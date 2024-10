Γαλάτουλα: Η tbi bank άλλαξε το τοπίο του «Buy Now Pay Later» στην Ελλάδα

Στο 18ο NextGen Payments & RegTech Forum συμμετείχε η κα. Σοφία Γαλάτουλα, Deputy Director της tbi bank Ελλάδας, όπου ανέλυσε τη συμβολή της tbi bank στη διάδοση της υπηρεσίας Buy Now, Pay Later (BNPL) στην ελληνική αγορά.

Στην ειδική θεματική ενότητα με τίτλο «Growth and Concerns of Buy Now, Pay Later (BNPL)», η κα. Γαλάτουλα τόνισε, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ότι η tbi, η οποία δραστηριοποιείται σε χώρες της ΝΑ Ευρωπής, εξυπηρετεί ήδη 2 εκατομμύρια πελάτες με παρουσία σε περισσότερα από 30.000 σημεία πώλησης, εκ των οποίων τα 5.500 βρίσκονται στην Ελλάδα.

Οι λύσεις «Buy Nοw Pay Later» που προσφέρει η tbi στην ελληνική αγορά από το 2022 έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, καλύπτοντας την ανάγκη τους για αγορές με επιμερισμό κόστους σε όσες πληρωμές επιθυμούν, ανέφερε χαρακτηριστικά. «Οι καταναλωτές μπορούν να αγοράσουν πληρώνοντας σε 4 άτοκες δόσεις, με την πρώτη δόση να καταβάλλεται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς, και τις επόμενες τρεις κάθε 30 ημέρες. Για αγορές μεγαλύτερης αξίας τους δίνουμε τη δυνατότητα να επεκτείνουν την αποπληρωμή έως και 60 μήνες», πρόσθεσε.

«Οι καταναλωτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία μας σε eshops και φυσικά καταστήματα των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, επιλέγοντας «tbi bank» ως μέθοδο πληρωμής».

Η τράπεζα διακρίνεται για την παροχή εξατομικευμένων λύσεων, οι οποίες ενσωματώνονται στα ταξίδια των καθημερινών αναγκών, βελτιώνουν την αγοραστική εμπειρία των καταναλωτών και συμβάλλουν στην αύξηση των πωλήσεων των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Η tbi αξιοποιώντας την τεχνολογία κατάφερε να εντάξει στην ελληνική αγορά μια εύκολη, γρήγορη και προσιτή διαδικασία για αγορές μέσω BNPL, αναβαθμίζοντας με αυτό τον τρόπο την εμπειρία των πελατών μας.

Στο συγκεκριμένο πάνελ, μαζί με την κα. Γαλάτουλα, συμμετείχαν ο κ. Αιμίλιος Μάρκου, Co-Founder και Executive Director της Hellas Direct, ο κ. Ηλίας Πίτσαβος, Head της Klarna Greece και η κα. Βάλια Μπάμπη, Advisor του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος όπου συζητήθηκαν, μεταξύ των άλλων, η κανονιστική λειτουργία του BNPL μοντέλου στην Ελλάδα και πως σκιαγραφείται το μέλλον του στη χώρα.

Το 18ο NextGen Payments & RegTech Forum ενισχύει τον διάλογο γύρω από τις πρόσφατες εξελίξεις στη νομοθεσία και τις τεχνολογίες που θα καθορίσουν το μέλλον των πληρωμών. Στο φόρουμ συμμετείχαν στελέχη του τραπεζικού κλάδου, των fintechs, του επιχειρηματικού κόσμου και θεσμικών φορέων, με στόχο να ενημερωθούν για τα πιο πρόσφατα επιχειρηματικά μοντέλα, τους κανονισμούς και τις βέλτιστες πρακτικές.