηρύχθηκε ως Company of the Year στα Healthy food and beverage έχοντας συγκεντρώσει το μεγαλύτερο αριθμό βραβείων και βαθμολογίας συνολικά.

Ειδικότερα, η εταιρία απέσπασε 13 βραβεία συνολικά και για τις 3 διοργανώσεις εκ των οποίων: 1 Company of the Year, 1 Βrand of the Υear, 2 platinum, 5 gold, 3 silver και 1 bronze, μοιράζοντας χαρά και υπερηφάνεια στην ομάδα της ΗΛΙΟΣ.

Στα Healthy & BIO awards 2024 η εταιρία συγκέντρωσε 5 βραβεία, επισφραγίζοντας την καινοτομία και τη νοστιμιά που χαρακτηρίζει και τα βιολογικά προϊόντα της ΗΛΙΟΣ. Τα νέα προϊόντα: οι Βιολογικές Πέννες ριγέ από Καστανό Ρύζι και Κουνουπίδι Χωρίς Γλουτένη, τα Βιολογικά Στριφτάρια από Κόκκινη Φακή και Κόκκινο Παντζάρι Χωρίς Γλουτένη και το Βιολογικό Ριγατόνι από Κίτρινη Φακή και Κολοκύθα διακρίθηκαν στην κατηγορία Healthy Food product – Pasta με το Bronze βραβείο και στην κατηγορία Bio Food Product – Pasta με το Gold | Platinum.

Το πρωτοποριακό προϊόν της ΗΛΙΟΣ Organic artesian pasta straws – Βιολογικά Βιοδιασπώμενα Καλαμάκια από Ζυμαρικό ξεχώρισε στην κατηγορία Bio Marketing & RnD - New concept λαμβάνοντας το Gold βραβείο. Τέλος, τα καινοτόμα Ζυμαρικά ΗΛΙΟΣ Ολικής Άλεσης με Χαρούπι και Δίκταμο Κρήτης διακρίθηκαν σε δυο διαφορετικές κατηγορίες, στη Healthy Food product – Pasta και στη Healthy Food & Beverage Marketing & RnD - Brand extension με τη Silver διάκριση.

Στα Plant Based Awards το brand ξεχώρισε για το Βιολογικό Cous Cous ΗΛΙΟΣ από ρεβύθια και κόκκινη φακή Χωρίς Γλουτένη, που έλαβε Gold διάκριση στην κατηγορία Plant Based Gluten Free Products.

Συνεχίζοντας με την ίδια δυναμική, στα Vegan Awards 2024 «πρωταγωνίστησαν» οι Ταλιατέλλες ΗΛΙΟΣ χωρίς γλουτένη, χωρίς αυγά όπου και έλαβαν Silver βραβείο στην κατηγορία Vegan Gluten Free Product, το Βιολογικό Cous Cous από ρεβύθια και κόκκινη φακή ΗΛΙΟΣ Χωρίς Γλουτένη, όπου απέσπασε το Gold βραβείο στην κατηγορία Best vegan gluten free product και το προϊόν artesian pasta straws – Βιοδιασπώμενα Καλαμάκια από Ζυμαρικό, που απέσπασε το Gold στην κατηγορία Best Gadgets και Platinum βραβείο στα Novelties και Every Day Essential.

Οι πολλαπλές βραβεύσεις που έλαβε η ΗΛΙΟΣ αναδεικνύουν την καινοτομία και την πρωτοπορία που ενσωματώνει στα προϊόντα που δημιουργεί σεβόμενη και ανταποκρινόμενη αποτελεσματικά στις ανάγκες και ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε ομάδας του πληθυσμού. To 2023 κλείνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση καθώς οι 13 αυτές διακρίσεις επιβεβαιώνουν την κατεύθυνση και την κουλτούρα της επιχείρησης και αναγνωρίζουν τη δύναμη της ‘ομάδας’ ΗΛΙΟΣ. Με αδιαπραγμάτευτες αξίες την ποιότητα και τη γεύση των ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ συνοδεύουν κάθε γεύμα στο καθημερινό ή εορταστικό τραπέζι για περισσότερα από 90 χρόνια.