Motor Oil: Το Διυλιστήριο Αγ. Θεοδώρων επισκέφθηκε το «Ready for Work @ Engineering»

Ο Κύκλος Δηλώσεων Συμμετοχής ολοκληρώθηκε και το “Ready for Work @ Engineering” ξεκινά. Ένα Πρόγραμμα Απασχολησιμότητας των γυναικών που υλοποιείται στο πλαίσιο του “Lead The Way Forward”, από τον Όμιλο Motor Oil και τον Οργανισμό Women On Top, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, με το Πρόγραμμα αυτό, ο Όμιλος Mοtor Oil στηρίζει έμπρακτα τις γυναίκες, δίνοντάς τους την ευκαιρία να εξελίξουν περαιτέρω τις επαγγελματικές τους γνώσεις και δεξιότητες, έχοντας στραμμένο το βλέμμα στο μέλλον και επενδύοντας στην ισότιμη προσωπική και επαγγελματική τους ανέλιξη.

Πιο συγκεκριμένα, 121 γυναίκες από όλη την Ελλάδα δήλωσαν την επιθυμία τους να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, ενώ επιλέχθηκαν 16 γυναίκες από την Αθήνα και 22 γυναίκες από την Περιφέρεια.

Έτσι λοιπόν, Απόφοιτες από περισσότερες από 10 Σχολών Μηχανικών, προερχόμενες από 17 πόλεις της Ελλάδας, θα συμμετάσχουν δωρεάν από τον Απρίλιο σε μία σειρά 10 διαδικτυακών πρακτικών και διαδραστικών εργαστήριων επαγγελματικής ανάπτυξης. Στη συνέχεια θα διασυνδεθούν με γυναίκες που έχουν επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της Ενέργειας, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η κυκλική οικονομία και τα εναλλακτικά καύσιμα και θα πραγματοποιήσουν μαζί τους μία τρίμηνη συνεργασία mentoring.

Περισσότερες από 30 Γυναίκες από το χώρο της Ενέργειας είναι, πλέον, Ready for Work @ Engineering, αφού ξεκίνησαν το ταξίδι αυτό από το Διυλιστήριο του Ομίλου Mοtor Oil στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας.