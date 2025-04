Ερχεται στην Ελλάδα η αλυσίδα Taco Bell

Η εμβληματική αλυσίδα εστιατορίων Taco Bell®, με σήμα την καμπάνα και έμπνευση από τη μεξικάνικη κουζίνα, ετοιμάζεται να καταπλήξει τους Έλληνες και να τους μυήσει στην αυθεντική γεύση των tacos, ανοίγοντας το πρώτο εστιατόριό της στην Αθήνα μέσα στο καλοκαίρι.

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, οι λάτρεις του street food και των τολμηρών γεύσεων θα ανακαλύψουν νέες αγαπημένες επιλογές για κάθε στιγμή της ημέρας, ενώ θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν και το διάσημο Crunchy Taco που αποτελεί κλασική συνταγή Taco Bell και αναπόσπαστο προϊόν του μενού από τότε που ο Glen Bell άνοιξε το πρώτο εστιατόριο το 1962. Το Crunchy Taco έχει τραγανό κέλυφος taco από καλαμπόκι, πρωτεΐνη της επιλογής σας, φρέσκο μαρούλι, και τριμμένο τυρί τσένταρ.

«Στα Taco Bell, είμαστε παγκοσμίως γνωστοί για τις τολμηρές γεύσεις και τις μοναδικές εμπειρίες απόλαυσης που παρέχουμε στα εστιατόριά μας», δήλωσε ο Chet Patel, Chief Marketing Officer της Taco Bell UK & Europe. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που φέρνουμε το TACO BELL στην Ελλάδα και ανυπομονούμε να συνδεθούμε με τους Έλληνες λάτρεις του street food».

Με πάνω από 8.500 εστιατόρια παγκοσμίως, τα Taco Bell είναι γνωστά για το απολαυστικό τους μενού παρουσιάζοντας καινοτόμες συνταγές. Το ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει μια μοναδική εμπειρία γεύσεων και αισθήσεων στα εστιατόρια που θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους μέσα στο 2025, με περισσότερες λεπτομέρειες για την τοποθεσία του πρώτου καταστήματος να ανακοινώνονται σύντομα.

Για τη στελέχωση των εστιατορίων Taco Bell αναζητούνται υπεύθυνοι βάρδιας και προσωπικό κουζίνας. Όποιος ενδιαφέρεται να γίνει μέλος της νέας μας ομάδας μπορεί να στείλει το βιογραφικό του στο career@taco-bell.gr.

Σημειώνεται ότι η αλυσίδα αναπτύσσεται στην Ελλάδα υπό την Food Plus ΑΕΒΕ, franchisee της YUM! Brands Inc., με αντικείμενο την ανάπτυξη στην ελληνική αγορά του σήματος Pizza Hut. Το 1997 και μετά από 8 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας της Pizza Hut, ανέλαβε παράλληλα και την ανάπτυξη των εστιατορίων KFC στην Ελλάδα. Σήμερα, η Food Plus, λειτουργεί και διαχειρίζεται ένα δίκτυο 21 – συνολικά- ιδιόκτητων εστιατορίων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα υπό το σήμα KFC, απασχολώντας συνολικά περισσότερα από 650 άτομα. Παράλληλα, φέρνει πλέον στην Ελλάδα και την αλυσίδα εστιατορίων Taco Bell την οποία θα διαχειρίζεται παράλληλα με την αλυσίδα εστιατορίων KFC, ενδυναμώνοντας τη θέση της στην ελληνική αγορά.