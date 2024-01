Διπλή ώθηση από κυβέρνηση στην επένδυση 1 δισ. ευρώ της Microsoft

Με διαδικασίες εξπρές θα ολοκληρωθεί το mega project της Microsoft στην χώρα μας με το υπουργείο Ανάπτυξης να νομοθετεί σχετικά κίνητρα.

Ειδικότερα με απόφαση του αρμόδιου υπουργείου εγκρίνεται η χορήγηση κινήτρων στον επενδυτικό φορέα «Microsoft Operations 4733 Hellas Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» για την υλοποίηση της επένδυσης για τη δημιουργία 3 data centers, η οποία χαρακτηρίσθηκε ως Στρατηγική Επένδυση.

Στην απόφαση που περιλαμβάνει επτά άρθρα προβλέπονται κίνητρα ταχείας αδειοδότησης και χωροθέτησης των τριών data centers στην χώρα μας, αλλά και η υποχρέωση της Microsoft να ολοκληρώσει το επενδυτικό σχέδιο της μέσα σε μία δεκαπενταετία.

Το πρώτο άρθρο αφορά στο επενδυτικό σχέδιο και αναφέρει ότι εγκρίνεται η χορήγηση κινήτρων στην Microsoft για την υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου με τίτλο «Επένδυση στον τομέα κατασκευής κέντρων δεδομένων και τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων και λοιπών συνοδευτικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα (Investment in Data Centers in Greece)» που αφορά στη δημιουργία συγκροτήματος τριών Κέντρων Δεδομένων και Τεχνολογικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων (Data Centers) στο νομό Αττικής, με σκοπό την ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών Υπολογιστικού Νέφους (Microsoft Cloud) στην Ελλάδα (Microsoft 365, Microsoft Azure, Dynamics 365 and Power Platform), συνολικού κόστους 976.168.800 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Η επένδυση χαρακτηρίσθηκε με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) ως στρατηγική και εντάχθηκε στην κατηγορία «Στρατηγικές Επενδύσεις 1» και συγκεκριμένα στις στρατηγικές επενδύσεις των οποίων ο συνολικός τους προϋπολογισμός είναι μεγαλύτερος των 75 εκατ. ευρώ.

Το δεύτερο άρθρο αφορά στο κόστος επενδυτικού σχεδίου. Το συνολικό κόστος του επενδυτικού σχεδίου, που έγινε αποδεκτό κατά την εισήγηση της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», βάσει του υποβληθέντος επενδυτικού φακέλου, ανέρχεται σε 976.168.800 ευρώ και αφορά αφενός στις κεφαλαιουχικές δαπάνες αγοράς των οικοπέδων, ανέγερσης των κτιριακών εγκαταστάσεων και αγοράς του απαραίτητου εξοπλισμού (software, hardware, servers κ.α.) ποσού 746.548.800,00 ευρώ και αφετέρου στις λειτουργικές δαπάνες για χρονικό διάστημα οκταετίας ποσού 229.620.000,00 ευρώ οι οποίες περιλαμβάνουν δαπάνες μισθοδοσίας, δαπάνες διαχείρισης εγκαταστάσεων, συντήρησης κ.α.

Το τρίτο άρθρο αφορά στα παρεχόμενα κίνητρα και ειδικότερα:

Αποδίδεται το κίνητρο της ταχείας αδειοδότησης του άρθρου 9, του ν. 4864/2021. Αποδίδεται το κίνητρο της χωροθέτησης του άρθρου 7 του ν. 4864/2021 για την κατάρτιση ΕΣΧΑΣΕ στους τόπους υλοποίησης της επένδυσης όπως αναλύονται στην παρ. 1 του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης.

Το τέταρτο άρθρο αναφέρεται στις πηγές χρηματοδότησης. Η χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου θα γίνει με ίδια κεφάλαια σε ποσοστό 100%.

Στο πέμπτο άρθρο γίνεται αναφορά στους όρους χορήγησης κινήτρων. Ειδικότερα η χορήγηση των κινήτρων στο επενδυτικό σχέδιο εγκρίνεται με την προϋπόθεση τήρησης από τον επενδυτικό φορέα των παρακάτω όρων.

Τόπος εγκατάστασης

Η επένδυση θα υλοποιηθεί σε τρία ιδιόκτητα ακίνητα ως εξής:

α. Το πρώτο Κέντρο Δεδομένων θα κατασκευασθεί εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου «Πέτρα – Γιαλού – Βούλια – Προκαλήσι», της Δημοτικής Ενότητας Σπάτων - Λούτσας, του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

β. Το δεύτερο και το τρίτο Κέντρο Δεδομένων θα κατασκευασθούν στη θέση «Μπουρμπουτσάνα» του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

Διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού έργου

Ο συνολικός χρόνος για την υλοποίηση της επένδυσης δεν δύναται να υπερβαίνει τα δεκαπέντε έτη από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης. Μετά την παρέλευση των δεκαπέντε ετών, χωρίς την ολοκλήρωση τη υλοποίησης της επένδυσης για λόγους που αποδίδονται στο φορέα της επένδυσης, δύναται να εφαρμόζεται αναλογικά η παράγραφος 1 του άρθρου 19 του ν.4864/2021 συμφωνα με τα οποία η επένδυση αποχαρακτηρίζεται ενώ καταργούνται τα κίνητρα που έχουν δοθεί -ακόμα και τα φορολογικά- και μάλιστα υπάρχει και κατ’ αποκοπή πρόστιμο ίσο τουλάχιστον με το μηδέν κόμμα μηδέν πέντε τοις εκατό (0,05%) και έως το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού κόστους της επένδυσης.

Το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται ως ανωτέρω, με την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.