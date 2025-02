Τράπεζα Πειραιώς: Στο 13,62% το ποσοστό της Paulson & Co.

Η Πειραιώς Financial Holdings A.E. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε στις 26.02.2025 από την «Paulson & Co. Inc.», ότι η τελευταία κατέχει έμμεσα από την 25.02.2025 170.317.912 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας (ήτοι ποσοστό 13,62% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας).