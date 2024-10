Η ΕΑΕΕ παρουσίασε την ελληνική ασφαλιστική αγορά στο Λονδίνο

Σε μία ειδική εκδήλωση προς το αντασφαλιστικό κοινό της αγοράς του Λονδίνου, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) παρουσίασε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

Η πρωτοβουλία αυτή της ΕΑΕΕ, η οποία είχε στόχο τη σύσφιξη των σχέσεων και της συνεργασίας με την κορυφαία εξειδικευμένη ασφαλιστική αγορά του Λονδίνου, φιλοξενήθηκε στο εμβληματικό κτίριο των Lloyd’s.



Χαιρετίζοντας εκ μέρους των Lloyd's, ο Nick Donovan, Head of Market Development, τόνισε την ιστορική σχέση μεταξύ των Lloyd’s και της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, σημειώνοντας ότι αυτή η συνεργασία είναι από τις παλαιότερες στην ιστορία των Lloyd’s.



Ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ, κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου (φωτ.) παρουσίασε την πορεία της ελληνικής οικονομίας και τις κύριες εξελίξεις στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, με έμφαση στις προοπτικές ανάπτυξης που παρουσιάζει ο κλάδος στις ασφαλίσεις περιουσίας, ζωής και υγείας. Ο κ. Σαρρηγεωργίου τόνισε πως το περιβάλλον στην Ελλάδα είναι φιλικό για την ανάπτυξη συνεργασιών και για επενδύσεις, αναφέροντας πως οι ανάγκες για ασφάλιση τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε ιδιώτες αυξάνονται.

Ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση με τη συμμετοχή των κ.κ. Γιάννη Καντώρου, Group CEO, Interamerican, Δημήτρη Μαζαράκη, CEO, Εθνική Ασφαλιστική και Φιλίππας Μιχάλη, Προέδρου και CEO, NN Hellas. Τη συζήτηση συντόνισε η κ. Victoria Saporta, Executive Director of the Markets Directorate, Bank of England.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης οι ομιλητές είχαν την ευκαιρία να εντρυφήσουν στα βασικά χαρακτηριστικά, τις τάσεις και προοπτικές των γενικών ασφαλίσεων και των ασφαλίσεων υγείας και ζωής, και να απαντήσουν σε ερωτήσεις του κοινού.