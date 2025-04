Henkel Consumer Brands: Νέα Γενική Διευθύντρια για το Cluster WE South η Mara Panajia

Η Henkel ανακοινώνει ότι από την 1η Απριλίου 2025 η Mara Panajia αναλαμβάνει Γενική Διευθύντρια του νέου Henkel Consumer Brands Cluster WE South.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η κ. Panajia, 54 ετών, διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στο marketing, trade marketing και τις πωλήσεις σε εταιρείες καταναλωτικών αγαθών.

H σημερινή Γενική Διευθύντρια της HCB και Πρόεδρος της Henkel Ιταλίας θα ηγηθεί του νεοσύστατου Cluster με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της συνέπειας σε όλες τις δραστηριότητες της Henkel, ξεκλειδώνοντας νέες ευκαιρίες για κερδοφόρα ανάπτυξη. Το Cluster WE South είναι ένας νεοσύστατος οργανισμός εντός της HCB που θα διαχειρίζεται την Ιταλία, την Ελλάδα και την Κύπρο, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της συνοχής σε όλες τις δραστηριότητες της Henkel, ενώ παράλληλα θα ξεκλειδώσει νέες ευκαιρίες για κερδοφόρα ανάπτυξη.

Η Mara είναι μια ταλαντούχα και πολύ ικανή επαγγελματίας. Εργάζεται στη Henkel εδώ και 25 χρόνια και έχει αναπτυχθεί επαγγελματικά από τον τομέα Laundry & Home Care (L&HC) καλύπτοντας διάφορους ρόλους στο marketing και τις πωλήσεις. Πέρασε μερικά χρόνια στο Ντίσελντορφ ως Corporate Vice President με παγκόσμια ευθύνη για κάποια από τα πιο γνωστά brands της εταιρείας. Το 2018 επέστρεψε στην Ιταλία ως Γενική Διευθύντρια των L&HC, πλέον HBC, και το 2022 ανέλαβε και Πρόεδρος της Henkel Ιταλίας. Διοικεί με πάθος, προσήλωση στον στόχο και σαφές στρατηγικό και επιχειρηματικό όραμα. Χάρη στην επαγγελματική και προσωπική της ιστορία, θα εμπνεύσει και θα αποτελέσει «πρότυπο» εντός και εκτός της Henkel. Είναι ιδιαίτερα αφοσιωμένη στην ισότητα των φύλων και σε ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς.

«Αισθάνομαι μεγάλη τιμή και ενθουσιασμό που αναλαμβάνω επικεφαλής του Cluster WE South, πρόκειται για μια μεγάλη ευκαιρία, τόσο σε επιχειρηματικό επίπεδο, όσο και για τους ανθρώπους που εμπλέκονται.

Θα συνεργαστούμε για να διασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα και τη συνέπεια σε όλες τις δραστηριότητες της Henkel, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για τους ανθρώπους μας, ώστε να αναπτυχθούν σε μια μεγαλύτερη ομάδα με περισσότερες ευθύνες και ευρύτερη προοπτική». αναφέρει η Mara Panajia.

Υπό τη διεύθυνση και εποπτεία της Mara Panajia, στο νέο Cluster WE South η Henkel Consumer Brands θα βασίζεται σε μια ομάδα ηγεσίας με υψηλά προσόντα.

Υπό τη διεύθυνση και την εποπτεία της Mara Panajia, στο νέο Cluster WE South η Henkel Consumer Brands θα πλαισιώνεται από μια δυναμική και εξαιρετικά έμπειρη ομάδα, όπως:

Η Francesca D'Angelo-Valente θα είναι επικεφαλής του Marketing & Media WE South

θα είναι επικεφαλής του Marketing & Media WE South Ο Gabriele Manzin θα είναι επικεφαλής Sales Italy

θα είναι επικεφαλής Sales Italy Ο Βασίλης Αναστασόπουλος θα είναι επικεφαλής Sales Greece & Cyprus

θα είναι επικεφαλής Sales Greece & Cyprus Ο Tommaso Fumagalli θα είναι επικεφαλής Commercial Excellence WE South

θα είναι επικεφαλής Commercial Excellence WE South Ο Raffaele Di Milia θα είναι επικεφαλής του Sales Controlling WE South

Επιπλέον, η διοικητική ομάδα της HCB WE South θα συμπληρωθεί από τη Laura Romano, η οποία θα ηγηθεί του R&D WE South και τον Claudio Mancosu, ο οποίος θα ηγηθεί των Market Operations WE South.

Η Karolina Markiewicz-Kuskowska αναλαμβάνει νέο ρόλο ως Γενική Διευθύντρια της Benelux, ο οποίος αποτελεί περαιτέρω εξέλιξη στην επαγγελματική της πορεία, έπειτα από την παραμονή της στο τιμόνι της ηγεσίας για τρία χρόνια στη Henkel Hellas.

