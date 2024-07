Χρυσό βραβείο στην Coca-Cola για το αντιπλημμυρικό έργο στα Τρίκαλα

από δεξιά προς τα αριστερά: Σταύρος Μουρελάτος, Γενικός Διευθυντής Coca-Cola Hellas, Μαρία Τζελέπη Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων, Επικοινωνίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της The Coca-Cola Company για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, Ντόρα Κάππου, Senior Project Manager, Coca-Cola Hellas, Βαγγέλης Κωνσταντιάνος, Executive Secretary, Global Water Partnership - Mediterranean, Εύα Χιώτη, Senior Public Affairs & Sustainability Manager, Coca-Cola Hellas, Σοφία Κυλίφη, Sustainability & Community Director, The Coca-Cola Company, Μαρία Φήττα, Media Operations Senior Manager The Coca-Cola Company, Ιωάννα Μυσιριώτη, Senior Communications Manager Coca-Cola Hellas, Αλέξανδρος Κανδαράκης, Head Of Communications, Global Water Partnership-Mediterranean

H Coca-Cola στην Ελλάδα τιμήθηκε με Χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Ανταπόκριση σε Έκτακτη Ανάγκη» για το αντιπλημμυρικό έργο που υλοποιεί στα Τρίκαλα σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Global Water Partnership – Mediterranean (GWP-Med) και με την υποστήριξη του Ιδρύματος της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation), στο πλαίσιο των Hellenic Responsible Business Awards 2024. Πρόκειται για έναν θεσμό που τα τελευταία 9 χρόνια, μέσω μιας εξειδικευμένης κριτικής επιτροπής, αναγνωρίζει και επιβραβεύει τις εταιρείες που προωθούν τις αξίες της Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας, επενδύοντας στη Βιώσιμη Περιβαλλοντική και Κοινωνική Ανάπτυξη. Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η Coca-Cola στην Ελλάδα βρίσκεται στο πλευρό των κατοίκων της Θεσσαλίας, που επλήγησαν από την κακοκαιρία Ντάνιελ. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ενίσχυση των υποδομών της περιοχής έναντι των προκλήσεων της κλιματικής κρίσης, προχώρησε σε αυτό το σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο στην πόλη των Τρικάλων σε συνεργασία με τον Δήμο Τρικκαίων και τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Τρικάλων (ΔΕΥΑΤ), ενισχύοντας τις προσπάθειές τους για τη συνολική αναβάθμιση της κλιματικής ανθεκτικότητας της πόλης. Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί την πρώτη σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που ανακοινώθηκε και υλοποιείται στη Θεσσαλία και περιλαμβάνει την εγκατάσταση ενός αγωγού απομάκρυνσης όμβριων υδάτων στην περιοχή της Μπάρας των Τρικάλων, μιας από τις περιοχές της πόλης που υπέστη σημαντικές ζημιές κατά τις καταστροφικές πλημμύρες. Το έργο αυτό έχει ως στόχο να παρέχει μια μακροπρόθεσμη λύση στο χρόνιο πρόβλημα των πλημμυρών που αντιμετωπίζει η περιοχή και αναμένεται να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί στην πόλη σε διάστημα μικρότερο των τριών μηνών. Η Μαρία Τζελέπη, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων, Επικοινωνίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της The Coca-Cola Company για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα δήλωσε σχετικά με τη βράβευση: «Η διάκριση αυτή είναι αποτέλεσμα της δέσμευσής μας να ανταποκρινόμαστε άμεσα σε έκτακτες ανάγκες και να επενδύουμε σε έργα υποδομής που προστατεύουν τους πολίτες από τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης είναι επιβεβαιώνουν την ανάγκη για επιπλέον επενδύσεις στην ανθεκτικότητα των περιοχών με στόχο τη βιωσιμότητά τους. Σε αυτό το πλαίσιο, τον Απρίλιο, ανακοινώσαμε το αντιπλημμυρικό έργο στην πόλη των Τρικάλων, ενώ σε λίγους μήνες, θα είμαστε σε θέση να παραδώσουμε αυτό το έργο πνοής στους κατοίκους της πόλης». Υπενθυμίζεται πως από την πρώτη στιγμή η Coca‑Cola στην Ελλάδα στάθηκε δίπλα στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, υλοποιώντας δράσεις για την έμπρακτη στήριξη και την άμεση ανακούφιση των πληγεισών περιοχών. Συγκεκριμένα, προχώρησε σε στοχευμένες ενέργειες, άμεσης ανακούφισης και στήριξης των πολιτών δωρίζοντας 2 εκατ. φιάλες νερό AΥΡΑ, διοργανώνοντας συναυλία για τη συγκέντρωση σχολικών ειδών και ειδών ρουχισμού, αφιερωμένη στους μαθητές της Θεσσαλίας, και υλοποιώντας εθελοντικές δράσεις των εργαζομένων της Coca‑Cola για την υποστήριξη τοπικών αναγκών. Παράλληλα, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη και τους Γιατρούς του Κόσμου υποστήριξε ένα ολοκληρωμένο πεντάμηνο πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής και ιατροφαρμακευτικής αρωγής για τους πληγέντες της Θεσσαλίας, μέσω κινητής μονάδας που πραγματοποίησε οργανωμένες επισκέψεις σε χωριά, αλλά και επισκέψεις πόρτα-πόρτα για τις ευπαθείς ομάδες. #Coca-Cola

#Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη