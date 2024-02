Ο Αναστάσης Σταμούλης νέος CFO της Coca-Cola HBC

Η Coca-Cola HBC ανακοίνωσε ότι ο Αναστάσης Σταμούλης θα αναλάβει τη θέση του Chief Financial Officer, αντικαθιστώντας τον παραιτηθέντα Μπεν Αλμανζάρ.

Ο κ. Σταμούλης θα αναλάβει καθήκοντα από την 1η Μαΐου του 2024.

«Ο Αναστάσης έχει αποδεδειδγμένο ιστορικό επιτυχιών και ευρεία εμπειρία την οποία απέκτησε εργαζόμενος 16 χρόνια στην Coca-Cola HBC, όπου μέσα από μια πορεία εξέλιξης κατείχε αρκετές ανώτερες οικονομικές θέσεις, μεταξύ άλλων και αυτήν του CFO σε αρκετές δραστηριότητες της εταιρείας, του Group Financial Controller, του Group Financial Operations και του Head of Strategic Finance και FP&A.

Πριν ενταχθεί στο δυναμικό της Coca-Cola HBC, ο κ. Σταμούλης κατείχε ανώτερες οικονομικές θέσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Ο Ζόραν Μπογκντάνοβιτς, CEO της Coca-Cola HBC δήλωσε: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος με το διορισμό του Αναστάση, ο οποίος αποτελεί απόδειξη της έντονης εστίασης της Coca-Cola HBC στην ανάπτυξη ταλέντων. Οι εξαιρετικές στρατηγικές, ηγετικές, οικονομικές και επιχειρησιακές δεξιότητες του Αναστάση και το πάθος του για ανάπτυξη ταλέντων τον κάνουν τον ιδανικό υποψήφιο για αυτή τη θέση».