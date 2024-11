Everest: Ανάπτυξη 30 καταστημάτων στην Κρήτη την επόμενη διετία

Την περαιτέρω ανάπτυξή της στο νησί της Κρήτης επιδιώκει η αλυσίδα εστίασης Everest, στο πλαίσιο του σχεδιασμού της εταιρείας για ανάπτυξη τόσο σε αστικά κέντρα όσο και στην περιφέρεια.

Ξεκινώντας από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και τη λειτουργία 15 καταστημάτων μέχρι το τέλος του έτους, η αλυσίδα αναμένεται να επεκταθεί μέσω franchise σε όλο το νησί, με στόχο να ξεπεράσει τα 30 καταστήματα εντός της επόμενης διετίας.

Η Κατερίνα Παπαγεωργίου, Chief Operating & Strategy Officer του Ομίλου Goody’s-Everest, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι Κρητικοί επιχειρηματίες επενδύοντας στο σήμα Everest. Χωρίς τη δική τους συμβολή, δεν θα ήταν εφικτό να υλοποιηθεί σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα αυτό το φιλόδοξο πλάνο επέκτασης, μέσω του οποίου ενισχύεται η τοπική οικονομία και η απασχόληση».



«Tα Everest, η μάρκα που σύστησε στο ελληνικό κοινό τον μαγικό κόσμο του street food, συνεχίζουν να ανανεώνονται αλλά και να επεκτείνονται σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντας καθημερινά στους πελάτες τους μοναδικές εμπειρίες on the go φαγητού και καφέ», καταλήγει η ανακοίνωση.