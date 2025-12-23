Προσκλήσεις σε θεατρικές παραγωγές σε παιδιά από τη Eurobank

Η Eurobank συμπληρώνει φέτος τέσσερα (4) χρόνια από την έναρξη της δράσης «Η μαγεία του θεάτρου, δώρο για τα παιδιά» επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προσήλωσή της στη διασφάλιση του δικαιώματος κάθε παιδιού να απολαμβάνει ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό και την παιδεία μέσα από την τέχνη και την ψυχαγωγία.

Από το 2022, οπότε και ξεκίνησε η Δράση, και καθ’ όλη την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων έως και τους πρώτους δύο μήνες της νέας χρονιάς, η Eurobank προσφέρει προσκλήσεις σε παιδιά που φιλοξενούνται σε περισσότερες από 30 κρατικές και ιδιωτικές δομές και φορείς της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Μέσα από συνεργασία με 10 θεατρικές παραγωγές σε σημαντικές σκηνές της χώρας, μεταξύ των οποίων το Εθνικό Θέατρο, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, χιλιάδες παιδιά και έφηβοι έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την καθοριστική εμπειρία του θεάτρου, του χορού και της μουσικής. Η δράση τελεί υπό την υποστήριξη του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με την Υφυπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κα Έλενα Ράπτη, να δίνει το παρών στη φετινή εκδήλωση.

Συνολικά, στα τέσσερα χρόνια υλοποίησης της πρωτοβουλίας, η Τράπεζα έχει διαθέσει περίπου 6.000 εισιτήρια για παιδιά και εφήβους, ενώ οι συμμετέχοντες, μαζί με τους συνοδούς τους, έχουν παρακολουθήσει συνολικά 128 εξαιρετικές χριστουγεννιάτικες παραστάσεις.

Φέτος, η πρωτοβουλία ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο, με τη συμμετοχή νέων δομών στη δράση «Η μαγεία του θεάτρου, δώρο για τα παιδιά», διευρύνοντας τον αριθμό των παιδιών που είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν θεατρικές παραστάσεις. Η φετινή υλοποίηση της δράσης περιλάμβανε και εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, με αφορμή την παιδική παράσταση «Τα Χριστούγεννα του Καραγκιόζη στην Κούβα». Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής & Στεγαστικής Πολιτικής, κ. Κωνσταντίνος Γλούμης, ο Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (ΚΚΠΠΑ), κ. Γιάννος Λιβανός, ο Γενικός Διευθυντής Marketing & Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου Eurobank, κ. Μιχάλης Βλασταράκης, καθώς και στελέχη της Τράπεζας.

Παρουσία των παιδιών, η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κα Έλενα Ράπτη, δήλωσε: «Η κοινωνική συνοχή ενισχύεται έμπρακτα όταν όλα τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ισότιμα στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή. Για το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η στήριξη των παιδιών που φιλοξενούνται σε δομές προστασίας δεν αφορά μόνο τη φροντίδα και την ασφάλεια, αλλά και τη δημιουργία ευκαιριών που καλλιεργούν τη χαρά, τη συμμετοχή και την επαφή με τον πολιτισμό. Η σημερινή πρωτοβουλία της Eurobank αποτελεί ένα ουσιαστικό παράδειγμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, δίνοντας σε παιδιά που φιλοξενούνται σε δομές τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε μια κοινή πολιτιστική εμπειρία. Τέτοιες δράσεις συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας καθημερινότητας χωρίς αποκλεισμούς και ενισχύουν το αίσθημα του ανήκειν. Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που προάγει τη συμπερίληψη και τη συμμετοχή των παιδιών και συνεχίζει να εργάζεται.».

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, με ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στα παιδιά που αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες, η Eurobank επιλέγει να αντικαθιστά τα καθιερωμένα εταιρικά δώρα και τις έντυπες ευχετήριες κάρτες με δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και συνεισφορές σε φορείς παιδικής μέριμνας που ξεχωρίζουν για το έργο και την προσφορά τους.

Η Τράπεζα υλοποιεί ένα πολυεπίπεδο Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, το οποίο ενισχύει διαρκώς με νέες πρωτοβουλίες, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και παραμένοντας σταθερά προσηλωμένη στην κοινή προσπάθεια για πρόοδο και ευημερία για όλους.