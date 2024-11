Ημέρες Καριέρας Τουρισμού: Στην Αθήνα στις 29 και 30 Νοεμβρίου η εκδήλωση του kariera.gr

Για ακόμη μία χρονιά επιστρέφουν οι Ημέρες Καριέρας Τουρισμού του kariera.gr, του hub για την εργασιακή ζωή στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την Workathlon, μέλος του Kariera Group, στις 29 και 30 Νοεμβρίου, στο Ωδείο Αθηνών. Κύριος στόχος είναι η σύνδεση των υποψηφίων με ευκαιρίες απασχόλησης στον τουριστικό κλάδο καθώς και η έγκαιρη στελέχωση των επιχειρήσεων, ενόψει της νέας τουριστικής περιόδου.

Για δύο ημέρες από τις 10:00 έως τις 17:00, κορυφαίοι εργοδότες από τους κλάδους της Φιλοξενίας, του Τουρισμού και HoReCa θα προσφέρουν σε εκατοντάδες ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα να εξερευνήσουν από κοντά τις προοπτικές εξέλιξης σε έναν από τους πιο δυναμικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Η είσοδος είναι δωρεάν, με μοναδική προϋπόθεση να δηλώσουν συμμετοχή, πατώντας εδώ.

Οι υποψήφιοι, κατά τη διάρκεια των Ημερών Καριέρας Τουρισμού, θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με κορυφαίες εταιρείες που προσλαμβάνουν ενεργά και με έμπειρους επαγγελματίες του κλάδου. Επίσης θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν όλες τις ευκαιρίες για νέες συνεργασίες και να περάσουν από όσες σύντομες 1:1 συνεντεύξεις επιθυμούν.

Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα μπορούν, μέσα σε ένα διήμερο, να ανακαλύψουν υποψήφιους εργαζόμενους με διαφορετικά εργασιακά background, που ταιριάζουν στις ανάγκες τους εξασφαλίζοντας για την επόμενη σεζόν τη δική τους dream team. Επιπλέον, θα έχουν τη δυνατότητα να προβληθούν ως εργοδότες Επιλογής (Employers of Choice) και να χτίσουν το network τους με άλλους διακεκριμένους επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου.

Συμμετέχουσες εταιρείες

Aegeo Spas | Aluma Hotels & Resorts| ΑΜΑΝΖΟΕ | Aquila Hotels & Resorts | Atrium Hotels & Resorts | bluegr Hotels and Resorts | Canaves Collection | Club Med | Costa Navarino | DAIOS COVE | DIVANI COLLECTION HOTELS | DOMES RESORTS | Donkey Hotels AE | Doryssa Hotels & Resorts | Electra Hotels & Resorts | Empiria Group | ELIVI SKIATHOS | Ella Resorts | FODELE BEACH & WATER PARK HOLIDAY RESORT / THE SYNTOPIA HOTEL | Four Seasons Hotel Riyadh at Kingdom Centre | GRAND RESORT LAGONISSI | H Hotels Collection | Katikies Hotels | LOUIS HOTELS | Mandarin Oriental, Costa Navarino | Mar-Bella Collection | Metaxa Hospitality Group | Mitsis Group | Nammos Hotel Mykonos | Neptune Luxury Resort | Newrest Ελλάς | NJV Athens Plaza | NUMO Hotels & Resorts | Olea All Suite Hotel - Xenos Hotels & Resorts | Omicron Hotels Hospitality Group | One&Only Kéa Island | ONUKI RESTAURANTS GROUP | PARGA BEACH RESORT | Rokas Hotels S.A | Sandglass Hotels & Villas Collection | Santikos Collection | Stella Hotels Collection | Summer Senses | SWOT ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | TRESOR HOSPITALITY | V Hotels Group | Vincci Hoteles | Wavemaker Hospitality | ZEUS International Hotels & Resorts.