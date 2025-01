Συνεργασία Ogilvy Greece με Greenvolt Next και Globalsat

Η Greenvolt Next και η Globalsat, συνεργάζονται με την Ogilvy Greece με αποτέλεσμα τη μεταμόρφωση του κτιρίου της Ogilvy, στον Γέρακα. Το κτίριο με την ολοκλήρωση της εφαρμογής των πράσινων λύσεων της Greenvolt Next και της Globalsat, αποτελεί case study για την βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας, σε κτίρια γραφείων εντός αστικού ιστού.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η Ogilvy Greece πήρε την πρωτοβουλία να αναβαθμίσει τις κτιριακές της υποδομές και να μειώσει το ενεργειακό αποτύπωμα που προκύπτει από τη λειτουργία της. Σήμερα, οι εγκαταστάσεις της στην Αθήνα ενσωματώνουν φωτοβολταϊκά συστήματα για την παραγωγή πράσινης ενέργειας καλύπτοντας, σε πρώτη φάση, το 43% της καταναλισκόμενης ενέργειας της εταιρείας, καθώς και 38 σταθμούς φόρτισης Blink ηλεκτρικών οχημάτων.

Η Ogilvy Greece, επέλεξε τη λύση Solar PPA – Zero Investment της Greenvolt Next, η οποία της επιτρέπει τη μείωση του ενεργειακού της κόστους και του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος χωρίς καμία επένδυση από την πλευρά της. Η εξειδικευμένη ομάδα Greenvolt Next ανέλαβε τη χρηματοδότηση και τα κόστη εγκατάστασης του Φ/Β συστήματος, καθώς και όλες τις διαδικασίες για την αδειοδότηση, τη μελέτη, το σχεδιασμό και την κατασκευή του έργου. Επιπρόσθετα, η συντήρησή - καθαρισμός της Φ/Β εγκατάστασης είναι μία υπηρεσία που παρέχεται στην Ogilvy Greece από την Greenvolt Next για την μεγιστοποίηση της παραγωγής ηλιακής ενέργειας και την καλύτερη δυνατή απόδοση των panels.

Η εγκατάσταση των Φ/Β πάνελ στα στεγασμένα parking (carports) και στις στέγες των κτιρίων της Ogilvy αποτελεί μια έξυπνη προσέγγιση για την παραγωγή και κατανάλωση καθαρής ενέργειας από τον ήλιο, με συνολική ισχύ 314,6 kWp. Η ετήσια παραγόμενη ηλιακή ενέργεια ανέρχεται σε 446.720 kWh, καλύπτοντας το 43% των ενεργειακών αναγκών της Ogilvy. Αυτή η επένδυση συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 170 τόνους ετησίως, μειώνοντας σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εταιρείας και επιπλέον εξασφαλίζει σκίαση και προστασία στους χώρους στάθμευσης.

Επιπλέον στο πλαίσιο της αλλαγής του στόλου της εταιρείας σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τοποθετήθηκαν 38 σταθμοί φόρτισης Blink για την εξυπηρέτηση και φόρτιση των οχημάτων των εργαζομένων και των επισκεπτών της Ogilvy, υποστηρίζοντας την προσπάθεια για έναν πιο πράσινο και βιώσιμο μέλλον. Αυτή η πρωτοβουλία αναδεικνύει τη δέσμευση της Ogilvy για την προστασία του περιβάλλοντος, ενισχύοντας παράλληλα τη θέση της ως κορυφαία διαφημιστική εταιρεία στην Ελλάδα.

Τον Μάρτιο 2023, η Ελλάδα αποτέλεσε επίσημα τον 4ο σταθμό της επέκτασης της Greenvolt, του Ομίλου που πρωτοπορεί στην Ευρώπη στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η δημιουργία της Greenvolt Next Greece, σε συνεργασία με τον ελληνικό Όμιλο της Globalsat, που ηγείται στη διανομή και διαχείριση προϊόντων τεχνολογίας καθώς και στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για τον ενεργειακό και ψηφιακό μετασχηματισμό της σύγχρονης επιχείρησης, είχε ως κεντρικό στόχο να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρικοί πελάτες καταναλώνουν, παράγουν και μοιράζονται την ενέργεια, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τον ψηφιακό και ενεργειακό μετασχηματισμό της αγοράς.