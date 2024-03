Συνεργασία United Media με την Nova TV της Κροατίας

Από αριστερά προς τα δεξιά: Η CEO της United Media, Aleksandra Subotic, η CEO της United Group, Victoriya Boklag και ο Nathaniel Brendel, Senior Director, Emmy Judging at The International Academy of Television Arts & Sciences σε στιγμιότυπο από την περυσινή εκδήλωση στην Αθήνα που φιλοθενήθηκαν οι δύο Ημιτελικοί Γύροι Κριτικής των International Emmy® Awards, σε συνεργασία με τη Nova, την United Media και το Athens Film Office του Δήμου Αθηναίων.

Η United Media, η εταιρεία MME της United Group του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και μέσων ενημέρωσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και μητρική εταιρεία της Νova στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Nova TV της Κροατίας, θα φιλοξενήσουν φέτος τον ημιτελικό γύρο επιλογής μιας κατηγορίας για τα διεθνούς κύρους βραβεία International Emmy Awards με την εκδήλωση να πραγματοποιείται στην Pula τον Ιούλιο. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, αυτή είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που η United Media έχει την τιμή να διοργανώσει τη διαδικασία επιλογής. Τα δύο προηγούμενα χρόνια η United Media συγκέντρωσε στο Ντουμπρόβνικ και την Αθήνα πολυάριθμους διάσημους σκηνοθέτες, ηθοποιούς, παραγωγούς, επαγγελματίες της τηλεόρασης και άλλους κορυφαίους παγκόσμιους και τοπικούς experts από τους τομείς της παραγωγής, της τηλεόρασης, του κινηματογράφου και των τεχνών. Η United Media και η Nova TV της Κροατίας θα φιλοξενήσουν φέτος αυτό το σημαντικό γεγονός στην Πούλα. Ταυτόχρονα, η United Media υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας και χορηγίας με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Pula, το παλαιότερο κινηματογραφικό γεγονός στην Κροατία. H Aleksandra Subotić, CEO της United Media δήλωσε: «H United Media, ηγέτιδα εταιρεία στο τομέα της παραγωγής σε περιφερειακό επίπεδο, στηρίζει την έβδομη τέχνη και η συνεργασία με το 71ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Pula είναι ένα σημαντικό στρατηγικό βήμα. Επιπλέον, στην Pula, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, θα φιλοξενήσουμε την κριτική επιτροπή για τα Διεθνή Βραβεία Emmy Awards, κάτι που μας κάνει να είμαστε υπερήφανοι. Είμαστε αφοσιωμένοι στην παραγωγή υψηλής ποιότητας, πρωτότυπου και ελκυστικού περιεχομένου και είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι που μέσω αυτών των συνεργασιών μπορούμε να συμβάλουμε στην ανάπτυξη της βιομηχανίας δημιουργικού περιεχομένου. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «Αυτός είναι ένας φανταστικός τρόπος να συμβάλει η United Media στην ανάπτυξη της βιομηχανίας δημιουργικού περιεχομένου συνδέοντας όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, δημιουργώντας νέες ιδέες και νέες ευκαιρίες για συνεργασίες και συμπαραγωγές, όχι μόνο από την περιοχή αλλά και από όλο τον κόσμο». Η United Media παράγει περισσότερες από 40.000 ώρες πρωτότυπου περιεχομένου ετησίως, συγκεντρώνοντας κορυφαίους επαγγελματίες από τον κόσμο της παραγωγής, τόσο της τηλεόρασης όσο και του κινηματογράφου. Η συνεργασία με ισχυρά κινηματογραφικά φεστιβάλ και άλλες εκδηλώσεις στον τομέα της δημιουργικότητας, της παραγωγής και του πολιτισμού γενικότερα, αποτελεί σημαντική πτυχή της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας. Στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Pula και της United Media, ανακοινώνεται επίσης η διοργάνωση ενός υψηλού κύρους εργαστηρίου ανάπτυξης σεναρίου, για το οποίο σύντομα θα προκηρυχθεί διαγωνισμός. Η Tanja Miličić, Διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Pula, δήλωσε: «Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Pula είναι ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ κινηματογράφου της χώρας. Είναι τιμή μας που η United Media έχει αναγνωρίσει έναν πολύτιμο εταίρο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Πούλα και μαζί θα δημιουργήσουμε συνθήκες για ακόμη καλύτερη προβολή της κροατικής κινηματογραφικής βιομηχανίας και θα δώσουμε στους Κροάτες και περιφερειακούς κινηματογραφιστές μια επιπλέον ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να παρουσιάσουν προσεκτικά επεξεργασμένες ιδέες στο πλαίσιο του προγράμματος PulaPRO». #United Group

#Nova

#Επιχειρηματική συνεργασία