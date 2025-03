Μειοψηφικό ποσοστό στη Wheelsys S.A. απέκτησε το Halcyon Equity Partners S.C.A SICAR

Το Halcyon Equity Partners S.C.A SICAR (“Halcyon Equity Partners”) ανακοινώνει τη στρατηγική επένδυση μειοψηφικού ποσοστού στη Wheelsys S.Α, μία κορυφαία Ελληνική Εταιρεία που παρέχει Software as a Service (“SaaS”) λύσεις λογισμικού σε εταιρίες στον κλάδο ενοικίασης και μακροχρόνιας μίσθωσης αυτοκινήτων.

Η Wheelsys εξυπηρετεί περισσότερους από 1.000 πελάτες σε πάνω από 100 χώρες μέσω της τεχνολογικής πλατφόρμας της, που εμπερικλείει, ένα ολοκληρωμένο σύστημα λογισμικού για ενοικιάσεις αυτοκινήτων, λειτουργική μίσθωση και διαχείριση στόλου.

Οπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η αυξανόμενη ανάγκη για ψηφιακό μετασχηματισμό στον κλάδο και η ανάγκη για αποδοτικότερη διαχείριση στόλου δημιουργούν μια σημαντική ευκαιρία για την ανάπτυξη SaaS λύσεων και η Wheelsys είναι στρατηγικά τοποθετημένη στον κλάδο αυτό.

Το Halcyon Equity Partners θα προσφέρει αναπτυξιακά κεφάλαια, τεχνογνωσία και στρατηγικές συνεργασίες, προκειμένου να στηρίξει την επέκταση της Wheelsys και να ενισχύσει τη θέση της στη διεθνή αγορά.

«Αυτή η επένδυση εναρμονίζεται απόλυτα με τη στρατηγική μας 'Invest in the Best of Greece'. Στηρίζουμε ελληνικές εταιρείες με υψηλή δυναμική ανάπτυξης και παγκόσμια προοπτική. Η Wheelsys S.A. είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα μιας ώριμης καινοτόμου επιχείρησης που επαναπροσδιορίζει τον κλάδο της ενοικίασης και μακροχρόνιας μίσθωσης αυτοκινήτων μέσω πρωτοποριακών SaaS λύσεων. Με τη δική μας στήριξη, στοχεύουμε στην επιτάχυνση της ανάπτυξής της διεθνώς, την ενίσχυση της καινοτομίας και την ανάδειξη της Ελλάδας ως σημαντικού τεχνολογικού κόμβου στον παγκόσμιο χάρτη.» δήλωσε η Ελένη Μπαθιανάκη (φωτ.), Managing Partner του Halcyon Equity Partners.

«Η συνεργασία μας με το Halcyon Equity Partners αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα για τη Wheelsys. Η εξειδικευμένη γνώση τους, η στρατηγική τους υποστήριξη και η δέσμευσή τους στη βιώσιμη ανάπτυξη ευθυγραμμίζονται απόλυτα με το όραμά μας για παγκόσμια επέκταση, ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και βελτίωση της αποδοτικότητάς μας. Ανυπομονούμε για τις ευκαιρίες που θα προκύψουν από αυτή τη συνεργασία, καθώς εργαζόμαστε από κοινού για να αναδιαμορφώσουμε την αγορά του Car Rental SaaS.» δήλωσε ο Βασίλης Δεβλέτογλου, Founder & CEO της Wheelsys S.A.

Η δέσμευση του Halcyon Equity Partners στην υιοθέτηση υπεύθυνων επενδυτικών πρακτικών βάσει ESG κριτηρίων ενισχύει την πορεία της Wheelsys S.A. προς ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο. Αυτό συνάδει απόλυτα με τις αξίες της εταιρείας, που δίνουν έμφαση στη διαφάνεια, την ηθική επιχειρηματικότητα και τη φιλική προς το περιβάλλον ανάπτυξη. Η στρατηγική αυτή προωθεί τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας, διατηρώντας υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης.

Ευχαριστούμε θερμά τις KG Law, Lambadarios Law Firm, Circle Capital, PwC και SOL για την πολύτιμη συνεισφορά τους στην ολοκλήρωση αυτής της συνεργασίας, καταλήγει η ανακοίνωση.