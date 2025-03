Τι προβλέπουν οι αναλυτές για τα αποτελέσματα της Fais Group

Δυναμική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια για την Fais Group προκύπτει από τις μέσες εκτιμήσεις (consensus) των εκθέσεων που εξέδωσαν οι αναλυτές πέντε χρηματιστηριακών εταιριών (ALPHA FINANCE, EUROBANK EQUITIES, PIRAEUS SECURITIES, OPTIMA BANK και EUROXX SECURITIES) στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς που ξεκινά σήμερα.

Ειδικότερα, ο μέσος ενοποιημένος κύκλος εργασιών αναμένεται να ανέλθει από €191,3 εκ. το 2023 σε €212,3 εκ. το 2024 (+11% vs 2023), €231,1 εκ. το 2025 (+9% vs 2024) και €253,2 εκ. το 2026 (+10% vs 2025).

Το μέσο ενοποιημένο EBITDA από €38,9 εκ. το 2023 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε €42,7 εκ. το 2024 (+10% vs 2023), €48,6 εκ. το 2025 (+14% vs 2024) και €54,5 εκ. το 2026 (+12% vs 2025).

Τέλος, τα μέσα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά και να ανέλθουν από €4,8 εκ. σε €18,4 εκ. το 2024, €23,2 εκ. το 2025 και €27,3 εκ. το 2026.

Η ισχυρή κερδοφορία ενισχύει την δυνατότητα σταθερής διανομής μερισμάτων από την εταιρεία, κάτι για το οποίο γίνεται λόγος σε όλα τα reports των αναλυτών, αρχής γενομένης από τα κέρδη χρήσης 2024 και μελλοντικά.

Όσον αφορά στην αποτίμηση της εταιρίας σε pre-money επίπεδο, το consensus των εκτιμήσεων των αναλυτών κυμαίνεται σε ένα εύρος από €199 εκ. έως €247 εκ. Με δεδομένο ανώτατο εύρος τιμής μετοχής στα €5,00 η pre-money κεφαλαιοποίηση της Fais Group ανέρχεται σε €182 εκ. και επομένως η έκδοση υλοποιείται με discount της τάξης από 9% έως 26% σε σχέση με τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Το discount είναι ακόμα υψηλότερο λαμβάνοντας υπόψη τις αποτιμήσεις των διεθνών peers που έχει επιλέξει η κάθε χρηματιστηριακή σε επίπεδο EV/EBITDA FY 2025.