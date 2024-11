Θυγατρική στην Ελλάδα από την BDO

Η BDO ανακοίνωσε σήμερα την ίδρυση θυγατρικής εταιρείας παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στην Ελλάδα, οι οποίες θα καλύψουν ανάγκες της ελληνικής αγοράς στους τομείς της στρατηγικής ανάπτυξης και καινοτομίας, εξαγορών & συγχωνεύσεων, οικονομοτεχνικών και ESG θεμάτων, διαχείρισης ρίσκου, τεχνολογίας, ψηφιακού μετασχηματισμού και κυβερνοασφάλειας.

Τη θυγατρική εταιρεία, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, θα διευθύνει ο Νικήτας Δεσποτίδης, Partner και Επικεφαλής της BDO Advisory ΑΕ, έμπειρο στέλεχος με εκτενή προϋπηρεσία σε τεχνικούς, εμπορικούς και ανώτερους διευθυντικούς ρόλους σε πολυεθνικές εταιρείες Πληροφορικής και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών όπως οι Bull, DEC, Compaq, Hewlett-Packard, Quint Group και EY.

Διαθέτει στο ενεργητικό του την οικοδόμηση στρατηγικών συνεργασιών με παρόχους υπηρεσιών ICT και διεθνείς προμηθευτές λογισμικού, καθώς και την επιτυχή εκτέλεση έργων και δημιουργία αξίας σε μεγάλους πελάτες σε βασικούς τομείς της αγοράς.

Έχει υποστηρίξει οργανισμούς στη μετάβαση σε Lean-Agile μοντέλα εργασίας και στην καλλιέργεια καινοτομίας, ενώ παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε startups ως μέντορας στον επιχειρηματικό επιταχυντή egg. Είναι απόφοιτος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Imperial College London και MBA από το Πανεπιστήμιο του Strathclyde.

Σχετικά με την ίδρυση της BDO Advisory, ο Νικήτας Δεσποτίδης δήλωσε: «Σε μια εποχή παγκόσμιας αβεβαιότητας και ταχείας τεχνολογικής προόδου καθώς και σε ένα δυναμικό επιχειρηματικό τοπίο όπου οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις συνυπάρχουν, αποστολή μας ως BDO Advisory στην Ελλάδα είναι να προάγουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη, να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα των Ελληνικών οργανισμών και να συμβάλλουμε στην ευημερία της χώρας, μέσω της παροχής υψηλής προστιθέμενης αξίας συμβουλευτικών υπηρεσιών και λύσεων προσαρμοσμένων στις μοναδικές ανάγκες της ελληνικής αγοράς.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα αξιοποιήσουμε το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας μας σε συνδυασμό με την παγκόσμια εμπειρία και κορυφαία τεχνογνωσία του διεθνούς δικτύου της εταιρίας μας. Είμαι ευτυχής που αναλαμβάνω τα ηνία της BDO Advisory και ανυπομονώ να συνεργαστώ με την ομάδα της BDO».

Η εκτελεστική Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της BDO Advisory και International Liaison Partner στην BDO Greece, Κλεοπάτρα Καλογεροπούλου, δήλωσε: «Είμαι τρομερά ενθουσιασμένη με το νέο εγχείρημά μας. Πιστεύω ακράδαντα ότι ένα μεγάλο μέρος του ανανεωμένου χαρτοφυλακίου υπηρεσιών μας έρχεται να καλύψει ανάγκες της ελληνικής αγοράς που έως τώρα ήταν είτε μερικώς είτε ελλιπώς καλυπτόμενες.

Η βαθιά τεχνογνωσία που υπάρχει τόσο στις ήδη υφιστάμενες δομές μας στην Ελλάδα όσο και στα Excellence Centers της BDO σε Ευρώπη και Αμερική, μας επιτρέπουν να χρησιμοποιούμε ομάδες ειδημόνων από όλον τον κόσμο, προκειμένου οι πελάτες μας να απολαμβάνουν την εμπειρία μιας συνολικής λύσης για τα θέματα που τους απασχολούν. Επιπλέον, η ήδη μακρά παρουσία της BDO στην Ελλάδα και η δεδομένη θέση μας ως του 5ου μεγαλύτερου οργανισμού παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών στον κόσμο, μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε πολλαπλές συνέργειες και να θέσουμε σε εφαρμογή το παγκόσμιο όραμά μας: “Global Solutions. Driven to be the best”. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Νικήτα στην ομάδα μας και να του ευχηθώ κάθε επιτυχία».

Η BDO Advisory έχει παρουσία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ενώ θα προχωρήσει άμεσα σε προσλήψεις για τη στελέχωση των τμημάτων της. Παράλληλα εξετάζει ευκαιρίες μη οργανικής ανάπτυξης στους τομείς της Κυβερνοασφάλειας και Τεχνολογίας.