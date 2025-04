«The Ilisian»: Νοέμβριο ανοίγει τις πύλες το πρώην Hilton στην Αθήνα

Το αποτύπωμά του στον ελληνικό ξενοδοχειακό χάρτη μεγεθύνει ο αμερικανικός κολοσσός Hilton, ο οποίος, λίγους μήνες πριν κάνει το ντεμπούτο του το πλήρως ανακαινισμένο «The Ilisian», προετοιμάζει την απόβασή του στην Κέρκυρα με εφαλτήριο το project της Numo Hotels & Resorts.

Τον Νοέμβριο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το «The Ilisian», ο νέος πολυδιάστατος προορισμός που αναπτύσσεται στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στο ακίνητο που μέχρι πρότινος φιλοξενούσε το ιστορικό Hilton Athens, με την άφιξη για πρώτη φορά στην Ελλάδα των brands Conrad και Waldorf Astoria. Αν και δεν έχει ανοίξει ακόμη τι σύστημα κρατήσεων για το πολυτελές συγκρότημα, μόλις χθες η Hilton προσέθεσε στα επικείμενα ανοίγματά της για το 2025 τον νέο προορισμό της Αθήνας.

Το «The Ilisian» θα περιλαμβάνει ένα ξενοδοχείο που θα φέρει το σήμα Conrad, δυναμικότητας 278 δωματίων και σουιτών, καθώς και ιδιωτικές κατοικίες, κάποιες εκ των οποίων θα έχουν το brand Conrad και κάποιες το brand Waldorf Astoria.

To συνολικό project ανάπλασης του κτιρίου ανέρχεται σε 340 εκατ. ευρώ, με το πολλαπλασιαστικό όφελος που θα προκύψει από την επένδυση να εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 1,25 δισ. ευρώ στα πρώτα πέντε χρόνια λειτουργίας του συγκροτήματος.

Στο «The Ilisian», ένα έργο των ομίλων ΤΕΜΕΣ Α.Ε. και Olayan, μετόχων της Ιονική Ξενοδοχειακή, ιδιοκτήτριας του εμβληματικού ακινήτου στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, θα αναπτυχθούν επίσης μια σύγχρονη λέσχη μελών, πολλαπλά εστιατόρια, επιλεγμένα καταστήματα, συνεδριακές εγκαταστάσεις, καθώς και χώροι άθλησης και ευεξίας, σε συνεργασία με κορυφαία ελληνικά και διεθνή brands.

Ο σχεδιασμός του προορισμού βασίζεται στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης εφαρμόζοντας τις διεθνώς βέλτιστες πρακτικές ενεργειακής απόδοσης, με στόχο την επίτευξη πιστοποίησης LEED Gold.

Το νέο εγχείρημα στην Κέρκυρα

Την ίδια στιγμή, η διεθνής αλυσίδα αναμένεται να προσθέσει ένα ακόμη ξενοδοχείο κάτω από την ομπρέλα της. Αυτή τη φορά το ξενοδοχείο βρίσκεται στην Κέρκυρα και αφορά μία επένδυση της Numo Hotels & Resorts της οικογένειας Τρούλη. Πρόκειται για το τεσσάρων αστέρων Attika Beach, δυναμικότητας 170 δωματίων, που απέκτησε πρόσφατα η Numo Hotels & Resorts και βρίσκεται γύρω στα 2 χλμ. μακριά από την παραλία Αλυκές.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη συνεργασία της Hilton με την Numo Hotels & Resorts αφορούσε το Royal Senses Resort and Spa στο Ρέθυμνο της Κρήτης και την ένταξή τους στη συλλογή Curio Collection by Hilton.

Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαμβάνει ακόμη τέσσερα ξενοδοχεία, το The Royal Blue Resort and Spa Crete, το Numo Ierapetra Beach Resort Crete, το Numo Mykonos Boutique Resort και το Troulis Apart Hotel στο Μπαλί της Κρήτης.

Ενισχύεται η Hilton

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα η Hilton ανακοίνωσε το άνοιγμα τριών νέων ξενοδοχείων Hilton στην Αθήνα, στο πλαίσιο συμφωνιών franchise με την Aluma Greece IKE. Συγκεκριμένα, το Adia Aluma Athens, Curio Collection by Hilton καθώς και το Anise Aluma Athens, Tapestry Collection by Hilton αναμένεται να υποδεχτούν τους πρώτους επισκέπτες τους το 2025, ενώ το Skylark Aluma Athens, Tapestry Collection by Hilton προγραμματίζεται να ανοίξει στα τέλη του 2026.

Στα επικείμενα openings της αλυσίδας περιλαμβάνεται και η πρεμιέρα του Hilton Garden Inn Chania City, που σηματοδοτεί την έναρξη συνεργασίας μεταξύ του ξενοδοχειακού κολοσσού και της Green Properties - Μελάκης Α.Ε. στα Χανιά.