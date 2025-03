EY Sales Enablement: Συμβουλευτική για την ανάπτυξη πωλήσεων

Η EY Ελλάδος ενισχύει τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού της παρουσιάζοντας τη σουίτα συμβουλευτικών υπηρεσιών EY Sales Enablement, με στόχο την υποστήριξη επιχειρήσεων στη στρατηγική και ανάπτυξη πωλήσεων, μέσω της ενδυνάμωσης των επαγγελματιών της πώλησης.

Ο ρόλος του επαγγελματία των πωλήσεων στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα περίπλοκος και απαιτητικός, ωστόσο, οι ομάδες πωλήσεων συχνά δε διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες, συναντώντας προκλήσεις στην κατανόηση των αναγκών και προβλημάτων των πελατών. Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες Sales Enablement της EY Ελλάδος, στοχεύουν να βελτιώσουν την απόδοση των ομάδων πωλήσεων, προωθώντας την αριστεία στις πωλήσεις, με μετρήσιμα επιχειρηματικά αποτελέσματα. Οι νέες υπηρεσίες επικεντρώνονται στη δημιουργία αξίας σε τρεις άξονες:

• Bespoke solutions: εκπαιδευτικές λύσεις στοχευμένες στις προκλήσεις της κάθε επιχείρησης, οι οποίες ευθυγραμμίζονται με τη στρατηγική των συγκεκριμένων ομάδων πωλήσεων και εστιάζουν στις περιοχές ανάπτυξης δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων

• In the flow of work: υποστήριξη και καθοδήγηση πάνω στη δουλειά, μετά την εκπαίδευση, για τη δημιουργία συνθηκών για διαχρονική υιοθέτηση κι εφαρμογή των νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών

• Return On Expectations (ROΕ): μέτρηση της αλλαγής συμπεριφορών, της βελτίωσης δεξιοτήτων, αλλά και του αντίκτυπου που είχε η εκπαίδευση στα επιχειρηματικά αποτελέσματα

Την ευθύνη των Υπηρεσιών Sales Enablement της EY Ελλάδος, θα έχει ο Γιώργος Παστίδης, σύμβουλος πωλήσεων και εκπαιδευτής με διεθνή εμπειρία, ο οποίος εντάσσεται στις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού της EY ως Director. Έχει μακροχρόνια πορεία ως ανώτερο στέλεχος πωλήσεων σε πολυεθνικές επιχειρήσεις, αλλά και ως επικεφαλής τμημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε μεγάλους διεθνείς οργανισμούς. Είναι, μεταξύ άλλων, μέλος του Chandler Sales Advisory Board του Business School του Πανεπιστημίου Elon, Fellow Member του Institute of Sales Professionals (ISP) και εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδας (ΙΠΕ). Το 2021 και το 2022, η Sales Enablement Collective (SEC) τον συμπεριέλαβε στους 20 πιο επιδραστικούς ηγέτες στην ενδυνάμωση πωλήσεων παγκοσμίως.

H Ευτυχία Κασελάκη, Εταίρος, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Επικεφαλής Υπηρεσιών Organization, Culture & People Transformation της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε σχετικά με τις νέες υπηρεσίες:

«Η εισαγωγή νέων υπηρεσιών, που θέτουν το ανθρώπινο στοιχείο στο επίκεντρο, και απαντούν πρακτικά και άμεσα στις ανάγκες των πελατών μας, είναι βασικό στοιχείο του σκοπού μας για τη δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου. Σε αυτό το πλαίσιο, είμαστε χαρούμενοι που παρουσιάζουμε τις νέες υπηρεσίες EY Sales Enablement. Μέσα από καλύτερη εκπαίδευση, ενημέρωση και καθοδήγηση, οι ομάδες της ΕΥ υποστηρίζουν οργανισμούς, εμπορικές δομές και επαγγελματίες να διαμορφώσουν το μέλλον τους με περισσότερη αυτοπεποίθηση, δημιουργώντας νέα αξία».