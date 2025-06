Ηρακλής: Πέντε βραβεία στα Internal Communication & Employee Engagement Awards 2025

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ ξεχώρισε στα φετινά Internal Communication & Employee Engagement Awards 2025.

Απέσπασε συνολικά πέντε βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του στην ενίσχυση της εσωτερικής επικοινωνίας, την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων και την προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, ο Όμιλος κατέκτησε τρία GOLD και δύο BRONZE βραβεία σε κατηγορίες που αναδεικνύουν τη στρατηγική και καινοτόμα προσέγγισή του σε θέματα που αφορούν στην ποικιλομορφία, τη βιωσιμότητα, την εμπλοκή των εργαζομένων και την ενδυνάμωση των εταιρικών αξιών.

Αναλυτικά οι βραβεύσεις του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ:

3 GOLD βραβεία στις κατηγορίες:

Best Diversity, Equity & Inclusion Campaign - Για την καμπάνια «Ισχυρές Μαζί»

Η καμπάνια «Ισχυρές Μαζί», αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ξεχώρισε για την πολυεπίπεδη προσέγγισή της στην ενδυνάμωση των γυναικών σε έναν παραδοσιακά ανδροκρατούμενο κλάδο. Μέσα από φωτογραφικά αφιερώματα με πρωταγωνίστριες τις γυναίκες του Ομίλου, digital gallery, social media δράσεις, well being sessions, ένα exclusive perfume bar και εκπλήξεις προς τις γυναίκες στους χώρους εργασίας (εργοτάξια & εργοστάσια), η καμπάνια κατάφερε να ενισχύσει το αίσθημα ένταξης και συμπερίληψης.

Best Environmental, Social & Governance Campaign (ESG) – Για τη δράση «Μάθε να το Κάνεις Σωστά!»

Η δράση «Μάθε να το Κάνεις Σωστά!» εναρμονίζεται πλήρως με τη στρατηγική βιωσιμότητας του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ και εστιάζει στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας ενθαρρύνοντας τις ορθές πρακτικές ανακύκλωσης μέσω εκπαίδευσης και αλλαγής συμπεριφοράς. Μία δράση που με τη συνεργασία πολιτείας, επιχειρείν και κοινωνίας μπορεί να επανεκκινήσει τον τρόπο που διαχειριζόμαστε και ανακυκλώνουμε τα απορρίμματα, δίνοντας σε κάθε υλικό μια δεύτερη ζωή.

Best Engagement of Brand Ambassadors – Για το Career HUB Ambassadors

Με το πρόγραμμα Career HUB Ambassadors, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ ανέδειξε τους ανθρώπους του σε πρωταγωνιστές της αλλαγής. Δημιουργήθηκε ένα δίκτυο 16 Ambassadors από 14 τμήματα, οι οποίοι προώθησαν την πρώτη ΑΙ πλατφόρμα διαχείρισης ταλέντων Career HUB, αυξάνοντας την ενεργοποίηση από 35% σε 67% μέσα σε έναν μήνα. Η επιτυχημένη αυτή στρατηγική οδήγησε στην παρουσίαση της Ελλάδας ως case study στη μητρική Holcim, επιβεβαιώνοντας τη σημασία των ανθρώπινων δικτύων και της εταιρικής δέσμευσης.

2 BRONZE βραβεία στις κατηγορίες:

Best Internal Communications Campaign – Για την καμπάνια «Οι Δικοί μας Ήρωες Υγείας & Ασφάλειας»

Η καμπάνια προωθεί ενεργά την πρόληψη και την αυξημένη συμμετοχή σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας με όραμα «Μηδενικά Ατυχήματα» και ενισχύει την κουλτούρα ασφάλειας στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ.

Best Event / Celebration – Για τον εορτασμό των 100 χρόνων λειτουργίας του εργοστασίου του Βόλου

Τα 100 χρόνια του εργοστασίου στον Βόλο γιορτάστηκαν μέσα από μία πρωτοβουλία υψηλού συμβολισμού για τον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ που ανέδειξε την ιστορία και την κληρονομιά του, ενισχύοντας την ταύτιση και την υπερηφάνεια των εργαζομένων

Αναφερόμενος στις βραβεύσεις ο κ. Χάρης Δεμερτζής, Γενικός Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, δήλωσε: «Η αναγνώριση αυτή αποτελεί απόδειξη της ουσιαστικής προσπάθειας που καταβάλλουμε καθημερινά για να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον εργασίας που στηρίζει την ποικιλομορφία, τη συμπερίληψη, την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα. Τα βραβεία επιβεβαιώνουν ότι η φροντίδα για τους ανθρώπους μας και ο σεβασμός στο περιβάλλον είναι πυλώνες της εταιρικής μας κουλτούρας».

Από την πλευρά της η κα Εύη Ιωαννίδου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, δήλωσε: «Οι πρωτοβουλίες που βραβεύτηκαν αποτυπώνουν τη σύγχρονη και καινοτόμο προσέγγιση που εφαρμόζουμε στην εσωτερική επικοινωνία, με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής και της δέσμευσης των εργαζομένων μας. Είμαστε υπερήφανοι που οι δράσεις μας γίνονται πρότυπο για ολόκληρο τον κλάδο».

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ συνεχίζει να επενδύει στους ανθρώπους του και στην υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών, δημιουργώντας ένα δυναμικό και περιεκτικό εργασιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει τη συνεργασία, την καινοτομία και την υπευθυνότητα.