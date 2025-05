Νέος οικονομικός διευθυντής στην Quality & Reliability

Ο κ. Αριστείδης Σερέπετσης, μέχρι πρότινος Προϊστάμενος Λογιστηρίου της εταιρείας, αναλαμβάνει καθήκοντα Financial Advisor to the Board, με διευρυμένο συμβουλευτικό ρόλο σε θέματα στρατηγικού και χρηματοοικονομικού σχεδιασμού.