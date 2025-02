Attica Bank: Νέα γενική διευθύντρια μάρκετινγκ η Ιωάννα Μίγγου

Η κα Μίγγου κατείχε από το 2021 αντίστοιχη θέση στην Εθνική Τράπεζα. Εντάσσεται ως μέλος και στην Εκτελεστική Επιτροπή της Attica Bank. Το who is who.