Νέους στόχους για net-zero εκπομπές έως το 2045 θέτει η Henkel

Η Henkel εντείνει τη δέσμευσή της στη βιωσιμότητα και σε συνέχεια της ατζέντας της για στρατηγική ανάπτυξη, αναπτύσσει έναν χάρτη net-zero, επεκτείνοντας τους στόχους της για τη μείωση των εκπομπών της σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, ήδη τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τους κλιματικούς της στόχους η εταιρεία πέτυχε:

Να αυξήσει το μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας που αγοράζει από ανανεώσιμες πηγές στο 89%.

Να μειώσει τις εκπομπές CO₂ από την παραγωγή της ανά τόνο προϊόντος κατά 61%.

Να εξοικονομήσει 17% εκπομπές CO₂ από πρώτες ύλες και συσκευασίες ανά τόνο προϊόντος.

Συνεργαζόμενη με πελάτες, καταναλωτές και προμηθευτές, η εταιρεία εξοικονόμησε περισσότερους από 89 εκατομμύρια τόνους CO₂.

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, η Henkel θέτει ακόμα πιο φιλόδοξους στόχους:

μείωση των απόλυτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) του πεδίου 1 και 2 κατά 42% έως το 2030 (έτος βάσης: 2021)

μείωση των απόλυτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του πεδίου 3 κατά 30% έως το 2030 (έτος βάσης: 2021)

μείωση των απόλυτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του πεδίου 1, 2 και 3 κατά 90% έως το 2045 (έτος βάσης: 2021)

Οι νέοι στόχοι έχουν λάβει την έγκριση και πιστοποίηση από τον οργανισμό "Science Based Targets initiative (SBTi)", που στηρίζει εταιρείες παγκοσμίως να θέσουν κλιματικούς στόχους net-zero σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας του Παρισιού.

«Όλοι μας πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη και να συμβάλουμε στον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 1,5°C, όπως ορίζεται στη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα – και εμείς είμαστε ήδη πολύ κοντά στο να το καταφέρουμε», δήλωσε ο Carsten Knobel, Διευθύνων Σύμβουλος της Henkel. «Για αυτό το λόγο, επεκτείναμε την κλιματική μας δέσμευση στοχεύοντας στην επίτευξη μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2045, μέσω συγκεκριμένων δράσεων που καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα αξίας μας».

Οι νέοι στόχοι net – zero καλύπτουν τις εκπομπές ολόκληρης της αλυσίδας αξίας

Οι νέοι στόχοι net-zero καλύπτουν, πλέον και τις εκπομπές του πεδίου 1 και 2 σε όλες τις λειτουργίες της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των γραφείων, των αποθηκών, των εργαστηρίων έρευνας και ανάπτυξης, και των οχημάτων της.

Οι στόχοι μείωσης των εκπομπών του πεδίου 3 καλύπτουν τις έμμεσες εκπομπές της Henkel σε όλο το μήκος της αλυσίδας αξίας. Εκτός από τις εκπομπές από τις πρώτες ύλες και τις συσκευασίες, οι νέοι επιστημονικοί στόχοι περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, και τις εκπομπές από τον εφοδιασμό ή την επεξεργασία των προϊόντων που βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Επιπλέον, οι στόχοι εκτείνονται πέρα από τη μείωση των εκπομπών CO2 μεμονωμένα, συμπεριλαμβάνοντας και τα επτά αέρια θερμοκηπίου, όπως ορίζονται στο πρωτόκολλο του Κιότο των Ηνωμένων Εθνών.

«Net-zero» σημαίνει την εξισορρόπηση όλων των ανθρωπογενών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέσω της απομάκρυνσής τους από την ατμόσφαιρα. Σύμφωνα με το "Corporate Net-Zero Standard" του SBTi, η κατάσταση αυτή ταξινομείται ως η απόλυτη μείωση των εκπομπών αερίων κατά τουλάχιστον 90% σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας (πεδία 1,2 και 3) μέσω άμεσων μέτρων μείωσης, πριν από την εφαρμογή μεθόδων εξουδετέρωσης των υπολειπόμενων εκπομπών. Παραδείγματα τέτοιων μεθόδων περιλαμβάνουν καινοτόμες τεχνολογίες δέσμευσης του άνθρακα.

