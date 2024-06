Allianz: Μία από τις 50 Most Sustainable Companies in Greece για το 2024

Η Allianz βρίσκεται στη λίστα «The 50 Most Sustainable Companies in Greece 2024», σύμφωνα με τον Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης «The ESG Index in Greece», όπως αυτός ανακοινώθηκε για 7η συνεχή χρονιά από το QualityNet Foundation.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρίας, η ανώτατη αυτή διάκριση Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα αποτελεί κορυφαίο επίτευγμα για την Allianz, καθώς επισφραγίζει τις προσπάθειες της εταιρίας να συμμορφώνεται με τους διεθνείς κανονισμούς βιωσιμότητας και να λειτουργεί με έναν τρόπο που προωθεί την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της. Παράλληλα, με τη διάκριση αυτή, η Allianz διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της Επιχειρηματική Χάρτα της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Η λίστα των «The 50 Most Sustainable Companies in Greece 2024» προκύπτει με βάση την αξιολόγηση των επιδόσεων των οργανισμών ως προς τα ESG κριτήρια (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση), καλύπτοντας την ολιστική προσέγγιση των εταιρειών σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και υπεύθυνης λειτουργίας. Ο Δείκτης Βιώσιμης Ανάπτυξης «The ESG Index in Greece» τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η κυρία Ισαβέλλα Βήτου, Chief Strategy & Integration Officer της Allianz, δήλωσε σχετικά με τη διάκριση: «Η αναγνώριση αυτή αποτελεί ξεχωριστή τιμή για την Allianz και επιβεβαιώνει τις συνεχείς προσπάθειές μας να λειτουργούμε με γνώμονα την υπευθυνότητα για την προώθηση της αειφορίας. Στην Allianz αναγνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι οι αρχές της κυκλικής οικονομίας να εφαρμόζονται από το σύνολο της επιχειρηματικής δραστηριότητας και δεσμευόμαστε να συμμορφωνόμαστε με τους διεθνείς κανονισμούς για τη βιωσιμότητα σε κάθε πτυχή της λειτουργίας μας, ώστε να συμβάλλουμε ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος, στη στήριξη της κοινωνίας και στην προώθηση της διαφάνειας και της υπεύθυνης διακυβέρνησης. Αυτή η διάκριση αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για εμάς και μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για ένα βιώσιμο μέλλον, επενδύοντας στην καινοτομία και την ανάπτυξη που σέβεται τον πλανήτη και τους ανθρώπους του».