Σιαμίσιης: Μέσα στο 2025 η απόφαση για γεώτρηση στην Κρήτη

«Τα ορυκτά καύσιμα πρέπει να γίνουν μέρος της λύσης και όχι το ανάθεμα» είναι το μήνυμα που έστειλε χθες ο Διευθύνων Σύμβουλος της Helleniq Energy Ανδρέας Σιαμίσιης, παίρνοντας θέση στη συζήτηση που έχει ανοίξει διεθνώς για μια πράσινη μετάβαση πιο ρεαλιστική και χωρίς ιδεοληψίες που την κάνουν πιο ακριβή και εξυπηρετούν τους αρνητές της.

Στάθηκε στην ανάγκη να πάψει να δαιμονοποιείται το φυσικό αέριο, όταν γνωρίζουμε ότι θα το χρειαζόμαστε για τις επόμενες πολλές δεκαετίες, είπε ότι ο όμιλος συνεχίζει αλλά με προσοχή στο «πράσινο» μονοπάτι, ενώ μίλησε και για τις έρευνες υδρογονανθράκων.

Τοποθέτησε μάλιστα τη λήψη της επενδυτικής απόφασης για ερευνητική γεώτρηση στα μπλοκ της Κρήτης όχι μέσα στο πρώτο τρίμηνο, όπως ήθελαν οι αρχικές εκτιμήσεις, αλλά πάντως εντός του 2025, καθώς, όπως είπε, τα σχέδια της ExxonMobil, που είναι ο leader της κοινοπραξίας, φαίνεται ότι ωριμάζουν με μεγαλύτερη καθυστέρηση απ’ ό,τι αναμένονταν.

«Η Exxon, που είναι ο leader στην κοινοπραξία έχοντας το 70%, δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε τελική απόφαση, δεν πιστεύω ότι είναι μακριά, ωστόσο ακόμη δεν έχει ληφθεί», είπε ο κ. Σιαμίσιης στο περιθώριο εκδήλωσης για την παρουσίαση του «Πρότυπου Κέντρου Αριστείας». Ενα είδος think tank για την ενέργεια, που φιλοδοξεί να φέρει στο ίδιο τραπέζι την πολιτεία, την αγορά και τα πανεπιστήμια και το οποίο ιδρύουν από κοινού η Helleniq Energy και το Alba Graduate Business School at The American College of Greece.

Τα ενθαρρυντικά πάντως ευρήματα από τις μέχρι τώρα έρευνες της Exxon στα θαλάσσια οικόπεδα της Κρήτης είναι και το νήμα που έβαλε τη Chevron στο παιχνίδι των ελληνικών υδρογονανθράκων, διεκδικώντας το μπλοκ στη Νότια Πελοπόννησο, το οποίο εφάπτεται με την περιοχή «Α2» που έχει ζητήσει η Helleniq Energy.

Σύμφωνα με πηγές του ελληνικού ομίλου, το μπλοκ «Α2» ακριβώς επειδή γειτνιάζει με το οικόπεδο «10» παρέχει τη δυνατότητα στην εταιρεία για καλύτερη εκμετάλλευση, εφόσον αποδειχθεί ότι πρόκειται για δομή με τα ίδια ενθαρρυντικά γεωλογικά χαρακτηριστικά. Κατά τις ίδιες πηγές, εκτιμάται ότι ο διαγωνισμός που θα προκηρύξει το ΥΠΕΝ για το «Α2» θα τρέξει σχετικά γρήγορα.

Αθροιστικά και τα τρία συνεχόμενα οικόπεδα, Δυτικά και ΝΔ της Κρήτης και αυτό της Νότιας Πελοποννήσου, αποτελούν μια κοινή περιοχή 50.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, κομμάτια της ίδιας γεωλογικής λεκάνης, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τα σχέδια των τωρινών και αυριανών παραχωρησιούχων, όπου ο αμερικανικός παράγοντας φαίνεται ότι θα είναι κυρίαρχος.

Στην πρίζα η πρώτη μπαταρία της χώρας

Σε μια συγκυρία όπου μια νέα τάξη πραγμάτων προδιαγράφεται διεθνώς, λιγότερο «πράσινη» και περισσότερο ρεαλιστική, ο όμιλος ναι μεν συνεχίζει την πολιτική του ενεργειακού του μετασχηματισμού, ωστόσο δεν παραβλέπει και το βασικό του αντικείμενο, δηλαδή τα καύσιμα, που αποτελούν το 60% της δραστηριότητάς του.