Μέγιστη μείωση εκπομπών

Τα μέτρα άμεσης μείωσης των εκπομπών στις εγκαταστάσεις της Henkel επικεντρώνονται κυρίως στην αύξηση και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και στην επέκταση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη της υπόλοιπης ενεργειακής ζήτησης. Ήδη, το 89% της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιεί η Henkel παγκοσμίως προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Μάλιστα, πρόσφατα η εταιρεία πέτυχε ένα σημαντικό ορόσημο, μετατρέποντας όλες τις παραγωγικές διαδικασίες της επιχειρηματικής μονάδας της Consumer Brands στην Ευρώπη, σε net-zero.

Προκειμένου να αναβαθμίσει την αξιολόγηση των εκπομπών CO2 στην αλυσίδα εφοδιασμού της, η Henkel έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα συνεργασίας με τους προμηθευτές της παγκοσμίως, το "Climate Connect". Το πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση της απαλλαγής από τις εκπομπές άνθρακα κατά μήκος της αλυσίδας αξίας και των δύο επιχειρηματικών μονάδων της εταιρείας, μέσω της συλλογής δεδομένων των εκπομπών των προμηθευτών της, τόσο από τις καθορισμένες δράσεις τους για τη μείωσή των εκπομπών, όσο και για τη συνεχή αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους.

Ακόμα, η Henkel προσπαθεί συνεχώς να αυξήσει το ποσοστό των συστατικών της που προέρχονται από ανανεώσιμες, ανακυκλωμένες ή χαμηλών εκπομπών πρώτες ύλες, στα καταναλωτικά προϊόντα και στις τεχνολογίες των συγκολλητικών προϊόντων της.

Ανάλογη διαδικασία ακολουθεί και για τις συσκευασίες της, συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών της. Με την στρατηγική της για βιώσιμες συσκευασίες, μειώνει την ποσότητα των υλικών που χρησιμοποιεί και μεγιστοποιεί τη χρήση εναλλακτικών λύσεων για τις συσκευασίες από ανακυκλώσιμα, επαναχρησιμοποιήσιμα και χαμηλών εκπομπών υλικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το νέο σχέδιο για την συσκευασία των φυσίγγων της μονάδας Συγκολλητικών Τεχνολογιών (Adhesives) της Henkel, το οποίο προβλέπει σημαντική μείωση της χρήσης καθαρού πλαστικού και αντικατάστασης του με έως και 95% ανακυκλωμένου πλαστικού (PCR). Η πρωτοβουλία αυτή εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη.

Ωστόσο, ένα μεγάλο μέρος των εκπομπών του πεδίου 3 της Henkel παράγεται κατά την χρήση των προϊόντων της, με την εταιρεία να προσπαθεί να ενθαρρύνει τους καταναλωτές να υιοθετήσουν μια πιο υπεύθυνη συμπεριφορά μέσω στοχευμένης επικοινωνίας. Σε αυτή τη φάση, οι εκπομπές αυτές δεν μπορούν άμεσα να περιοριστούν και για αυτό εξαιρούνται από τον χάρτη των στόχων net-zero. Η Henkel, όμως, συνεχίζει να εστιάζει στην εκπαίδευση των καταναλωτών, μέσα από διάφορες δράσεις της, όπως η πρωτοβουλία "It starts with us" της μονάδας Henkel Consumer Brands, η οποία παρέχει στους καταναλωτές προτάσεις για αποτελεσματικότερη και πιο βιώσιμη χρήση των προϊόντων στην καθημερινότητα τους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κλιματικούς στόχους της Henkel, μπορείτε να βρείτε στο «Climate Transition Plan» της Henkel.