Το 14ο ξενοδοχείο απέκτησε η οικογένεια Δακτυλίδη στη Μύκονο

Στην περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της επενδύει η Myconian Collection της οικογένειας Δακτυλίδη με την προσθήκη ενός ακόμη ξενοδοχείου στο ενεργητικό της. Πρόσφατα η Myconian Collection απέκτησε το Sunrise Beach Hotel, ένα πολυτελές boutique ξενοδοχείο που βρίσκεται στην παραλία Αγράρι στο νησί των ανέμων, επεκτείνοντας έτι περαιτέρω την παρουσία της στο κυκλαδίτικο νησί.

Με τη νέα εξαγορά το χαρτοφυλάκιο της Myconian Collections αριθμεί πλέον 14 ξενοδοχεία στη Μύκονο.

Το Sunrise Beach Hotel διαθέτει δωμάτια και σουίτες σε δύο επίπεδα, καθένα από τα οποία ενσωματώνει την αρχιτεκτονική των παραδοσιακών νησιωτικών σπιτιών με τους ασβεστωμένους τοίχους και τα ξύλινα παραθυρόφυλλα.

Η απόκτηση του εν λόγω ξενοδοχείου σηματοδοτεί την επέκταση της Myconian Collection στην παραλία Αγράρι, σε μία περιοχή όπου μέχρι πρότινος δεν είχε παρουσία.

Είχε προηγηθεί στην εκκίνηση της φετινής τουριστικής σεζόν η εξαγορά μίας ακόμη μονάδας, του Kenshό Ornos, δυναμικότητας 35 δωματίων, από την Notion – Ανάπτυξη Ακινήτων Α.Ε., κίνηση που λειτούργησε ενισχυτικά στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της οικογένειας Δακτυλίδη στη Μύκονο, όπου και έχει μακρά πορεία μέχρι σήμερα.

Στο portfolio της Myconian Collection περιλαμβάνονται τρία ξενοδοχεία που φέρουν το σήμα Relais & Châteaux, δύο Leading Hotels of the World, δύο Design Hotels, δύο Preferred Hotels & Resorts, ένα Small Luxury Hotels of the World και δύο πλέον The Set Collection.

Οι υψηλών προδιαγραφών μονάδες βρίσκονται στη χώρα της Μυκόνου, στην Ελιά, τον Πλατύ Γιαλό, στον Ορνό και στην ποραλία Αγράρι.

Η Myconian Collection, η οποία δραστηριοποιείται αποκλειστικά στη Μύκονο και στον τουρισμό πολυτελείας, ιδρύθηκε το 1979 από τον Γιώργο και την Ελευθερία Δακτυλίδη και τώρα επικεφαλής της εταιρείας είναι οι τέσσερις γιοι του ζευγαριού.