«Αν ακούγαμε αυτά που λέγονταν πριν από τρία-τέσσερα χρόνια, θα έπρεπε σήμερα να είχαμε κλείσει τα διυλιστήρια και να έχουμε επενδύσει 500 εκατ. ευρώ σε υδρογόνο», λένε πηγές του ομίλου, δίνοντας και το στίγμα της οπτικής του απέναντι στη νέα πραγματικότητα.

Αναγνωρίζοντας ότι το «πράσινο story» ξαναγράφεται, ο όμιλος ναι μεν «τρέχει» ένα πλάνο για 2 GW από ΑΠΕ ως το 2030 (με στόχο 1 GW το 2026), ωστόσο δεν ξεχνά τον παραδοσιακό τομέα των καυσίμων, που αποτελεί τον πυλώνα για τη θετική του πορεία.

Ακολουθώντας δηλαδή μια συνταγή που εξισορροπεί το συμβατικό του αντικείμενο με τον πράσινο μετασχηματισμό, ναι μεν συνεχίζει στην πορεία των τελευταίων ετών, ωστόσο δεν μπορεί να αγνοήσει και το γεγονός ότι παρά τα αρνητικά σινιάλα, η αγορά φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα μοιάζει σαν εικόνα παγωμένη στον χρόνο.

«Στη χώρα χτίζουμε αυτή τη στιγμή 4 GW φωτοβολταϊκών. Πώς θα απορροφηθούν όλα αυτά, όταν σήμερα οι περικοπές αυξάνονται ραγδαία;», διερωτώνται πηγές του ομίλου.

Στην επισήμανση ότι παρά τα αρνητικά σινιάλα, η Helleniq Energy επιμένει να επενδύει στις ΑΠΕ, οι ίδιες πηγές παραπέμπουν στο όλο και μεγαλύτερο βάρος που ρίχνει στις μπαταρίες. Συμμετέχουν με 25% στο συνολικό της πράσινο pipeline, στον πρόσφατο διαγωνισμό της ΡΑΑΕΥ η εταιρεία υπέβαλε δύο αιτήσεις των 25 MW έκαστη, ενώ μέχρι τα τέλη του έτους φιλοδοξεί να έχει βάλει στην πρίζα το πρώτο σύστημα αποθήκευσης στην Ελλάδα.

Είναι η μεγάλη μονάδα μπαταρίας των 100 MW που κατασκευάζεται μέσα στη βιομηχανική εγκατάσταση του διυλιστηρίου της Helleniq Energy στη Θεσσαλονίκη. Ενα εργοστάσιο που φιλοδοξεί να μετατρέψει σε ένα από τα πρώτα πράσινα διυλιστήρια της Ευρώπης.

Το πρότυπο κέντρο αριστείας

Σε έναν ενεργειακό κόσμο που βιώνει μια πρωτοφανή μεταμόρφωση, με διεθνοποιημένο ανταγωνισμό και ολοένα μεγαλύτερα ρίσκα από το volatility των αγορών, η ανάγκη για την κατάρτιση μιας νέας γενιάς στελεχών, μέσω στοχευμένων ακαδημαϊκών προγραμμάτων και συνεργασιών τόσο με τη βιομηχανία όσο και με ξένα πανεπιστήμια, μεγαλώνει διαρκώς.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η κίνηση των Helleniq Energy και Alba Graduate Business School / The American College of Greece να ενώσουν δυνάμεις για να ιδρύσουν ένα πρότυπο Κέντρο Αριστείας στην Ελλάδα, με αντικείμενο την Ενέργεια και τη Βιωσιμότητα.

Στόχος του είναι να λειτουργήσει αφενός ως ένα think tank της ενέργειας μέσα από εκπαιδευτικά συνέδρια (Learning conferences), έρευνες, ακαδημαϊκές εργασίες, μελέτες και δημοσιεύσεις, αφετέρου να συμβάλει στην κατάρτιση των νέων στελεχών του χώρου μέσω προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, αξιοποιώντας την εμπειρία του Alba.

Στρατηγική επιλογή για τη Helleniq Energy χαρακτήρισε τη συνεργασία ο επικεφαλής του ομίλου Αν. Σιαμίσιης, για σημείο αναφοράς του ενεργειακού οικοσυστήματος έκανε λόγο ο Πρύτανης του Alba Κώστας Αξαρλόγλου, ενώ για την ανάδειξη της σημασίας της εφαρμοσμένης έρευνας και της εκπαίδευσης των μελλοντικών ηγετών του τομέα μίλησε ο Διευθυντής του κέντρου, καθηγητής Κώστας Ανδριοσόπουλος.