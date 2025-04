Αναλογιστικές υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ενωση θα παρέχει η Anras PC

Η Anras P.C., κορυφαία εταιρεία στον τομέα των Αναλογιστικών Υπηρεσιών, ανακοινώνει με υπερηφάνεια την επίτευξη νέας συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την παροχή Αναλογιστικών Υπηρεσιών προς αυτήν.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η εταιρία, το έργο αφορά την επικύρωση της Αναλογιστικής Αποτίμησης σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημόσιου Τομέα (IPSAS), των παροχών σε 100.000 εργαζόμενους, για τις ανάγκες των 7 θεσμών της ΕΕ, δηλαδή:

1. European Parliament

2. European Council

3. Council of the European Union

4. European Commission

5. Court of Justice of the European Union

6. European Central Bank

7. Court of Auditors

Η επιτυχία αυτή της Anras P.C., έρχεται ως συνέχιση της ανοδικής της πορείας, επιβεβαιώνοντας τις αξίες της και τη δέσμευσή της για:

ανάπτυξη

εξειδίκευση

υψηλά πρότυπα ποιότητας

συνεχής ενημέρωση - εκπαίδευση

προσαρμογή στις ανάγκες του πελάτη - συνεργάτη

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Anras P.C., Μαριάννα Ανυφαντή, δήλωσε: «Είμαστε περήφανοι για την πορεία μας και τους στόχους που έχουμε καταφέρει να πετύχουμε. Η αφοσίωσή μας στην ποιότητα και την αποτελεσματικότητα είναι η κινητήριος δύναμη πίσω από αυτή την επιτυχία. Είμαστε δεσμευμένοι να συνεχίσουμε να προσφέρουμε αξία στους πελάτες μας και να επενδύουμε στο μέλλον.»