ΕΧΑΕ: Η αισιοδοξία για το ΧΑ και η γκρίνια για τις αμοιβές Δ.Σ.

Την αισιοδοξία τους για τις προοπτικές της ελληνικής κεφαλαιαγοράς εξέφρασαν τόσο ο πρόεδρος όσο και ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΧΑΕ, στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εισηγμένης.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος της ΕΧΑE Γιώργος Χαντζηνικολάου σημείωσε μεταξύ άλλων ότι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η στρατηγική ανάπτυξης του ομίλου αποδίδει καρπούς και πως ήταν καθοριστικός ο ρόλος της διοίκησης σε παράγοντες όπως η ενίσχυση της εξωστρέφειας, οι παρουσιάσεις εταιρειών, η τεχνολογική αναβάθμιση και η διεύρυνση της προσφερόμενης προϊοντικής γκάμας.

Από την πλευρά του, ο CEO της ΕΧΑE Γιάννος Κοντόπουλος (φωτ.) τόνισε πως «είμαστε υπερήφανοι για τα βήματα που κάνουμε και πως μέσα από ένα σωστό στρατηγικό σχεδιασμό, μπορούμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και να οδηγήσουμε σε αναπτυξιακή τροχιά την ελληνική κεφαλαιαγορά».

Αναφορά έγινε επίσης και στο γεγονός ότι ήδη τρεις μεγάλοι οίκοι του εξωτερικού έχουν εντάξει το ΧΑ σε «λίστα παρακολούθησης», προκειμένου να εξετάσουν το ενδεχόμενο μετάταξής του από τις αναπτυσσόμενες στις αναπτυγμένες κεφαλαιαγορές του εξωτερικού, με τον Γιάννο Κοντόπουλο να θεωρεί ως το πλέον πιθανό σενάριο ένας τουλάχιστον οίκος να μας αναβαθμίσει τον επόμενο χρόνο (συνήθως η αναβάθμιση ξεκινά με χρονική υστέρηση 6-12 μηνών μετά την επίσημη ανακοίνωσή της).

Ο CEO αναφέρθηκε επίσης σε στοιχεία του πρώτου φετινού πενταμήνου, σύμφωνα με τα οποία:

Ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ έχει κερδίσει 24,6%, όταν κατά την ίδια χρονική περίοδο ο παγκόσμιος MSCI έχει καταγράψει κέρδη 4,5% και ο ευρωπαϊκός Stoxx-600 8,1%.

H μέση ημερήσια αξία των συναλλαγών (196 εκατ. ευρώ) είναι πολύ αυξημένη σε σχέση με πέρυσι, ενώ η παρουσία των ξένων επενδυτών αντιστοιχεί στο 68% της κεφαλαιοποίησης και στο 61% της συναλλακτικής δραστηριότητας.

Ενστάσεις για το ύψος των αποδοχών

Αρκετοί ήταν οι μέτοχοι που εξέφρασαν τη διαφωνία τους σε ό,τι αφορά το ύψος των αποδοχών των μελών του Δ.Σ. και του CEO της εισηγμένης, θεωρώντας πως είναι δυσανάλογα υψηλό σε σύγκριση με τις επιδόσεις της εταιρείας και ιδιαίτερα μεγάλο σε σχέση με την πρόοδο που μέχρι σήμερα έχει σημειωθεί.

Μάλιστα, η χθεσινή Γ.Σ. αποφάσισε την αύξηση των αποδοχών του προέδρου του Δ.Σ. και των προέδρων των επιτροπών του Δ.Σ. από το 2025, με βάση μελέτη που συνέταξε ανεξάρτητος οίκος και συνεκτίμησε τις αποδοχές σε 18 συγκρίσιμες εισηγμένες εταιρείες του ΧΑ.

Απαντώντας στις αιτιάσεις, ο πρόεδρος της ΕΧAΕ Γιώργος Χαντζηνικολάου ανέφερε μεταξύ άλλων ότι:

α) Το Δ.Σ. αξιολογεί τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας κάθε χρόνο με βάση μια σειρά δεικτών και ο Γιάννος Κοντόπουλος χαίρει της απόλυτης εμπιστοσύνης του Δ.Σ.

β) Η ΕΧΑE λειτουργεί με βάση τα διεθνή πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές με στόχο την προστασία των συμφερόντων των μετόχων.

γ) «If you give peanuts, you get monkeys» (αν προσφέρεις χαμηλές αποδοχές, θα έχεις χαμηλού επιπέδου προσωπικό).

Τέλος, η διοίκηση της ΕΧAΕ, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις μετόχων, μεταξύ άλλων σημείωσε:

Δεν έχει μέχρι σήμερα αποφασιστεί ο τρόπος χειρισμού των ιδίων μετοχών της εταιρείας (2.498.000 τεμάχια στις 7/6/2025).

Υπάρχει πρόθεση πώλησης -αν είναι δυνατόν φέτος- της μειοψηφικής συμμετοχής που κατέχει η ΕΧΑE στο Χρηματιστήριο του Κουβέιτ .

-αν είναι δυνατόν φέτος- της μειοψηφικής συμμετοχής που κατέχει η ΕΧΑE στο . Στον βαθμό που ψηφιστεί από τη Βουλή το νομοσχέδιο για την πώληση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου , τότε η ΕΧΑE θα εξετάσει το ενδεχόμενο διεκδίκησής του .

, τότε η ΕΧΑE θα εξετάσει το . Η εισηγμένη χρειάζεται γύρω στα 45 εκατ. ευρώ ταμείο για εποπτικούς και λειτουργικούς λόγους. Μετά τη διανομή του μερίσματος, «περισσεύουν» κάποια χρήματα, προκειμένου να αξιοποιηθούν σε περίπτωση που προκύψει κάποια επενδυτική ευκαιρία ( εξαγορά στο εξωτερικό ).

). Το ενδεχόμενο ψήφισης του φορολογικού κινήτρου για τη δημιουργία μακροπρόθεσμου επενδυτικού λογαριασμού μέσα στην επόμενη διετία είναι αρκετά πιθανό, με την ΕΧAΕ να εντείνει τις προσπάθειές της προς αυτή την κατεύθυνση.

για τη δημιουργία μακροπρόθεσμου επενδυτικού λογαριασμού μέσα στην επόμενη διετία είναι αρκετά πιθανό, με την ΕΧAΕ να εντείνει τις προσπάθειές της προς αυτή την κατεύθυνση. Συνήθως μεσολαβεί μια διετία από τη στιγμή της πρώτης επαφής με μια εταιρεία, έως ότου η τελευταία εκδηλώσει επίσημα το ενδιαφέρον της για την εισαγωγή της στο ΧΑ. Έχει γίνει πλήθος επαφών κατά τα τελευταία χρόνια.

«Η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μια μέρα». Γίνεται προσπάθεια αποκατάστασης του κύρους της ελληνικής κεφαλαιαγοράς που επλήγη κατά το παρελθόν, με χαρακτηριστική περίπτωση τα όσα είχαν συμβεί το 2015 με την επιβολή των capital controls.

ΥΓ: Η χθεσινή γενική συνέλευση ψήφισε -μεταξύ άλλων- τη διανομή μερίσματος ύψους 0,29 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο θα προσαυξηθεί ελαφρά λόγω της ύπαρξης ιδίων μετοχών.