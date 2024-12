Aktor: Ποιες επενδύσεις χρηματοδοτεί η ΑΜΚ, πώς αλλάζει ο όμιλος

Σε κλάδους ενδιαφέροντος της επιχείρησης θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια που θα αντλήσει ο όμιλος Aktor, όπως ήδη έχει προαναγγείλει η διοίκηση του ομίλου και αναφέρονται αναλυτικά στο ενημερωτικό σημείωμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Εφόσον η ΑΜΚ ολοκληρωθεί πλήρως, κάτι που θεωρείται σχεδόν δεδομένο, καθώς ήδη υπάρχει η δέσμευση των τριών βασικών μετόχων για πλήρη κάλυψη (Winex Investments LTD, Blue Silk Ltd και Castellano Properties Ltd), εξαιρουμένων των εξόδων έκδοσης (πέριξ των 2 εκατ. ευρώ), ο όμιλος θα ενισχυθεί κεφαλαιακά με 198,9 εκατ. ευρώ περίπου.

Από αυτά ποσό 50 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση μέρους της συναλλαγής για την απόκτηση 56 σημαντικών ακινήτων σε Ελλάδα και εξωτερικό από την Prodea. Ποσό 88 εκατ. θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση επενδύσεων για την απόκτηση χαρτοφυλακίων έργων ΑΠΕ, ισχύος 1,3GW σε πλήρη ανάπτυξη, εντός 36 μηνών, ενώ 10 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν για την εξαγορά του 50,1% της εταιρείας ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ.

Επίσης 50 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν ως κεφάλαιο κίνησης.

Στο β’ εξάμηνο του 2024 έως και την ημερομηνία δημοσίευσης του ενημερωτικού δελτίου, ο όμιλος Aktor δεν έχει επενδύσεις υπό υλοποίηση με προϋπολογισμό που αναλογεί άνω των 10 εκατ. ευρώ, πλην της ανάπτυξης και κατασκευής κατοικιών προσωπικού 95 δωματίων και 248 κλινών σε σύνολο δομημένης επιφάνειας 3.300 τ.μ. σε 4 ιδιόκτητα οικόπεδα στην Άνω Μερά Μυκόνου.

Τον Απρίλιο του 2024 ξεκίνησε η κατασκευή του έργου μετά και την εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους €10 εκατ. και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2025. Το συνολικό κόστος επένδυσης ανέρχεται σε €10,8 εκατ. και πρόκειται να χρηματοδοτηθεί με τραπεζικό δανεισμό.

Ο κύριος όγκος των προγραμματισμένων επενδύσεων του ομίλου θα «πέσει» μέσα στο 2025, οι οποίες ασφαλώς θα χρηματοδοτηθούν μερικώς από τα κεφάλαια της ΑΜΚ, ενώ κατά κύριο λόγο θα υποστηριχθούν από τραπεζικό δανεισμό.

Στον κλάδο της ανάπτυξης ακινήτων, η Aktor προβλέπεται να καταβάλει καθαρό τίμημα 180 εκατ. ευρώ για την απόκτηση χαρτοφυλακίου 56 ακινήτων της Prodea, ενώ θα αναλάβει και δανεισμό ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Επίσης, ποσό ύψους περίπου 10 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση της πρώτης δόσης του τιμήματος για την εξαγορά του 50,1% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας Εντελέχεια, η οποία εξειδικεύεται στον κλάδο κατασκευής δικτύων και η συνολική αξία της οποίας αποτιμάται στο ποσό των 60 εκατ. ευρώ.

Το υπόλοιπο εκ του συνολικού τιμήματος, το οποίο δε δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 30,06 εκατ. ευρώ, θα πιστωθεί και θα καταβληθεί σε τρεις ισόποσες ετήσιες δόσεις, οι οποίες θα καλυφθούν από έτερα κεφάλαια του ομίλου Aktor. Αυτή η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη του πρώτου τριμήνου του 2025, υπό την επιφύλαξη της πλήρωσης συνήθων αιρέσεων.

Επίσης ποσό ύψους 88 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, μέσω θυγατρικής εταιρείας του ομίλου Aktor, η οποία δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον τομέα αυτό, για την απόκτηση χαρτοφυλακίων έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, διαφορετικού βαθμού ανάπτυξης και αδειοδοτικής ωριμότητας, συνολικού στόχου εξαγορών ισχύος 1,3GW περίπου σε πλήρη ανάπτυξη.

Το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα του ομίλου σε έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, εφόσον επιτευχθεί, θα αφορά συνολική επένδυση 1,4 δισ. ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί κατά ένα μέρος από τα ανωτέρω ποσά, από ίδια κεφάλαια της εταιρείας, τραπεζικό δανεισμό και ενδεχομένως έτερες πηγές, ενώ οι συναλλαγές αναμένεται να ολοκληρωθούν το αργότερο εντός τριάντα έξι μηνών.

Η επίδραση των συμφωνιών εξαγοράς και της ΑΜΚ στα αποτελέσματα

Ο όμιλος Aktor υπολογίζοντας μόνον την άμεση επίδραση των συμφωνιών με την Prodea, την ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ αλλά και την εκτίμηση ολοκλήρωσης της ΑΜΚ, προχώρησε στην έκδοση proforma στοιχείων έως το α’ εξάμηνο του 2024, προκειμένου να αποτυπώσει τη δυνητική επίδραση των συγκεκριμένων συναλλαγών και ενεργειών, χωρίς να υπολογίζεται η ωρίμαση των επενδύσεων σε ΑΠΕ.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, η αναγωγή τους στα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου του 2024, οδηγούν σε αύξηση του κύκλου εργασιών σε 557 εκατ. ευρώ (από 533 εκατ. ευρώ), των αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης σε 84,8 εκατ. ευρώ (από 33,9 εκατ. ευρώ) και σε σχεδόν τετραπλασιασμό των κερδών, στα 40 εκατ. ευρώ (από 11,2 εκατ. ευρώ).

Το σύνολο ενεργητικού του ομίλου να ξεπερνά τα 2,2 δισ. ευρώ (από 1,4 δισ.). Στόχος της Διοίκησης του Ομίλου είναι το 2030 ο κύκλος εργασιών θα φτάσει τα 3,240 δισ. ευρώ και τα κέρδη μετά από φόρους τα 165 εκατ. ευρώ.