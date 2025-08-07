Αρχαιολογικά ευρήματα από Ιταλία μετέφεραν στην Κρήτη οι Minoan και Grimaldi Lines

Με αίσθημα βαθιάς πολιτιστικής ευθύνης και σεβασμού προς την ιστορία, η Minoan Lines και η Grimaldi Lines συνέβαλαν ουσιαστικά στην υλοποίηση της διεθνούς αρχαιολογικής έκθεσης «Αρχαϊκές Ελίτ: Πολεμιστές και Πριγκίπισσες», η οποία φιλοξενείται στο Μουσείο της Αρχαίας Πόλης της Ελεύθερνας, στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Οι δύο εταιρείες προσέφεραν αφιλοκερδώς την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους στην ασφαλή μεταφορά και δη ενός τόσο ευαίσθητου τομέα όπως η μεταφορά αρχαιοτήτων, σε ένα «ταξίδι πολιτισμού» που ενώνει την Ιταλία με την Ελλάδα και την Κρήτη.

Τα εκθέματα, συνολικά 130 μοναδικά τεκμήρια της αρχαιότητας, που ταξίδεψαν μέσω θαλάσσης με τους στόλους των Minoan Lines και Grimaldi Lines, προέρχονται από τις μόνιμες συλλογές κορυφαίων αρχαιολογικών μουσείων της Ιταλίας. Πολλά από αυτά τα αντικείμενα, προερχόμενα από το Εθνικό Ετρουσκικό Μουσείο της Villa Giulia (Ρώμη), το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Φλωρεντίας, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Ανκόνα, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Matera, το Αρχαιολογικό Μουσείο της Μπολόνιας, το Γρηγοριανό Ετρουσκικό Μουσείο, καθώς και το Μουσείο του Βατικανού, ταξίδεψαν για πρώτη και πιθανώς μοναδική φορά εκτός Ιταλίας.

Με την καθοριστική υποστήριξη των Minoan Lines και Grimaldi Lines, κάθε αρχαιολογικό εύρημα μεταφέρθηκε με ασφάλεια, με σεβασμό στη μοναδικότητα και την ιστορική του αξία, με γνώμονα την εμπειρία των δύο εταιρειών στην υπεύθυνη διαχείριση και μεταφορά της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τα αρχαιολογικά ευρήματα που ταξίδεψαν από την Ιταλία προς την Κρήτη – ανάμεσά τους όπλα, κοσμήματα, τελετουργικά και χρηστικά αντικείμενα από χρυσό, πηλό, φαγεντιανή, ελεφαντόδοντο και πολύτιμους λίθους – αναδεικνύουν την πολυμορφία και τον πλούτο των αρχαίων κοινωνιών, όπως καταγράφηκαν στην Αρχαία Ελεύθερνα. Η νεκρόπολη της Ορθής Πέτρας αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για την αρχαιολογία, καθώς αποκαλύπτει τη ζωή και τον θάνατο των αρχαίων ελίτ, ανδρών και γυναικών, μέσα από έναν κόσμο που ζει ξανά μέσα από τα ευρήματα.

Η επιστημονική επιμέλεια της Έκθεσης «Αρχαϊκές Ελίτ: Πολεμιστές και Πριγκίπισσες» ανήκει στον Καθηγητή Νίκο Χρ. Σταμπολίδη, Γενικό Διευθυντή του Μουσείου Ακροπόλεως και θεμελιωτή τόσο των ανασκαφών όσο και του ίδιου του Μουσείου της Ελεύθερνας, η οποία αποτελεί μνημείο της UNESCO από το 2011, μαζί με το Παγκόσμιο Γεωπάρκο του Ψηλορείτη. Με αφορμή τα σαράντα χρόνια αρχαιολογικών ερευνών στην Ελεύθερνα, η φετινή έκθεση καλεί μουσεία και πολιτισμούς από τη Μεσόγειο να «συνομιλήσουν» μέσα από τα εκθέματά τους, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο που εκτείνεται από την Κρήτη έως την Ετρουρία και την Ιβηρική Χερσόνησο.

Το «τιμητικό ταξίδι των αρχαιοτήτων» μέσα από τη Μεσόγειο δεν αποτελεί μόνο μια πράξη τεχνικής υποστήριξης, αλλά μια πολιτιστική αποστολή: μια γέφυρα ανάμεσα σε μουσεία, πολιτισμούς και εποχές, που επιβεβαιώνει πως η ιστορία μπορεί να ταξιδεύει με υπευθυνότητα, ώστε να εμπνέει και να συγκινεί τις επόμενες γενιές.